Apple corrige fallo en Face ID que impide acceder a aplicaciones: actualiza tu iPhone para solucionarlo

Algunos iPhone 18 Pro presentan problemas con el Face ID que puede provocar que el sistema se bloquee. (Apple composición)

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Apple lanzó iOS 27.0.1, una actualización que corrige los problemas de Face ID en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, apenas dos semanas después de la llegada de su nuevo sistema operativo. El parche también soluciona errores relacionados con la cámara y la pantalla táctil, que afectaban el funcionamiento de algunos dispositivos.

Uno de los principales inconvenientes que aborda esta versión está relacionado con el reconocimiento facial. Varios usuarios habían reportado que sus teléfonos rechazaban repetidamente la autenticación de Face ID al intentar desbloquear aplicaciones. En algunos casos, el fallo provocaba que la interfaz dejara de responder y obligaba a reiniciar el dispositivo.

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iOS 27.0.1 soluciona los fallos de Face ID en los iPhone 18 Pro

La nueva actualización corrige los errores de reconocimiento facial que afectaban a los modelos más avanzados de Apple. Además de los problemas al desbloquear aplicaciones, el parche soluciona los inconvenientes que impedían configurar Face ID durante el primer uso del teléfono.

También se han optimizado los algoritmos de la función de reconocimiento de atención, que permite al dispositivo identificar si el usuario está mirando la pantalla. Estos ajustes buscan mejorar la precisión del sistema en diferentes ángulos de visión y condiciones de iluminación.

Apple lanzó el parche iOS 27.0.1, para solucionar los problemas de Face ID que tenía el iPhone 18 Pro. (Captura Apple)

Los problemas habían generado inconvenientes en el uso cotidiano de los iPhone 18 Pro, especialmente porque Face ID es uno de los principales mecanismos de autenticación de los dispositivos de Apple.

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La nueva generación de teléfonos incorpora un sensor infrarrojo oculto bajo la pantalla. Aunque Apple no ha confirmado que este cambio de hardware esté relacionado con los errores detectados, la compañía ha distribuido una actualización para corregir los fallos de software.

Apple también corrige errores de la cámara y la pantalla táctil

iOS 27.0.1 no se limita a solucionar los problemas de Face ID. La actualización también incorpora correcciones para el sistema de cámaras de los iPhone 18 Pro, en particular para los errores de procesamiento de imágenes que provocaban distorsiones de color al utilizar el zoom de 2 aumentos.

Este inconveniente se presentaba en determinadas condiciones de iluminación y afectaba a las fotografías tomadas con la apertura de f/1.48. Con el nuevo parche, Apple busca mejorar el procesamiento de las imágenes y evitar las alteraciones cromáticas detectadas por algunos usuarios.

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Apple lanzó una actualización para iOS 27 tras haberse estrenado hace dos semanas. (Apple)

Otro de los errores corregidos está relacionado con la pantalla táctil. En versiones anteriores, activar simultáneamente el Centro de notificaciones y el Centro de control podía provocar que la interfaz dejara de responder temporalmente. Este fallo impedía utilizar la pantalla con normalidad hasta que el sistema recuperaba su funcionamiento.

La actualización incorpora correcciones para estos problemas con el objetivo de mejorar la estabilidad general del sistema operativo y evitar interrupciones durante el uso del teléfono.

Cómo instalar iOS 27.0.1 en un iPhone

Aunque las principales correcciones están dirigidas a los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, Apple también distribuye iOS 27.0.1 para otros modelos compatibles con esta versión del sistema operativo.

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Para instalarla, los usuarios deben ingresar en Ajustes, seleccionar General y acceder a Actualización de software. Desde ese apartado pueden comprobar si el parche está disponible y comenzar la descarga.

Apple también publicó actualizaciones para otros dispositivos de su ecosistema, entre ellas iPadOS 27.0.1 y visionOS 27.0.1, destinadas a mejorar el funcionamiento de sus tabletas y visores de realidad mixta.

Todos los que cuenten con un iPhone compatible con iOS 27 podrán actualizarlo a su versión más reciente. REUTERS/Tingshu Wang

Por su parte, los dispositivos que no son compatibles con las versiones más recientes del sistema operativo continúan recibiendo actualizaciones de mantenimiento y seguridad mediante versiones anteriores.

Con iOS 27.0.1, Apple busca corregir los errores detectados durante las primeras semanas de funcionamiento de su nuevo sistema operativo. La actualización se centra especialmente en los problemas de autenticación facial de sus teléfonos más recientes, aunque también incorpora mejoras para otros componentes del dispositivo.

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