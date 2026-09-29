El festejo íntimo de Pepe Novoa por sus 89 años: un brindis emotivo y la complicidad con su hija Laura

El actor Pepe Novoa celebra su cumpleaños número 89 rodeado de sus familiares

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La intimidad de una casa, una torta con las velitas encendidas, familiares reunidos alrededor de una mesa y una ocurrencia frente a la cámara. Pepe Novoa celebró sus 89 años acompañado por sus seres queridos, en una reunión que su hija, Laura Novoa, compartió en sus redes sociales a través de un video y varias postales familiares.

El registro reúne escenas de la celebración y muestra al actor rodeado por distintas generaciones de su familia. En una de las imágenes, todos se acomodan para una foto grupal: Novoa aparece sentado en el centro, con camisa oscura, mientras sus parientes se ubican detrás y a los costados para entrar en cuadro. Laura, con una camisa a cuadros rojos y blancos, sonríe desde uno de los extremos de la mesa.

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Otro de los momentos del video tiene como protagonistas a padre e hija en un primer plano en blanco y negro. La actriz se acerca a Pepe para grabar un saludo y él mira fijo al teléfono. Con el humor que conserva intacto, el intérprete hace referencia a su edad y lanza una frase que provoca la intervención inmediata de Laura.

“Yo me veo acá y se nota mil”, dice el actor, con tono irónico, mientras observa la imagen en pantalla. La actriz le aclara entonces que acaba de cumplir 89 años y abre un breve ida y vuelta sobre el próximo festejo. “¿Y el año que viene cumplís?“, pregunta Laura. ”Bueno, el año que viene completo”, remata él. “Noventa”, cierra su hija, entre risas.

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El actor Pepe Novoa posa junto a su hija Laura y sus familiares durante la celebración de su cumpleaños

La secuencia también muestra el instante en que acercan la torta de cumpleaños hasta el lugar donde estaba sentado el actor. Sobre el postre se ven las velas con los números ocho y nueve, ya encendidas. En los videos se percibe un clima de cercanía, con intercambios breves, sonrisas y la atención puesta sobre el homenajeado.

En otro pasaje en blanco y negro, Novoa aparece sentado a la mesa con un vaso en la mano. Mira a cámara, hace un gesto cómplice y levanta la bebida en señal de brindis; postales de una reunión de entrecasa que Laura decidió mostrar desde un lugar personal.

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Integrantes y autoridades de la Fundación SAGAI brindan testimonios en un evento dedicado a reconocer la trayectoria artística y la labor sindical del actor Pepe Novoa.

Aunque mantiene un perfil bajo y no suele aparecer con frecuencia en eventos públicos, Pepe Novoa permanece vinculado a la actualidad artística y conserva el afecto de colegas y espectadores que siguieron su extensa carrera en teatro, cine y televisión. Su hija suele compartir en Instagram algunos momentos cotidianos junto a él, como ocurrió ahora con la celebración de su cumpleaños.

Cabe recordar que José Manuel Novoa, tal su nombre verdadero, construyó una carrera que atravesó distintas etapas de la ficción argentina. Su nombre quedó asociado a producciones de televisión que marcaron épocas y lo llevaron a compartir elenco con figuras de varias generaciones.

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Entre sus trabajos más recordados se encuentra Estrellita mía, la telenovela protagonizada por Andrea del Boca y Ricardo Darín. También formó parte de El amor tiene cara de mujer, una de las ficciones de mayor repercusión de la televisión local. Años después integró los elencos de títulos como Resistiré y El Puntero, dos producciones que convocaron a una amplia audiencia y lo conectaron con las nuevas generaciones.

Su recorrido incluyó, además, trabajos en el cine y una sostenida presencia sobre los escenarios. Esa trayectoria fue reconocida a fines de 2025 en un homenaje del que participaron familiares, colegas y personas cercanas al actor. En aquella oportunidad, Laura también utilizó sus redes para compartir parte de la emoción que rodeó el encuentro.

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“Nos reunimos en Fundación SAGAI para homenajear la trayectoria artística y humana de Pepe Novoa. Entre imágenes, recuerdos y palabras de sus amigos, celebramos su entrega, su compromiso y la enorme huella que dejó en nuestra comunidad”, destacaron en el comunicado que acompañaron con un video.