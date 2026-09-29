La mitad de los hogares de Costa Rica no logra ahorrar: deudas y bajos ingresos frenan la capacidad de guardar dinero

Solo la mitad de los hogares costarricenses consigue ahorrar de manera constante, aunque más del 90 % reconoce la importancia de desarrollar este hábito financiero, según una encuesta patrocinada por la Oficina del Consumidor Financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque más del 90 % de los hogares costarricenses reconoce la importancia de desarrollar una cultura del ahorro, solo la mitad consigue guardar dinero de manera constante, según los resultados de una investigación de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), que evidencia las dificultades económicas que enfrentan las familias para construir una reserva que les permita responder ante emergencias o prepararse para su jubilación.

La Encuesta de Ahorro, denominada El Ecosistema Financiero del Hogar Costarricense, identificó que las deudas, los ingresos limitados y los gastos imprevistos figuran entre las principales barreras para mantener este hábito, especialmente en los hogares donde los recursos disponibles apenas permiten cubrir las necesidades básicas.

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Entre las personas que consiguen ahorrar, siete de cada diez destinan entre un 5 % y un 10 % de sus ingresos mensuales a construir su reserva económica.

La preparación para la jubilación constituye la principal motivación para guardar dinero, mencionada por un 29 % de las personas consultadas, seguida por la necesidad de contar con recursos para emergencias, con un 28 %.

Sin embargo, los resultados muestran que reconocer la importancia del ahorro no necesariamente significa disponer de recursos suficientes para practicarlo de forma sostenida.

Las deudas y la falta de ingresos dificultan el ahorro

Uno de los principales hallazgos de la investigación es que las barreras económicas tienen un peso significativo sobre la capacidad de las familias para reservar parte de sus ingresos.

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El 71 % de las personas encuestadas afirmó que ahorraría si tuviera mayores ingresos, mientras que un 51 % reconoció que los gastos imprevistos afectan sus planes de ahorro.

A estas dificultades se suma el endeudamiento: un 47 % admitió que el pago de sus obligaciones financieras limita la posibilidad de guardar dinero.

Las restricciones se intensifican entre las personas sin estudios universitarios y los hogares cuyos ingresos mensuales apenas alcanzan para cubrir alimentación, vivienda, servicios y otras necesidades esenciales.

Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, explicó que los resultados permiten comprender que la ausencia de ahorro no necesariamente está relacionada con el desinterés o una administración inadecuada de los recursos.

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“Que la mitad de los hogares logre ahorrar desmiente la idea popular de que los ticos no ahorran; de hecho, queda claro que hay un valor cultural reconocido, y un deseo genuino de buscar tranquilidad”, manifestó Montero.

El representante de la OCF señaló que las estrategias de educación financiera deben considerar las diferencias económicas de la población y adaptarse a las posibilidades reales de cada familia.

Según explicó, cuando casi la mitad de las personas identifica las deudas como un impedimento para ahorrar y la mayoría manifiesta que necesita mayores ingresos, resulta necesario abordar las limitaciones económicas junto con los hábitos de administración del dinero.

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El 71 % de las personas encuestadas aseguró que ahorraría si tuviera mayores ingresos, mientras que un 47 % reconoció que el pago de deudas limita su capacidad para guardar dinero. Universidad de Costa Rica

Ahorradores consolidados: el 20.6 % de los hogares

El primer grupo corresponde a las personas que presentan condiciones económicas y educativas que favorecen el desarrollo de una disciplina financiera.

Este segmento reúne al 20.6 % de los hogares y se caracteriza por contar con mejores ingresos, mayores niveles de escolaridad y una planificación más consistente de sus recursos.

Más del 83 % de las personas pertenecientes a este grupo ahorra de manera constante, lo que les permite disponer de respaldo económico tanto para enfrentar emergencias como para preparar su jubilación.

Organizados bajo presión: el 20.2 %

El segundo perfil representa al 20,2 % de los hogares y está integrado por personas que enfrentan restricciones presupuestarias, pero mantienen un control riguroso de sus gastos.

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A pesar de disponer de un margen económico reducido, aproximadamente tres de cada cuatro personas de este grupo consiguen ahorrar.

La investigación destaca que estos hogares compensan parte de sus limitaciones financieras mediante la organización de sus recursos y el seguimiento de sus obligaciones.

Aspiracionales al ahorro: el 27 %

El tercer segmento concentra al 27 % de las personas entrevistadas y presenta una mayor presencia de población joven.

Aunque reconocen la importancia de guardar dinero y manifiestan interés en adoptar herramientas que faciliten esta práctica, todavía no han logrado consolidarla como un hábito permanente.

Solo el 38 % de las personas clasificadas como aspiracionales ahorra actualmente, según el estudio.

La OCF identificó en este grupo un interés particular por herramientas digitales sencillas que permitan organizar los ingresos, establecer metas y facilitar el ahorro periódico.

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Vulnerables financieros: el 32.2 %

El último grupo representa al 32.2 % de los hogares costarricenses y concentra las mayores dificultades económicas.

Se trata de personas con menores niveles de empleo e ingresos, cuya capacidad para guardar dinero está condicionada por las necesidades inmediatas.

Apenas dos de cada diez personas pertenecientes a este segmento consiguen ahorrar, mientras que prepararse económicamente para la jubilación constituye un desafío particularmente difícil.

La investigación señala que, para estos hogares, los gastos cotidianos y las urgencias financieras reducen considerablemente las posibilidades de construir una reserva.

Ahorrar para la jubilación, una preocupación de los costarricenses

La preparación económica para la vejez figura como la principal razón para guardar dinero entre las personas que mantienen este hábito.

Sin embargo, los resultados muestran diferencias importantes entre los hogares que tienen capacidad para establecer metas de largo plazo y aquellos que deben concentrar sus recursos en atender necesidades inmediatas.

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Esta situación también se refleja en la posibilidad de contar con un fondo de emergencias, que constituye la segunda motivación para el ahorro.

La preparación para la jubilación y la creación de un fondo para emergencias figuran entre las principales motivaciones para ahorrar de los costarricenses, con un 29 % y un 28 %, respectivamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la Oficina del Consumidor Financiero, el diagnóstico evidencia la necesidad de desarrollar estrategias diferenciadas que permitan atender las características económicas de cada segmento de la población.

El organismo considera que las políticas de educación financiera y la oferta de herramientas para administrar el dinero deben ajustarse a las condiciones reales de los hogares, en lugar de partir de una única explicación sobre las razones por las que las personas no ahorran.

Los resultados de la encuesta muestran que el principal desafío no consiste únicamente en promover la importancia de guardar dinero, sino en facilitar que más familias tengan las condiciones necesarias para convertir esa intención en una práctica sostenible.

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