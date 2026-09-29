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“No puedo tener contacto físico con él”: Evelyn Botto expuso a Mario Pergolini ante Gabriel Rolón en Otro día perdido

El psicólogo visitó el ciclo de El Trece y quedó en el centro de los reclamos humorísticos que la locutora y Soy Rada le hicieron al conductor en una improvisada sesión de terapia grupal

El psicoanalista y escritor Gabriel Rolón participa en una entrevista en el estudio del programa televisivo Otro Día Perdido, emitido por El Trece. Durante el ciclo, el invitado conversa con el conductor y los integrantes del panel en el set de televisión "creando" una especie de terapia de grupo
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Gabriel Rolón visitó Otro día perdido, el ciclo de El Trece que conduce Mario Pergolini, y una charla sobre la ubicación de los invitados derivó en una terapia de grupo improvisada. Agustín Aristarán, conocido como Soy Rada, y Evelyn Botto aprovecharon la presencia del psicólogo para plantear, en clave de humor, distintos reclamos contra el conductor.

Todo comenzó cuando Pergolini le indicó a Rolón dónde sentarse. Soy Rada intervino para convocarlo a ubicarse entre él y Botto. “¿Por qué ellos dos se ponen al medio?”, preguntó Mario, ante una disposición que interpretó como una confrontación. “Porque hay un par de cosas que tenemos que hablar”, contestó el humorista.

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Entonces se generó una charla desopilante. “Veo que estás aprendiendo a interpretar”, le dijo el psicoanalista a Pergolini. “No es natural el lugar donde nos sentamos”, acotó Evelyn y Mario reaccionó con sorpresa y risas: “¡No es natural ni en pedo lo que acabamos de hacer!”.

La conversación llegó a las redes sociales cuando Soy Rada expuso uno de sus motivos de malestar. “A mí no me sigue en Instagram. Parece una boludez, pero para mí es bastante simbólico”, dijo. El artista contó que Pergolini antes lo seguía, pero que un día le anunció su decisión delante suyo: “Mirá lo que voy a hacer”, le dijo antes de dejar de seguirlo.

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Rada volvió a Otro día Perdido
Soy Rada expuso en el ciclo de El Trece que Pergolini tomó la decisión de dejar de seguirlo en Instagram

“¿En serio hiciste eso?”, consultó Rolón. El conductor cuestionó la formulación: “Bueno, si lo decís así, estás tomando partido, me parece”. El psicólogo aclaró que se trataba de una pregunta y marcó el efecto que podía tener ese gesto. “Hay un cierto nivel de crueldad en eso de ‘mirá lo que te voy a hacer’”, sostuvo.

“Él postea mucho, era insoportable. Lo tenía que ver con el perro, con la hija, con lo que compraba”, enumeró entonces Pergolini a modo de aclaración. También recordó la frase que le dijo a su compañero: “Mirá, la verdad que no veo redes sociales, me aburro un poco, te dejo de seguir”.

El reclamo de Aristarán iba por otro lado. “Silenciame, porque a mí me servía como carta de presentación. A mí me sigue Mario Pergolini”, señaló. Para Rolón, la situación podía despertar suspicacias en quienes observan el vínculo desde afuera. “Si vos decís eso, alguien que lo ve todos los días puede interpretar: ‘lo dejó de seguir, debe ser bravo, Rada’”, comentó.

Por su parte, Botto reclamó lo suyo. “Después de todo este año compartido, yo sigo siendo la nueva. ¿Cuánto tiempo más voy a ser la nueva?”, preguntó. Luego reveló que el conductor a veces confunde su nombre: “Me dice: ‘Vos sos Layla’. No, Evelyn, le digo. Yo soy Evelyn”.

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Evelyn Botto reclamó ante el psicoanalista que Pergolini suele confundir su nombre y la considera la integrante nueva

Pergolini intentó justificarlo: “Me conocés que no me acuerdo el nombre de nadie”. “No es cierto”, replicó la novia de Fede Bal y siguió: “No saluda con beso en el cachete. No puedo tener contacto físico con él”.

Rolón defendió el modo de vincularse de Pergolini, aunque mantuvo el tono de la conversación. “Es su modo, es su estilo. Cada persona se relaciona y muestra su cariño”, explicó. Poco después, también señaló a Soy Rada: “Vos tampoco das besos. Vos venís, hacés así con las uñas”.

El conductor llevó la charla hacia el funcionamiento de una terapia grupal y preguntó si el objetivo consiste en lograr que todos se lleven bien. Rolón respondió que depende de cada caso: “¿Son compañeros de trabajo que van a tener que seguir trabajando?”.

Hacia el final, Aristarán resumió su posición frente a las intervenciones de sus compañeros: “Me tratan como a un nene, me hacen hacer boludeces, corro como un loco, me ponen dos peluches cuando me voy. Gabriel, en serio, no me respetan un carajo”. Rolón le dio la razón: “Ya no te están respetando tu lugar”, cerró entre risas justo antes de que Pergolini diera por terminada la sesión para volver a la entrevista tradicional.

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