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David Trezeguet explicó cómo su fichaje por River Plate derivó en su divorcio y habló sobre los rumores de conflicto con Cavenaghi

El ex delantero recordó el contexto personal que atravesaba al regresar al país en 2011 y negó conflictos internos con sus ex compañeros

David Trezeguet contó que se separó para jugar en River Plate
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David Trezeguet explicó que su decisión de llegar a River Plate en diciembre de 2011 coincidió con su proceso de divorcio y desmintió que hubiese existido una pelea con Fernando Cavenaghi y Alejandro Domínguez. El ex delantero francoargentino repasó uno de los períodos más sensibles de su carrera y sostuvo que su regreso a la Argentina respondió a un deseo personal que no estaba dispuesto a postergar.

En una entrevista con La Página Millonaria, Trezeguet se refirió al relato que durante años circuló entre los hinchas: que había roto su matrimonio para cumplir el sueño de vestir la camiseta de River. El ex campeón del mundo aclaró que su separación ya era un proceso en marcha antes de que apareciera la propuesta del club.

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“Yo estaba en pleno divorcio”, afirmó Trezeguet al recordar su situación personal en aquel momento. Según relató, el proceso había comenzado en 2010 y, en ese contexto, se trasladó a Emiratos Árabes Unidos con la expectativa de evaluar una posible recomposición de la relación.

Trezeguet Stefano Di Carlo River
David Trezeguet ocupa un cargo como encargado de la vinculación y representación institucional de River Plate desde la llegada de Stefano Di Carlo como presidente (CARP)

El ex atacante explicó que su estadía en Emiratos Árabes Unidos fue breve. Los torneos locales, señaló, comenzaban en octubre debido a las altas temperaturas y a las particularidades del calendario durante las festividades musulmanas. Por ese motivo, estuvo cerca de dos meses en el país antes de que se abriera la posibilidad de incorporarse a River Plate.

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Cuando recibió el llamado, dijo, no hubo una conversación previa con su entonces esposa para analizar una eventual mudanza a Buenos Aires. “Me voy a River y me voy a Argentina”, resumió sobre la decisión que tomó. Al mes, firmó el acuerdo que le permitió convertirse en uno de los refuerzos centrales del equipo que buscaba regresar a la Primera División.

En ese momento, el club atravesaba una situación deportiva inédita, luego del descenso a la Primera B Nacional. El delantero, que había desarrollado gran parte de su carrera en Europa y era campeón del mundo con Francia, eligió sumarse a un plantel que tenía como único objetivo el ascenso. “Yo me vine a River porque quería cumplir mi sueño y nadie ni nada me lo iba a impedir”, sostuvo. También reconoció que sus padres tenían reparos ante la posibilidad de que regresara al país, en especial por el contexto de tensión que rodeaba al club.

David Trezeguet, Fernando Cavenaghi y Alejandro Chori Dominguez River Entrenamiento
David Trezeguet junto a Fernando Cavenaghi y el Chori Domínguez (FotoBaires)

El actual representante y director de relaciones institucionales de River Plate a nivel global señaló que la opinión del entorno familiar suele tener peso para un futbolista al momento de elegir un destino. En su caso, sin embargo, entendió que debía priorizar una decisión individual.

“Soy de los que creen que cuando uno va a un club la opinión familiar es importante, pero también al mismo tiempo es algo propio”, planteó. Para Trezeguet, el bienestar del jugador puede trasladarse a su círculo más cercano. En aquella oportunidad, explicó, no tuvo ese respaldo. “Yo no tuve ese acompañamiento, entonces fue una decisión también que me empujó a divorciarme y venir a River”, expresó. De ese modo, vinculó ambos procesos, aunque descartó la idea de que la ruptura hubiera sido una condición o una consecuencia directa de su pase al club de Núñez.

Su arribo se produjo en un plantel que ya contaba con referentes identificados con el desafío de devolver a River a la máxima categoría. Entre ellos estaban Fernando Cavenaghi y Alejandro Chori Domínguez, quienes habían regresado al club en el inicio de la campaña en la Segunda División.

David Trezeguet contó detalles de su relación con Fernando Cavenaghi y el Chori Domínguez

Durante esa temporada surgieron versiones sobre supuestos conflictos internos entre Trezeguet, Cavenaghi y Domínguez. Los tres compartían protagonismo en ataque y eran figuras de fuerte peso en el vestuario. El ex delantero aseguró que aquellas diferencias nunca derivaron en una disputa personal.

Trezeguet valoró el recorrido de Cavenaghi y Domínguez antes de su llegada. “Chori y Fernando fueron dos emblemáticos”, afirmó. También destacó que ambos se habían incorporado desde el inicio del proceso y conocían de cerca la situación que atravesaba el club tras el descenso.

El delantero sostuvo que, junto con Leonardo Ponzio, se sumó a un grupo que ya había afrontado seis meses de exigencia y presión. A partir de allí, admitió que existían debates sobre cuestiones futbolísticas, aunque los consideró normales en un plantel con jugadores experimentados y un objetivo común.

“Nuestra fuerza también era no estar por ahí todos de acuerdo en el modo, en el método o en el funcionamiento”, dijo. Según su relato, el entrenador escuchaba las opiniones de los referentes y luego tomaba las decisiones. Para Trezeguet, los rumores externos no modificaron la convivencia diaria. “Para mí lo más importante era el diálogo interno nuestro”, explicó. En esa línea, negó que hubiera existido un enfrentamiento con Cavenaghi o Domínguez y remarcó que el respeto se mantuvo entre los integrantes del grupo.

“Lo que he tenido que hablar con Fernando, con Chori, con Leo, con Maidana, los referentes, lo he hablado abiertamente”, aseguró. El ex futbolista añadió que podía coincidir o discrepar con sus compañeros, pero que esas conversaciones formaban parte de la dinámica del equipo.

ascenso de river 2012
David Trezeguet recordó su paso por River Plate (NA: MARCOS ADANDIA)

Trezeguet también habló de la salida de Cavenaghi y Domínguez a mediados de 2012, después del ascenso. Ante las versiones que lo involucraban en esa decisión, fue tajante: aseguró que jamás intervino en la continuidad o la salida de un compañero. “Hubo una equivocación grande en el modo, en las maneras, en situaciones”, consideró sobre aquel desenlace. Aun así, evitó atribuir responsabilidades concretas y mencionó que las determinaciones correspondían a la dirigencia y, eventualmente, al cuerpo técnico.

El ex atacante señaló que no tenía información sobre el grado de participación que pudieron haber tenido el entonces presidente Daniel Passarella o el entrenador Matías Almeyda. “Yo no decidí nunca”, afirmó.

Trezeguet sostuvo que Cavenaghi y Domínguez merecían un trato distinto por lo que representaron durante el paso de River por la segunda categoría. “Vinieron en un momento en el cual seguramente otros no quisieron venir”, expresó.

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