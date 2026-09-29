Shopify abre sus tiendas a agentes de IA de compra mientras Amazon y Adidas los bloquean

Shopify habilitó a los agentes de inteligencia artificial para realizar el proceso completo de compra y pago en sus tiendas online. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Shopify habilitó a los agentes de inteligencia artificial (IA) que operan dentro del navegador del comprador para completar compras enteras en las tiendas online que usan su plataforma, incluido el pago final, según confirmó la empresa el lunes.

La actualización amplía WebMCP, un estándar web en desarrollo que permite que un agente de IA lea y modifique directamente los elementos de una página, en lugar de tener que interpretar capturas de pantalla o simular clics como si fuera una persona.

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Hasta ahora, esa tecnología solo cubría la búsqueda de productos y la carga del carrito de compras. Con el cambio, se suma a la etapa de pago, incluido Shop Pay, el sistema propio de pagos de Shopify.

Las funciones get_checkout, update_checkout y complete_checkout permiten a los agentes revisar el pedido y procesar la transacción final. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Tres herramientas nuevas para pagar solo

El anuncio introduce tres funciones específicas: get_checkout, update_checkout y complete_checkout. Permiten que un agente revise el resumen de la compra, modifique datos como la dirección de envío o la opción de entrega, y finalmente confirme el pedido una vez que el comprador lo autoriza.

La función ya está disponible para todos los comercios elegibles que usan Shopify, informó Gil Greenberg, gerente de producto a cargo del comercio con agentes de IA en la empresa, en una publicación en la red social X.

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“Comprar con la ayuda de un agente no debería sentirse como ver secar la pintura”, escribió Greenberg al presentar la novedad.

El ejecutivo agregó que estas herramientas ofrecen “API estructuradas y eficientes, diseñadas específicamente, a través de UCP, para garantizar datos comerciales precisos, las divulgaciones requeridas y los requisitos de traspaso” entre el agente y el comprador humano.

El comercio electrónico ha comenzado a incorporar IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

UCP es la sigla de Universal Commerce Protocol, el protocolo que Shopify usa como base común para que los agentes busquen productos, arme carritos y completen pagos en cualquier tienda de la plataforma.

Una posición opuesta a la de otras plataformas

El movimiento de Shopify contrasta con el de otras grandes plataformas de comercio electrónico. Bloomberg informó que Amazon bloqueó a Muse, el agente de compras de Meta, para que no operara en su sitio.

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Algo similar habría ocurrido con Adidas, según una publicación en la red social X, aunque la marca deportiva no emitió un comunicado formal al respecto.

Amazon bloqueó agentes de IA de su plataforma. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Shopify, en cambio, ya mantiene acuerdos directos de comercio con agentes de IA como Muse e Instinct para que operen dentro de su ecosistema. El acuerdo con Instinct fue anunciado el mismo lunes.

Asimismo, la compañía de comercio integral basada en la nube ofrece un servidor de Model Context Protocol, el protocolo que permite conectar modelos de IA con herramientas externas, pensado para agentes que trabajan de servidor a servidor en lugar de hacerlo desde el navegador del comprador.

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Por ahora, el soporte de los navegadores para que un agente utilice estas herramientas WebMCP está limitado a los que están basados en Chromium, según la documentación técnica publicada por Shopify.

En la actualidad se puede delegar una compra a la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la agentización de las transacciones con inteligencia artificial

La agentización de las transacciones con inteligencia artificial es un modelo en el que una persona delega a una IA tareas de compra y pago bajo parámetros definidos de antemano.

El contraste con una compra digital convencional es el nivel de autonomía. En vez de que el consumidor humano elija cada artículo y apruebe manualmente cada paso, un agente de IA puede actuar con base en gustos previos: una lista habitual de supermercado, un presupuesto máximo, marcas autorizadas o una frecuencia de compra.

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Un ejemplo posible sería el abastecimiento mensual de un hogar. El usuario podría pedirle a su agente que compre productos de uso recurrente, con un tope de gasto y en comercios previamente elegidos. El agente revisaría precios, disponibilidad y promociones antes de concretar el pago.