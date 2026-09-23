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La alternativa a las copias de seguridad en WhatsApp: mueve chats usando un código QR

El proceso mantiene el cifrado de extremo a extremo durante toda la transferencia de archivos

El nuevo sistema evita depender de una copia de seguridad en la nube para cambiar de teléfono. (Europa Press)
El nuevo sistema evita depender de una copia de seguridad en la nube para cambiar de teléfono. (Europa Press)
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Cambiar de teléfono ya no obliga a depender de una copia de seguridad en la nube para conservar el historial de conversaciones. WhatsApp incorporó una función de transferencia directa mediante un código QR que permite mover chats, fotografías, videos, documentos y otros archivos entre dos dispositivos sin recurrir a Google Drive ni a iCloud.

Cómo funciona la transferencia directa entre dispositivos

La herramienta reemplaza el esquema tradicional de subir la información a un servicio en la nube para luego descargarla en el nuevo equipo. En su lugar, WhatsApp establece una conexión directa entre ambos teléfonos, siempre que se mantengan cerca y tengan la aplicación instalada.

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Cuando el usuario inicia el proceso, el dispositivo nuevo genera un código QR que debe escanearse desde el teléfono anterior. Tras ese paso, la transferencia arranca de forma automática y continúa hasta copiar toda la información disponible. El traslado incluye conversaciones, archivos multimedia, notas de voz y documentos, y conserva la estructura original de los chats.

WhatsApp te permite transferir tus chats usando un código QR.
WhatsApp incorporó una función de transferencia directa entre dispositivos mediante código QR. (Meta)

Los pasos para completar la migración

Ambos dispositivos deben tener instalada la versión más reciente de la aplicación antes de comenzar. En el teléfono antiguo, el usuario debe abrir WhatsApp y seguir esta ruta: ingresar a Ajustes, seleccionar Chats y pulsar Transferir chats.

En el teléfono nuevo aparecerá entonces un código QR, que debe escanearse con el dispositivo anterior para iniciar el proceso. Es necesario mantener la aplicación abierta en los dos equipos hasta que la transferencia finalice por completo, ya que interrumpirla antes de tiempo podría provocar que parte de la información no llegue al dispositivo de destino.

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La copia de seguridad tradicional continúa disponible

Pese a que el nuevo sistema evita depender de internet para subir archivos a la nube, WhatsApp mantiene el mecanismo clásico de copias de seguridad. En Android, estas se almacenan en Google Drive, mientras que en iPhone utilizan iCloud.

Las copias de seguridad de WhatsApp pueden protegerse aún más usando el encriptado de extremo a extremo y una contraseña adicional. (Infobae)
La copia de seguridad en Google Drive o iCloud continúa disponible como alternativa a la transferencia por código QR. (Infobae)

Para generar una copia de seguridad, el usuario debe acceder a Ajustes, ingresar en Chats, seleccionar Copia de seguridad y pulsar Guardar después de vincular la cuenta de almacenamiento correspondiente. Esta vía sigue resultando útil cuando el teléfono anterior ya no está disponible o cuando los dos dispositivos no pueden permanecer juntos durante la migración.

Recomendaciones previas al cambio de equipo

Antes de iniciar cualquier transferencia conviene verificar que el nuevo dispositivo cuente con espacio de almacenamiento suficiente para recibir todos los archivos. También se aconseja conectar ambos teléfonos a una red WiFi estable, dado que una interrupción de la conexión puede retrasar o afectar el proceso.

Otra precaución consiste en revisar la fecha de la última copia de seguridad, con el fin de confirmar que incluya las conversaciones más recientes. Los especialistas recomiendan además no desinstalar WhatsApp ni restaurar el teléfono antiguo a su configuración de fábrica hasta comprobar que todos los chats y archivos se transfirieron correctamente.

Una persona usa el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)
Ambos teléfonos deben tener instalada la versión más reciente de la aplicación antes de iniciar el proceso. (David Zorrakino / Europa Press)

Las limitaciones al cambiar entre sistemas operativos distintos

La transferencia mediante código QR está diseñada para dispositivos que comparten el mismo sistema operativo, es decir, funciona entre dos teléfonos Android o entre dos iPhone. Cuando el cambio se realiza entre plataformas diferentes, como de Android a iOS o viceversa, WhatsApp requiere un procedimiento distinto que suele apoyarse en herramientas adicionales.

En el caso de los dispositivos de Apple, la compañía ofrece la aplicación Trasladar a iOS, que permite mover parte de la información desde un teléfono Android durante la configuración inicial del nuevo equipo.

El cifrado se mantiene durante todo el proceso

Uno de los aspectos centrales del sistema es que la transferencia conserva el cifrado de extremo a extremo característico de WhatsApp. Esto implica que los mensajes, fotografías, videos y demás archivos permanecen protegidos durante toda la migración y solo pueden ser leídos por los dispositivos involucrados en el proceso.

Cambiar de Android a iPhone requiere herramientas adicionales, como la aplicación Trasladar a iOS. (Europa Press)
Cambiar de Android a iPhone requiere herramientas adicionales, como la aplicación Trasladar a iOS. (Europa Press)

La función busca simplificar el cambio de teléfono para quienes desean conservar intacto su historial de conversaciones sin depender exclusivamente de las copias de seguridad en la nube.

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