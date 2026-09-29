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Meta ofrecerá a las empresas agentes de IA de Muse para automatizar tareas y optimizar sus negocios

Meta busca ampliar su negocio de inteligencia artificial con herramientas como Muse, Meta Business Agent y Muse Code, destinadas a empresas y desarrolladores

Meta Enterprise Platform es la nueva apuesta de Mark Zuckerberg. REUTERS/Yves Herman//File Photo
Meta Enterprise Platform es la nueva apuesta de Mark Zuckerberg. REUTERS/Yves Herman//File Photo
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Meta anunció el lanzamiento de Meta Enterprise Platform, una nueva plataforma con la que ofrecerá sus modelos de inteligencia artificial, agentes y herramientas de programación a empresas y desarrolladores. El servicio permitirá incorporar tecnologías como Muse, Meta Business Agent, Muse API y Muse Code para automatizar tareas, desarrollar aplicaciones y optimizar las operaciones de los negocios.

Para liderar esta nueva iniciativa, la compañía contrató a Chirantan “CJ” Desai, quien hasta ahora se desempeñaba como director ejecutivo de MongoDB. El ejecutivo reportará directamente a Mark Zuckerberg y asumirá el cargo de director de plataforma empresarial, desde el que estará a cargo de convertir las tecnologías de inteligencia artificial de Meta en productos destinados al mercado corporativo.

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Meta llevará sus agentes de IA al mercado empresarial

La nueva plataforma reunirá diferentes herramientas de inteligencia artificial de Meta en un servicio dirigido a organizaciones que buscan incorporar estas tecnologías a sus operaciones. Entre ellas destaca Muse, un agente capaz de ejecutar tareas mediante instrucciones de los usuarios, además de Meta Business Agent, Muse API y Muse Code.

Meta busca llevar sus agentes de IA al entorno empresarial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta busca llevar sus agentes de IA al entorno empresarial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La propuesta de la compañía consiste en ofrecer a las empresas acceso a sus modelos y agentes de inteligencia artificial para que puedan utilizarlos en sus propios negocios. Esto incluye desde la automatización de determinadas actividades hasta el desarrollo de aplicaciones y la integración de nuevas funciones en sus servicios.

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Mark Zuckerberg explicó que la plataforma aprovechará los modelos avanzados, los agentes y la infraestructura tecnológica de Meta, así como la experiencia acumulada en su trabajo con distintas empresas. El objetivo inicial será poner ese conjunto de herramientas a disposición de organizaciones y desarrolladores para facilitar la creación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

La iniciativa también representa un cambio en la estrategia comercial de la compañía, que busca ampliar el alcance de sus tecnologías más allá de sus propias aplicaciones y convertirlas en servicios para clientes corporativos.

Mark Zuckerberg explicó que la nueva plataforma de Meta busca que los negocios puedan automatizar algunos de sus procesos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Mark Zuckerberg explicó que la nueva plataforma de Meta busca que los negocios puedan automatizar algunos de sus procesos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Muse y Meta Business Agent, entre las herramientas disponibles

Uno de los componentes centrales de la nueva plataforma será Muse, el agente de inteligencia artificial que Meta presentó a principios de septiembre. Esta herramienta está diseñada para realizar distintas tareas a partir de las instrucciones de los usuarios, como comprar productos, reservar viajes, enviar correos electrónicos y efectuar pagos.

Aunque inicialmente fue concebido como un asistente personal, su tecnología también forma parte de la estrategia de Meta para ofrecer soluciones de inteligencia artificial a las empresas.

La plataforma incluirá, además, Meta Business Agent, una herramienta orientada al entorno corporativo, así como Muse API y Muse Code, que permitirán integrar las tecnologías de la compañía y desarrollar soluciones de programación.

Con esta oferta, Meta busca que las empresas puedan incorporar sus agentes y modelos de inteligencia artificial a diferentes procesos, sin limitarse a utilizar los asistentes disponibles en sus aplicaciones.

La nueva propuesta de Meta para las empresas es que puedan usar sus agentes de IA e integrarlos a sus sistemas. REUTERS/Dado Ruvic
La nueva propuesta de Meta para las empresas es que puedan usar sus agentes de IA e integrarlos a sus sistemas. REUTERS/Dado Ruvic

El fichaje del CEO de MongoDB para liderar el nuevo negocio

Para dirigir esta iniciativa, Meta contrató a Chirantan “CJ” Desai, un ejecutivo con experiencia en el sector tecnológico que asumió la dirección de MongoDB hace menos de un año. Antes de llegar a esa compañía, estuvo al frente de las áreas de producto e ingeniería de Cloudflare y trabajó durante casi ocho años en ServiceNow, donde ocupó los cargos de presidente y director de operaciones.

Desai reemplazará en MongoDB a Dev Ittycheria, quien asumirá temporalmente la dirección ejecutiva mientras la empresa busca un sustituto permanente. Su salida provocó una caída del 18 % en las acciones de la compañía durante la sesión matutina del lunes.

Pese a esta reacción del mercado, la firma de análisis Piper Sandler consideró que MongoDB mantiene una posición estratégica favorable y calificó de exagerada la caída de sus acciones.

En Meta, Desai tendrá la responsabilidad de transformar las tecnologías de inteligencia artificial de la compañía en productos y servicios que puedan utilizar otras organizaciones. Su nombramiento se produce en un momento en el que la empresa busca ampliar sus fuentes de ingresos y aprovechar la demanda empresarial de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Con Meta Enterprise Platform, la compañía pretende trasladar sus avances en inteligencia artificial al entorno corporativo y ofrecer a las empresas herramientas para automatizar tareas, desarrollar aplicaciones e incorporar agentes inteligentes a sus operaciones.

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