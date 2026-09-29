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Los dos campeones de mundo que fueron a ver a Rosario el TC Mouras

El Dibu Martínez y Marcos Acuña acompañaron al hermano del arquero durante la novena fecha del torneo

El Dibu Martínez y el Huevo Acuña, presentes en Rosario para ver el TC Mouras

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Emiliano Dibu Martínez y Marcos Huevo Acuña asistieron a la fecha del TC Mouras en Rosario para acompañar a Alejandro Martínez, hermano del arquero de la selección argentina, quien compitió con un Dodge en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio. La presencia de los dos campeones del mundo atrajo la atención de los fanáticos que siguieron la jornada de automovilismo.

El arquero y el lateral izquierdo, integrantes del plantel que ganó el Mundial de Qatar 2022, recorrieron el paddock del circuito rosarino durante la novena fecha de la temporada. El encuentro reunió a las categorías TC Mouras, TC Pista Mouras, Fórmula 3 Metropolitana, Turismo 4000 Argentino y Copa Bora.

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Alejandro Martínez difundió una historia en su cuenta de Instagram con un video en el que se ve a Dibu Martínez y a Marcos Acuña mientras caminan por el paddock. El piloto acompañó las imágenes con la frase “¿Esto es aura?” y dos emojis de caras riendo.

La visita tuvo como motivo principal el acompañamiento a Alejandro, quien participó de la competencia con el Dodge número 23. El piloto completó nueve vueltas en la final del TC Mouras y quedó décimo, a cinco giros del ganador.

El Dibu Martínez fue a ver a su hermano correr en el TC Mouras

La jornada marcó la primera presentación de las divisionales menores de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) en el trazado rosarino. Además del interés deportivo, el fin de semana funcionó como una prueba para el regreso del Turismo Carretera a la ciudad, previsto para el 25 de octubre.

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Alejandro Martínez integró la grilla de la final con el Dodge número 23. Su hermano Emiliano siguió de cerca su participación y compartió la recorrida por el predio con Acuña, con quien mantiene un vínculo desde sus convocatorias a la selección argentina.

Nicolás Jaime se impuso en la definición del TC Mouras con el Dodge del equipo Galarza Racing. El piloto de Pilar completó las 14 vueltas en 23m59s778 y sumó su cuarta victoria de la temporada.

Fabrizio Maggini, con Ford, terminó segundo, a 5s915 del vencedor. Esteban Mancuso, también con Dodge, completó el podio. Jaime aprovechó un toque entre Matías Frano y Valentino Alaux durante la carrera, tomó la punta y mantuvo el liderazgo hasta la bandera a cuadros.

El resultado tuvo incidencia directa en la pelea por el campeonato. Jaime se adjudicó la Etapa Regular y comenzará la Copa Coronación con 7,5 puntos de ventaja sobre Francisco Luengo, quien había llegado a Rosario como líder del certamen, pero abandonó la competencia.

Para Alejandro Martínez, la prueba finalizó antes de completar el recorrido total. El Dodge número 23 registró nueve vueltas y quedó ubicado en el décimo puesto del clasificador, a cinco giros de Jaime.

La programación incluyó la competencia del TC Pista Mouras, que tuvo como ganador a Bautista Roqueta. El piloto del Canning Motorsport se llevó la victoria con un Dodge tras completar las 12 vueltas de la final en 20m40s497.

Iñaki Arrías, con Ford, fue segundo a 2s637, mientras que Dante Rubiera Hainze terminó tercero, también con Ford. Arrías se quedó con la Etapa Regular de la categoría y llegará como líder a la instancia decisiva del campeonato.

La visita a Rosario ocurrió en medio de la convocatoria de Emiliano Dibu Martínez para la nueva Fecha FIFA para la selección argentina, en la que disputará tres amistosos luego de llegar a la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires y cerrará la serie frente a Benín el 6 de octubre, también en la cancha de River Plate. El último encuentro tendrá un valor especial: será la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

El Huevo Acuña, que en las últimas horas también dijo presente en las elecciones de Ferro, no forma parte de la nómina Albiceleste para disputar estos amistosos. El lateral izquierdo recién volverá a tener acción oficial con el conjunto millonario cuando vuelta a tener acción con el Millonario. El próximo compromiso será el 10 de octubre, cuando se mida ante Estudiantes de Río Cuarto. Luego, el 14, visitará a Sarmiento de Junín.

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