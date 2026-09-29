“Frena muy tarde”: el paso a paso de la maniobra de Franco Colapinto que terminó con el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú

Cochito López, ex piloto, dio detalles de la maniobra del piloto argentino

Guardar

Franco Colapinto provocó un accidente con su compañero Pierre Gasly y el campeón de Fórmula 1 Lando Norris cuando faltaban 15 vueltas para el final del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Los tres abandonaron la carrera y Alpine perdió una oportunidad de sumar con sus dos autos en zona de puntos, lo que generó una revolución interna en la escudería con sede en Enstone.

El choque interrumpió una racha de 30 Grandes Premios consecutivos en los que el piloto argentino había llegado a la meta. Además, Colapinto era el único corredor que había completado los 14 eventos disputados hasta ese momento de la temporada.

PUBLICIDAD

La maniobra ocurrió en el relanzamiento posterior al incidente de Alex Albon, que había motivado la salida del Auto de Seguridad. El argentino se pasó en la frenada de la cerrada curva 1, impactó primero contra Gasly y también involucró a Norris. El francés ocupaba el séptimo puesto y Colapinto marchaba décimo cuando se reanudó la competencia en el circuito callejero.

Durante una emisión del programa ESPN Pit Lane, que se emite por el canal de YouTube de la cadena, el ex piloto Cochito López analizó la secuencia que terminó con el número 43 de Alpine fuera de carrera. “Es una línea que no se utiliza nunca”, marcó en la pantalla el hoy comentarista de las transmisiones de F1 sobre el lugar donde salió disparado Franco.

PUBLICIDAD

“Esta línea la hace de una forma totalmente evasiva porque el error viene antes. No está en ir por lo sucio. El error es que Antonelli ya venía frenando de antes y Franco frena muy tarde. Al frenar muy tarde, ya empieza a bloquear en este sector. Enseguida lo pasa a Antonelli, pasado de velocidad. Y si sigue la línea, le pega a Gasly de atrás. Evita el contacto”, agregó.

Colapinto ya impactó contra el Alpine de su compañero de equipo, Pierre Gasly

“Acá bloquea, de vuelta bloqueado, de vuelta bloqueado y nada. No pude hacer mucho más. Cuando vos le pegás una patada al freno y bloqueás, automáticamente lo que hace es liberar, hace que la goma gire y cada vez que vos liberás el pie de freno y volvés a frenar, son metros que perdés de la frenada. No quiso pasar, esquivó. Bloqueó de entrada y después se tiró para adentro para evitar. No se tiró por ahí y dijo ‘paso cinco’”, sumó.

PUBLICIDAD

Después de la carrera en el circuito callejero de Bakú, el piloto oriundo de Pilar asumió la responsabilidad por el accidente y se disculpó con el equipo y con Gasly. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho que hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, dijo Colapinto en diálogo con ESPN.

El argentino, de 23 años, también vinculó su caída de rendimiento con el comportamiento de su auto durante la carrera. “No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el porqué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”, agregó.

PUBLICIDAD

Gasly casi no habló con los cronistas después de abandonar. El periodista Juan Fossaroli, de ESPN, le señaló que venía con buen ritmo y contenía a Antonelli antes del impacto; el francés respondió: “Sí, hombre. Lo resumiste bien”. Ante la mención de las disculpas de Colapinto, Gasly confirmó el contacto entre ambos pilotos con una frase breve: “Sí, vino a pedir perdón”.

El director de Alpine, Flavio Briatore, expresó su malestar por una carrera que dejó al equipo sin puntos. “Obviamente, estoy sumamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando íbamos bien con ambos autos en posiciones de puntos”, sostuvo en una gacetilla difundida por la escudería.

PUBLICIDAD

El dirigente italiano también pidió disculpas a Norris y a McLaren, y cuestionó la decisión tomada por Colapinto en la reanudación. “Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera y la reanudación tras el auto de seguridad. Fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia”.

Colapinto llegará al Gran Premio de Baréin del próximo fin de semana, que se correrá en Malasia, con una penalidad de cinco puestos por el accidente de Bakú y la necesidad de recuperarse tras el mal trago en Azerbaiyán.

PUBLICIDAD

*La maniobra de Colapinto en Bakú