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Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

El jurado de periodistas completó sus listas, mientras France Football restringió las tablas finales para evitar adelantos antes de la entrega prevista a fines de octubre

Dibujo de varios futbolistas alrededor de un Balón de Oro dorado donde una mano introduce un sobre que dice GANADOR.
El 26 de octubre se conocerá al ganador (VisualesIA ScribNews)
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La elección ya quedó en manos de la organización. Cerró la votación del Balón de Oro 2026 y los nombres de los ganadores permanecerán bajo reserva hasta la ceremonia de entrega, prevista para fines de octubre en Londres, Inglaterra. El sistema busca impedir filtraciones, una situación que afectó a ediciones anteriores y llevó a France Football a modificar el protocolo desde 2024.

El jurado masculino está compuesto por 100 periodistas especializados, procedentes de los países mejor ubicados en el ranking de la FIFA. Cada integrante debe completar una lista jerarquizada de 10 futbolistas. Ese procedimiento se realiza mediante una plataforma digital a la que acceden los votantes, mientras que las tablas finales quedan restringidas a un grupo reducido de organizadores.

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De acuerdo con L’Équipe, antes de que se abran los sobres durante la gala, solo habrá dos personas que conocerán el desenlace: Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, y Marc Las, productor editorial de la ceremonia. Garcia conserva el acceso al resultado de la votación y prepara los sobres con los nombres de los premiados. Las puede conocer el resultado en las horas previas por cuestiones vinculadas a la producción televisiva.

Este año, quien diga saberlo miente”, sostuvo Las en declaraciones recogidas por L’Équipe. El productor explicó que su conocimiento de los ganadores quedará limitado al tramo final de la organización, cuando sea necesario ajustar el desarrollo del evento.

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El operativo concentra la información en la figura de Garcia. Según explicó el propio redactor jefe de France Football, las planillas de la plataforma segura solo están disponibles para él. El objetivo es evitar que los ganadores, sus familiares, representantes o clubes reciban indicios antes de la ceremonia. “El ganador podrá contárselo a su agente, a su familia, a su peluquero… Queríamos minimizar ese riesgo manteniendo el secreto en secreto”, afirmó Garcia, según el diario deportivo francés.

Los ganadores del último Balón de Oro
Los ganadores del último Balón de Oro

La organización dejó atrás una dinámica que durante años permitía anticipar el resultado. Los ganadores recibían llamadas telefónicas con varios días, e incluso semanas, de antelación. Ese plazo facilitaba la producción de entrevistas, sesiones de fotos y contenidos para la edición especial de la revista. Algo que había sucedido por ejemplo cuando Karim Benzema se alzó con el trofeo en 2022.

El nuevo mecanismo alteró también el trabajo editorial y audiovisual que rodea al premio. Las entrevistas con los ganadores ya no se realizan antes de la ceremonia. Tampoco se preparan con anticipación las sesiones fotográficas que integran la edición especial de France Football.

Garcia explicó que esas conversaciones se concretan durante la misma noche de la entrega o en los días posteriores. La decisión busca que el secreto no llegue a los entornos de los candidatos, donde una información reservada podría circular con rapidez.

La modificación tiene consecuencias para quienes producen el espectáculo. Julien Challouette, responsable de los guiones de la ceremonia junto con otros dos guionistas, aseguró que el equipo debe elaborar discursos y entrevistas para distintos escenarios posibles. “El 80% del trabajo acabará en la basura, pero ese es el precio a pagar para disfrutar del suspense hasta el final”, señaló Challouette a L’Équipe. El equipo prepara intervenciones para cinco posibles ganadores en la categoría masculina y cinco en la femenina; en el tramo final, seleccionará los textos correspondientes a quienes resulten elegidos.

El maestro de ceremonias Didier Drogba, presente en ese rol desde 2019 junto a Sandy Heribert, también sostuvo que el cambio puede modificar las reacciones de los futbolistas. “La sorpresa será total en las caras”, dijo. En su descripción, la antigua modalidad volvía más perceptible quiénes conocían el resultado de antemano, por la forma en que seguían el desarrollo de la gala.

Rodri se quedó con el Balón de Oro 2024.
Cuando Rodri ganó el Balón de Oro, Vinicius Jr no se presentó

Pese al refuerzo del sistema, la edición de 2024 mostró que el secreto no fue absoluto. La información sobre la victoria del español Rodri Hernández en la categoría masculina llegó al Real Madrid antes de la ceremonia, según reconstruyó Le Parisien. El club entendió que Vinicius Junior terminaría segundo y decidió no asistir al evento.

Garcia habló después de aquel episodio y se refirió a las presiones recibidas desde los equipos que consideraban tener chances de ganar. “Sentía mucha presión del Real Madrid, siempre fui claro y justo, y quizás mi silencio —y lo mismo les pasó a los demás— hizo que el Real Madrid pensara que era una admisión”, manifestó.

En la rama femenina, Aitana Bonmatí expuso la diferencia entre los dos métodos tras obtener el premio por segundo año consecutivo. La futbolista española sabía de antemano que ganaría en 2023, pero no recibió información previa antes de la ceremonia de 2024. “En 2023, lo sabía. Y en 2024, no. Fue una sorpresa, lo que hizo que el día fuera más estresante”, expresó.

La votación ya cerró y las campañas públicas no modificarán el veredicto. Ahora resta que los sobres lleguen al escenario para conocer si el dispositivo de reserva logra mantenerse hasta el anuncio final. La entrega del Balón de Oro 2026 será el lunes 26 de octubre de 2026 en el teatro The London Palladium de Londres, Inglaterra.

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