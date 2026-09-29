Apple estaría trabajando en unas nuevas Vision Pro, pero su lanzamiento no llegaría hasta 2029

Apple ya estaría trabajando en una nueva gafa de realidad aumentada. (Europa Press)

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Apple todavía no ha conseguido que sus Vision Pro alcancen las ventas esperadas, pero mantiene su interés en el mercado de la realidad mixta. La compañía trabaja en un nuevo visor que podría ser más ligero y económico que el modelo actual. Sin embargo, su lanzamiento no se produciría hasta finales de 2028 o principios de 2029, siempre que el proyecto supere las dificultades que atraviesa.

La información procede de Mark Gurman, periodista especializado en Apple, quien reveló en su boletín Power On que la empresa desarrolla un dispositivo de realidad mixta identificado internamente como N224. El proyecto se encuentra todavía en una fase de evaluación y contempla cuatro diseños diferentes.

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Apple explora cuatro diseños para sus próximas Vision Pro

Una de las alternativas que estudia Apple consiste en trasladar parte de los componentes del visor a una unidad externa. Esta solución permitiría reducir considerablemente el peso de las gafas sin renunciar a un hardware potente. De esta manera, la compañía intentaría resolver uno de los principales inconvenientes de las Vision Pro actuales: su peso, que puede provocar molestias durante las sesiones prolongadas de uso.

Apple busca en sus nuevas Vision Pro que se reduzca el peso que tiene actualmente. (apple.com)

No obstante, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos los directivos de Apple. Una parte de la compañía considera que separar los componentes podría perjudicar la experiencia de los usuarios y apuesta por conservar un diseño similar al de las Vision Pro actuales, con todo el hardware integrado en el dispositivo.

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La posibilidad de trasladar parte del hardware fuera del visor no es nueva para Apple. La compañía ya exploró soluciones similares en otros proyectos que finalmente fueron cancelados, entre ellos el N107 y las denominadas Vision Air, que también buscaban reducir el peso del dispositivo mediante la separación de algunos componentes.

Estas cancelaciones reflejan las dificultades que enfrenta Apple para encontrar un equilibrio entre comodidad, potencia y precio. Aunque reducir el peso podría facilitar el uso cotidiano de las gafas, la incorporación de una unidad externa también supondría nuevos desafíos de diseño y conectividad.

Apple no descarta traer al mercado unas nuevas Vision Pro, pero podría llegar aún en 2029. (apple.com)

El futuro de las nuevas Vision Pro todavía es incierto

Por ahora, el proyecto N224 tampoco tiene garantizada su comercialización. Según Gurman, su desarrollo atraviesa una situación delicada y Apple todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. Incluso si la compañía consigue resolver las diferencias internas, el dispositivo no llegaría a las tiendas antes de finales de 2028 o principios de 2029.

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Mientras Apple evalúa sus alternativas, Meta también avanza en el mercado de la realidad virtual con dispositivos que apuestan por separar determinados componentes del visor. Su propuesta permite reducir el peso que soporta el usuario al trasladar el procesador y la batería a una unidad independiente.

Este enfoque aborda uno de los principales obstáculos para la adopción de los visores de realidad mixta: la comodidad. Un dispositivo más ligero puede facilitar su utilización durante períodos prolongados y ampliar las posibilidades de uso cotidiano.

Apple buscaría competir con Meta, quienes recientemente anunciaron sus nuevas gafas de VR con menos peso. (Apple)

La propuesta de Meta también incorpora funciones de inteligencia artificial y ofrece una autonomía de hasta tres horas. Además, su peso es aproximadamente seis veces menor que el de las Vision Pro, mientras que su precio representa cerca de un tercio del que tiene el dispositivo de Apple.

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Estas características ponen de manifiesto las distintas estrategias que siguen ambas compañías para desarrollar sus productos. Mientras Apple continúa buscando una fórmula que combine prestaciones y comodidad, Meta apuesta por un diseño que reduce el peso del visor mediante la separación de sus componentes.

Por ahora, no está claro si Apple adoptará una solución similar o si finalmente optará por mantener el hardware integrado. La compañía todavía debe resolver sus diferencias internas y decidir si merece la pena continuar con el proyecto N224. Si supera esos obstáculos, sus nuevas Vision Pro podrían llegar al mercado en 2029, varios años después de la presentación de la primera generación.

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