Tecno

Shopify abre sus tiendas a agentes de IA de compra mientras Amazon y Adidas los bloquean

La plataforma mantiene acuerdos con Muse e Instinct para operar en su ecosistema, una estrategia opuesta a la de otras grandes tiendas, que han restringido el acceso de estas herramientas automatizadas

Shopify habilitó a los agentes de inteligencia artificial para realizar el proceso completo de compra y pago en sus tiendas online. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Shopify habilitó a los agentes de inteligencia artificial para realizar el proceso completo de compra y pago en sus tiendas online. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Guardar

Shopify habilitó a los agentes de inteligencia artificial (IA) que operan dentro del navegador del comprador para completar compras enteras en las tiendas online que usan su plataforma, incluido el pago final, según confirmó la empresa el lunes.

La actualización amplía WebMCP, un estándar web en desarrollo que permite que un agente de IA lea y modifique directamente los elementos de una página, en lugar de tener que interpretar capturas de pantalla o simular clics como si fuera una persona.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, esa tecnología solo cubría la búsqueda de productos y la carga del carrito de compras. Con el cambio, se suma a la etapa de pago, incluido Shop Pay, el sistema propio de pagos de Shopify.

Las funciones get_checkout, update_checkout y complete_checkout permiten a los agentes revisar el pedido y procesar la transacción final. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las funciones get_checkout, update_checkout y complete_checkout permiten a los agentes revisar el pedido y procesar la transacción final. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Tres herramientas nuevas para pagar solo

El anuncio introduce tres funciones específicas: get_checkout, update_checkout y complete_checkout. Permiten que un agente revise el resumen de la compra, modifique datos como la dirección de envío o la opción de entrega, y finalmente confirme el pedido una vez que el comprador lo autoriza.

La función ya está disponible para todos los comercios elegibles que usan Shopify, informó Gil Greenberg, gerente de producto a cargo del comercio con agentes de IA en la empresa, en una publicación en la red social X.

PUBLICIDAD

“Comprar con la ayuda de un agente no debería sentirse como ver secar la pintura”, escribió Greenberg al presentar la novedad.

El ejecutivo agregó que estas herramientas ofrecen “API estructuradas y eficientes, diseñadas específicamente, a través de UCP, para garantizar datos comerciales precisos, las divulgaciones requeridas y los requisitos de traspaso” entre el agente y el comprador humano.

Un carrito de compras metálico en miniatura con cajas envueltas en papel kraft encima de un teclado de computadora retroiluminado.
El comercio electrónico ha comenzado a incorporar IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

UCP es la sigla de Universal Commerce Protocol, el protocolo que Shopify usa como base común para que los agentes busquen productos, arme carritos y completen pagos en cualquier tienda de la plataforma.

Una posición opuesta a la de otras plataformas

El movimiento de Shopify contrasta con el de otras grandes plataformas de comercio electrónico. Bloomberg informó que Amazon bloqueó a Muse, el agente de compras de Meta, para que no operara en su sitio.

Algo similar habría ocurrido con Adidas, según una publicación en la red social X, aunque la marca deportiva no emitió un comunicado formal al respecto.

Amazon bloqueó agentes de IA de su plataforma. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Amazon bloqueó agentes de IA de su plataforma. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Shopify, en cambio, ya mantiene acuerdos directos de comercio con agentes de IA como Muse e Instinct para que operen dentro de su ecosistema. El acuerdo con Instinct fue anunciado el mismo lunes.

Asimismo, la compañía de comercio integral basada en la nube ofrece un servidor de Model Context Protocol, el protocolo que permite conectar modelos de IA con herramientas externas, pensado para agentes que trabajan de servidor a servidor en lugar de hacerlo desde el navegador del comprador.

Por ahora, el soporte de los navegadores para que un agente utilice estas herramientas WebMCP está limitado a los que están basados en Chromium, según la documentación técnica publicada por Shopify.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En la actualidad se puede delegar una compra a la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la agentización de las transacciones con inteligencia artificial

La agentización de las transacciones con inteligencia artificial es un modelo en el que una persona delega a una IA tareas de compra y pago bajo parámetros definidos de antemano.

El contraste con una compra digital convencional es el nivel de autonomía. En vez de que el consumidor humano elija cada artículo y apruebe manualmente cada paso, un agente de IA puede actuar con base en gustos previos: una lista habitual de supermercado, un presupuesto máximo, marcas autorizadas o una frecuencia de compra.

Un ejemplo posible sería el abastecimiento mensual de un hogar. El usuario podría pedirle a su agente que compre productos de uso recurrente, con un tope de gasto y en comercios previamente elegidos. El agente revisaría precios, disponibilidad y promociones antes de concretar el pago.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialComercio electrónicoPagos digitalesAmazonComprasTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Piden a OpenAI frenar el desarrollo de nuevos modelos de IA: esta es la solicitud de la Fiscal de Florida

En referencia a ChatGPT, el fiscal general de este estado, James Uthmeier, sostuvo: “dejen de llamarlo seguro. Dejen de fingir que es humano. Dejen de vendérselo a los niños”

Piden a OpenAI frenar el desarrollo de nuevos modelos de IA: esta es la solicitud de la Fiscal de Florida

Google reemplazará los asistentes personalizados de Gemini por un nuevo sistema de habilidades

Las cuentas gratuitas de Gemini todavía no tienen garantizado el acceso al reemplazo tras la migración de noviembre

Google reemplazará los asistentes personalizados de Gemini por un nuevo sistema de habilidades

FBI admite que hackers robaron datos médicos y psiquiátricos de sus agentes

Experto en seguridad nacional calificó el robo de información como un desastre de contrainteligencia para el gobierno de EE.UU.

FBI admite que hackers robaron datos médicos y psiquiátricos de sus agentes

AMD compró por 8.200 millones de dólares el laboratorio de IA de Fei-Fei Li

La investigadora más influyente de la inteligencia artificial se une a la empresa fabricante de chips como su nueva científica jefa, en una de las compras más grandes de la historia del sector tecnológico

AMD compró por 8.200 millones de dólares el laboratorio de IA de Fei-Fei Li

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

DEPORTES

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Baréin de la F1 que se correrá en otro país: todo lo que hay que saber

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Baréin de la F1 que se correrá en otro país: todo lo que hay que saber

La inesperada razón por la que una estrella de la NBA podría mudarse de su nueva mansión: “Dan miedo”

Escándalo en el fútbol de Turquía: el presidente de los árbitros fue detenido junto a otros acusados de corrupción

Un accidente de auto, una lesión en el cuello y una recuperación milagrosa: la historia de la campeona asiática de squash que ya sueña con Los Ángeles 2028

La combinación de dos ex Huracán, la planificación de Bilardo y por qué fue “una experiencia única”: a 30 años del “nucazo” de Guerra

TELESHOW

Así fue la primera degustación de MasterChef Celebrity: trabajo en equipo, platos fallidos y retos del jurado

Así fue la primera degustación de MasterChef Celebrity: trabajo en equipo, platos fallidos y retos del jurado

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

El enfrentamiento de Germán Martitegui con la Negra Vernaci en el debut de MasterChef Celebrity: “Esto no es una radio”

Comenzó MasterChef Celebrity: así Wanda Nara presentó a las 24 figuras de esta temporada

El shock de La Joaqui al descubrir a una de sus bailarinas en Popstars: “¿Cómo tenías todos estos sueños y nunca lo vi?”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay: piden 20 años de cárcel para el padre que golpeó hasta matar a su hijo y después fingió que dormía

Uruguay: piden 20 años de cárcel para el padre que golpeó hasta matar a su hijo y después fingió que dormía

Un ataque en un colegio de Eslovaquia dejó al menos un muerto y dos heridos

La Asamblea General de la ONU en su “semana mayor”

A través de la mediación de Qatar, Irán espera este martes la respuesta de EEUU a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

Marco Rubio calificó de “muy serio” el incidente en una base de EEUU en Reino Unido y dijo que hubo un “actor extranjero”