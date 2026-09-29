Qué ve el Citibank tras la suba del riesgo país: el “no te creo” del mercado y la metáfora de la venta de terrenos desde el pozo

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El escenario económico argentino combina señales contrapuestas. A las dudas sobre la actividad y el proceso electoral de 2027 se suma el deterioro de la confianza que muestran algunas variables financieras. Entre ellas, el riesgo país volvió a quedar en el centro de la atención: este indicador tocó el lunes los 642 puntos, su nivel más alto en 2026. Al mismo tiempo, el Citibank observa oportunidades de largo plazo vinculadas principalmente con la energía, la minería y los alimentos.

En ese contexto, Ricardo Dessy, economista y director de Citibank para el cono sur de América Latina, analizó durante una entrevista en Infobae en Vivo qué hay detrás de la desconfianza que refleja el indicador y cuáles son las perspectivas que observa la entidad para la Argentina. También habló sobre el nivel de actividad, una eventual recesión técnica y el tiempo que, según su visión, requiere la transformación económica para mostrar resultados.

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“Argentina es un país que tiene lo que en estadística se llama un desvío estándar muy alto”, señaló. Según explicó, existe una fuerte dispersión y una percepción permanente de que “todo puede ocurrir”.

Esa característica convive, según su visión, con un contexto internacional extraordinario para la Argentina. “Tiene una oportunidad histórica. Creo que nunca se va a volver a repetir lo que está viviendo”, afirmó. Pero al mismo tiempo mencionó las elecciones, las discusiones políticas, una posible recesión a partir del tercer trimestre y un deterioro de la confianza en el Gobierno.

Ricardo Dessy sostuvo que el nivel del riesgo país expresa un “no te creo” por parte de los inversores y consideró que podría bajar a medida que los beneficios económicos resulten visibles

Dessy sostuvo que, en opinión de Citi, el problema no pasa por la dirección estructural de la política económica, aunque reconoció “un montón de errores de ejecución menor e implementación”. El punto central, explicó, es que los resultados materiales del proceso tardan en aparecer.

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Para describir esa situación utilizó una de las principales metáforas de la entrevista: “El Gobierno está vendiendo futuro. Está vendiendo terrenos de pozo”.

“Cuando vos vendés a futuro, es clave que haya confianza. Vos me tenés que creer”, explicó. Comparó la situación con la de un paciente al que un médico le indica cambios cuyos beneficios recién resultarán palpables más adelante.

El “no te creo” del riesgo país

La cuestión de la confianza reapareció cuando Dessy recibió una consulta específica sobre el riesgo país y las consecuencias de que se mantenga en niveles elevados.

“No es bueno que ocurra, porque lo que está diciendo es: ‘No te creo’”, respondió.

Sin embargo, la mirada de Citi es que actualmente existe una sobreestimación del riesgo argentino. Dessy aclaró que no pretende afirmar que el resto del mercado está equivocado, pero señaló que la entidad observa una situación en la que podría producirse una convergencia hacia una mayor prosperidad.

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“A nosotros nos parece que se sobreestima una situación en la que va a haber una convergencia de prosperidad que va a ser visible para todos los actores”, afirmó.

Según explicó, a medida que los beneficios comiencen a resultar visibles podría aparecer un consenso más amplio alrededor de las oportunidades económicas del país y, bajo ese escenario, el riesgo país bajaría.

De todas formas, diferenció esa perspectiva del escenario inmediato. “En el corto plazo lo vas a seguir sufriendo”, advirtió.

Dessy también puso el foco en las oportunidades que Citi observa más allá del resultado de una elección. La entidad cuenta con más de 110 años de presencia en la Argentina y, según el economista, identifica factores que exceden a una administración determinada.

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“Que gane Milei o no gane Milei, nosotros vemos que hay oportunidades que exceden a la política, que exceden al Gobierno”, señaló.

Entre ellas destacó una “fortísima oportunidad” para que la Argentina se convierta en proveedor de energía y alimentos. A eso sumó la minería y mencionó específicamente al litio, el oro, el cobre y la plata.

También incorporó factores geopolíticos. Dessy destacó que Sudamérica está alejada de los grandes conflictos internacionales y señaló que no existen hipótesis de enfrentamiento de la Argentina con países vecinos como Chile o Brasil. Según explicó, estas condiciones forman parte de las discusiones que se realizan cuando se analizan grandes inversiones.

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La necesidad mundial de garantizar el abastecimiento de energía y alimentos constituye, en su análisis, otro factor favorable. “Las grandes potencias dicen: ‘Primero, antes que una PlayStation o un celular, hay que asegurarse comida y energía’”, graficó.

Qué espera Citi para la actividad

Sobre el corto plazo, Dessy admitió también la posibilidad de que la economía ingrese en una recesión técnica, es decir, que acumule dos trimestres consecutivos con caída del nivel de actividad.

Citi considera probable una recesión técnica durante el tercer trimestre, pero espera una recuperación en el cuarto y proyecta crecimiento de la actividad también para el próximo año

“Es probable que el tercer trimestre dé con variación negativa y eso técnicamente conforma una recesión”, sostuvo.

Sin embargo, Citi espera que la situación cambie durante los últimos meses del año. “No me preocupa tanto porque en el cuarto trimestre va a rebotar, se corta”, explicó.

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Dessy diferenció esa situación de una recesión estructural vinculada con la falta de un proyecto y señaló que la entidad espera cierta recuperación durante el cuarto trimestre.

Además, anticipó que Citi proyecta crecimiento de la actividad tanto para este año como para el próximo. “Creemos que este va a ser el segundo año consecutivo de crecimiento de la actividad y creemos que el año que viene también va a haber crecimiento”, afirmó.

Según Dessy, si ese escenario se cumple, sería “la primera vez en veinte años que Argentina tendría tres años consecutivos creciendo”. De todos modos, definió esa expansión como “heterogénea” y “dispersa”, por las diferencias que existen entre actividades y sectores durante el proceso de transformación económica.

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Mirá la entrevista completa a Ricardo Dessy