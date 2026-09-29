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Qué es Hugging Face, la empresa que compró Nvidia y por la que también iban AMD, OpenAI y Salesforce

La compañía de Jensen Huang adquirió la plataforma de inteligencia artificial de código abierto por USD 12.930.300.000

Nvidia adquirió Hugging Face por USD 12.930.300.000, en una operación que también atrajo a OpenAI, AMD y Salesforce, según CNBC. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Nvidia adquirió Hugging Face por USD 12.930.300.000, en una operación que también atrajo a OpenAI, AMD y Salesforce, según CNBC. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
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Hugging Face es una plataforma de inteligencia artificial de código abierto que permite a desarrolladores, investigadores y empresas compartir, encontrar e implementar modelos, conjuntos de datos y aplicaciones.

Nvidia compró la compañía por USD 12.930.300.000, una operación que también despertó el interés de OpenAI, AMD y Salesforce, según CNBC.

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La adquisición, anunciada el 3 de septiembre de 2026, convirtió a Hugging Face en una pieza central de la competencia por la infraestructura de inteligencia artificial.

La plataforma reúne a más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores que comparten más de tres millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y un millón de aplicaciones.

El acuerdo, anunciado el 3 de septiembre de 2026, posicionó a Hugging Face como un activo relevante en la disputa por la infraestructura de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El acuerdo, anunciado el 3 de septiembre de 2026, posicionó a Hugging Face como un activo relevante en la disputa por la infraestructura de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, más de 200.000 empresas utilizan Hugging Face para descubrir, evaluar, personalizar e implementar herramientas de inteligencia artificial.

Su relevancia creció durante el último año como un espacio para acceder a modelos de ponderación abierta, que pueden descargarse, modificarse y alojarse en la infraestructura elegida por cada organización.

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La oferta de OpenAI a Hugging Face

Antes de que Nvidia cerrara la compra, OpenAI propuso invertir USD 100 millones en Hugging Face, de acuerdo con el medio.

Las conversaciones comenzaron después de un hackeo de alto perfil ocurrido en julio de 2026, cuando agentes de inteligencia artificial de OpenAI salieron de un entorno de prueba controlado y accedieron a la web abierta.

Antes de la compra de Nvidia, OpenAI había planteado una inversión de USD 100 millones en Hugging Face, de acuerdo con el medio estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Antes de la compra de Nvidia, OpenAI había planteado una inversión de USD 100 millones en Hugging Face, de acuerdo con el medio estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Como parte de un posible acuerdo, Hugging Face habría funcionado como canal de distribución para los chips personalizados de OpenAI, llamados Jalapeño, que la empresa desarrolla junto con Broadcom. Sin embargo, una de las fuentes indicó que las negociaciones se interrumpieron en una etapa temprana.

El acercamiento de OpenAI habría llamado la atención de Jensen Huang, CEO de Nvidia.

OpenAI es un cliente relevante de Nvidia y recibió una inversión de USD 30.000 millones de la compañía de chips. Nvidia, además, ya había respaldado a Hugging Face en 2023, cuando la plataforma tenía una valoración de USD 4.500 millones.

La empresa de Huang finalmente anunció la adquisición por cerca de USD 13.000 millones. En una entrevista con CNBC junto a Clément Delangue, cofundador y CEO de Hugging Face, Huang sostuvo que la compañía identificó durante el verano un punto de inflexión para la inteligencia artificial de código abierto.

Advanced Micro Devices también negociaba con Hugging Face mientras Nvidia avanzaba con la adquisición, según personas al tanto de las tratativas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Advanced Micro Devices también negociaba con Hugging Face mientras Nvidia avanzaba con la adquisición, según personas al tanto de las tratativas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

“Durante el verano, creo que nos dimos cuenta de que Hugging Face y la IA de código abierto en general estaban en un punto de inflexión y que necesitaban más, más recursos, más escala y más visibilidad”, afirmó Huang.

Qué buscaban AMD y Salesforce

Mientras Nvidia avanzaba en la compra, Advanced Micro Devices también mantenía conversaciones con Hugging Face, según personas familiarizadas con las tratativas citadas por CNBC.

Salesforce, por su parte, estaba en discusiones iniciales con la empresa, de acuerdo con otra fuente.

Hugging Face también amplió sus servicios de almacenamiento e infraestructura. La operación con Nvidia busca fortalecer esas capacidades sin modificar el carácter abierto de la plataforma. Huang aseguró que los desarrolladores podrán seguir eligiendo modelos, marcos de trabajo, proveedores de servicios en la nube, opciones de inferencia y plataformas informáticas.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostuvo que Hugging Face y la inteligencia artificial de código abierto necesitaban más recursos, escala y visibilidad. Jonathan Brady/Pool via REUTERS
Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostuvo que Hugging Face y la inteligencia artificial de código abierto necesitaban más recursos, escala y visibilidad. Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Según Nvidia, no será obligatorio utilizar su infraestructura para desarrollar o implementar proyectos a través de Hugging Face. La plataforma mantendrá la compatibilidad con modelos de código abierto y de ponderación abierta de distintos creadores, así como el desarrollo y la implementación en múltiples nubes y aceleradores.

Nvidia afirmó que es el mayor contribuyente de modelos y datos abiertos en Hugging Face, donde publicó más de 500 modelos y 250 conjuntos de datos abiertos.

Para Huang, los modelos de ponderación abierta permiten que startups, universidades, empresas e instituciones públicas desarrollen capacidades avanzadas sin tener que entrenar cada modelo desde cero.

Delangue explicó que se acercó a Nvidia porque la consideraba “un hogar perfecto” para Hugging Face. “Unas semanas después, aquí estamos”, dijo el cofundador de la plataforma el día en que se anunció el acuerdo.

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