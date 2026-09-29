El Salvador

El Salvador impulsa el turismo mediante la inteligencia artificial y la capacitación técnica gratuita

La estrategia gubernamental articula la enseñanza de inteligencia artificial con el despliegue de conectividad en plazas públicas y la formación técnica de trabajadores del sector

El secretario de Innovación de El Salvador, Daniel Méndez, durante su intervención en el programa Diálogo 21, donde abordó las iniciativas de digitalización y tecnología orientadas al sector turístico (Cortesía: Secretaría de Prensa).
El secretario de Innovación de El Salvador, Daniel Méndez, durante su intervención en el programa Diálogo 21, donde abordó las iniciativas de digitalización y tecnología orientadas al sector turístico (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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El gobierno de El Salvador despliega un plan integral de digitalización orientado a la modernización del turismo mediante el uso de inteligencia artificial, plataformas globales y capacitación gratuita para el sector.

El secretario de Innovación, Daniel Méndez, detalló en la entrevista concedida al programa Diálogo 21, de Grupo Megavisión, cómo se articula herramientas tecnológicas para fortalecer a hoteles, restaurantes y operadores locales en el marco de las actividades por el Día Mundial del Turismo.

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De acuerdo con el funcionario, las nuevas tecnologías en el centro del ecosistema turístico permiten que pequeños y medianos emprendimientos mejoren sus servicios e incrementen su visibilidad en los motores de búsqueda.

Además, la presencia digital resulta indispensable para que hostales de municipios como Suchitoto o restaurantes de la zona de Surf City atraigan visitantes internacionales y miembros de la diáspora que retornan al país. “La digitalización hoy ya no es una opción, hoy es un deber estar”, aseveró Daniel Méndez.

Dentro de las iniciativas aplicadas al sector destaca el programa Family Friendly, impulsado por la primera dama, que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en contar con esta certificación internacional.

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La plataforma digital de este sello identifica espacios adaptados para familias en el aeropuerto internacional, establecimientos gastronómicos y centros recreativos. A su vez, el sector privado integra herramientas como OpenTable para la gestión de reservas en línea, mientras las aplicaciones de inteligencia artificial permiten a los empresarios diseñar menús, elaborar presupuestos y generar recomendaciones automáticas para los viajeros.

ONU Turismo, El Salvador, Día del Turismo
Un programa estatal promueve el uso de plataformas globales y cursos gratuitos para elevar la competitividad de hoteles, restaurantes y emprendimientos locales ante la llegada de visitantes (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Cursos gratuitos capacitan a emprendedores y equipos de trabajo en herramientas digitales

Para evitar que la brecha técnica limite el crecimiento comercial, la Secretaría de Innovación promueve la plataforma Certifícate, un programa desarrollado en alianza con la firma educativa Platzi que pone a disposición del público más de 2,000 cursos virtuales sin costo.

La oferta académica abarca desde marketing digital y fotografía hasta inglés enfocado en atención turística, administración de finanzas y uso de herramientas informáticas.

La iniciativa permite que tanto propietarios individuales como empresas completas capaciten a su personal sin incurrir en gastos adicionales. Como antecedente de adopción, el banco estatal Bandesal capacitó a la totalidad de sus empleados bajo esta modalidad.

Los emprendedores turísticos pueden registrarse en el sitio certifícate.gob.sv, donde un chatbot operado por la empresa Platzi resuelve dudas sobre las rutas formativas. El acceso gratuito permanecerá disponible durante el año 2026, período en el cual la plataforma ya registra la participación activa de más de 80,000 ciudadanos salvadoreños.

El portal certifícate.gob.sv permite a ciudadanos y emprendedores salvadoreños inscribirse sin costo en programas de formación en herramientas digitales, inglés y marketing (Cortesía: Secretaría de Prensa).
El portal certifícate.gob.sv permite a ciudadanos y emprendedores salvadoreños inscribirse sin costo en programas de formación en herramientas digitales, inglés y marketing (Cortesía: Secretaría de Prensa).

La conectividad pública en plazas y parques fundamenta la transformación del sector

Como sustento de la estrategia turística y social, el Estado salvadoreño despliega infraestructura de redes para asegurar el acceso universal a internet. El programa Conectando El Salvador abastece de señal pública y gratuita a más de 100 plazas y parques municipales distribuidos en los 14 departamentos del país, lo que permite a turistas y residentes conectarse desde espacios urbanos recuperados.

La tecnología por sí misma carecería de sentido si no tiene al final un beneficio social o bienestar para la población salvadoreña”, sostuvo Daniel Méndez.

Este despliegue se complementa con el proyecto Conectividad Digital Social, financiado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea y la República de Corea.

Esta red llevó fibra óptica al sistema público de salud y a las escuelas del país. Durante los horarios no lectivos, la señal instalada en los centros educativos se habilita para el uso de las comunidades aledañas y visitantes. “Hemos fundado la base de la conectividad, que para mí es la carretera sobre la cual se pueden construir todo ese tipo de beneficios”, afirmó el titular de la cartera de innovación.

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