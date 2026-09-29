Claude, la IA de Anthropic, sufre una caída global: usuarios no pueden iniciar sesión

Claude experimenta fallas a nivel global en su versión web y en su aplicación. (CONTACTO VÍA EUROPA PRESS)

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Claude está presentado fallas a nivel global tanto en su versión web como en su aplicación. Downdetector reporta miles de reportes de usuarios de países como Colombia, Argentina y México, que no pueden generar respuestas de la inteligencia artificial de Anthropic.

Usuarios pueden evidenciar la aparición del mensaje “No se pudo procesar la solicitud. Puedes intentarlo de nuevo” al intentar utilizar el chatbot de inteligencia artificial.

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Además, la falla afecta a usuarios con suscripción Pro y en la aplicación para macOS. El problema impide continuar conversaciones ya iniciadas y procesar nuevas solicitudes, mientras se debe aguardar una actualización oficial de Anthropic sobre la causa y el alcance de la interrupción.

Los usuarios afectados pueden utilizar otras plataformas de inteligencia artificial gratuitas y pagas , compatibles con celulares, ordenadores o tabletas, mientras se restablece el funcionamiento de Claude.

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