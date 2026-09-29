Por qué el parque automotor argentino envejece pese a vender cada año más de 500.000 vehículos nuevos

En lo que va del año se llevan patentados 385.000 autos y se dieron de baja 25.000. La relación es de 6,7 bajas por cada 100 autos 0 km que se venden.

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Cada vez cuesta más trabajo y tiempo encontrar un lugar para estacionar en las ciudades. La hora pico ya no es el viaje de ida al centro entre las 8 y las 9 de la mañana, y el de regreso hacia los suburbios entre las 17 y las 18, porque a toda hora hay congestión de tránsito. Lo que crecieron son las ciudades, sus poblaciones, y la cantidad de autos.

Porque, aunque el mercado automotor está transitando un año complicado con menos ventas de las esperadas, cada año se suman en promedio unos 500.000 vehículos nuevos y se dan de baja menos del 10%.

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Las cifras oficiales de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) marcaron 612.000 altas de nuevos autos en los 12 meses de 2025 y la baja de casi 45.000 unidades. Esas bajas incluyen trámites por siniestros, destrucción, desguace, envejecimiento, exportación definitiva y recuperación de piezas.

En los primeros ocho meses de 2026, se patentaron en total 385.091 vehículos, mientras que se dieron de baja 25.803 unidades. La tasa de bajas es de apenas 6,7 autos cada 100 nuevos que se patentan. Pero si se hace la misma comparación con los dos últimos años, en 2024 se daban de baja 9,9 cada 100 nuevos, y en 2025 bajó a 7,3 vehículos cada los mismos 100.

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En los últimos tres años, la cantidad de bajas es cada vez menor en relación a los patentamientos. (Freepik)

Dicho de otro modo, cada año se suman más autos nuevos y se bajan menos usados en las calles, datos que explican en gran medida por qué el parque circulante argentino cada año envejece un poco más. En 2024 la edad promedio de era de 14,3 años y en 2025 subió a 14,8 años.

En 2026 se llevan computados 8 meses, es decir dos terceras partes, y la proyección anualizada da unas 38.700 bajas para fin de año, lo que implicará que será el año con la menor cifra de vehículos que salen de circulación de los últimos tres, ya que en 2024 se dieron de baja 39.520 unidades y en 2025 fueron 44.977.

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El 53% de las bajas corresponde a recuperación de piezas

La estadística ofrece otras lecturas. Una baja registral no implica necesariamente que el vehículo haya sido destruido, compactado o que haya llegado al final de su vida útil. Entre enero y agosto, 13.666 de las 25.803 bajas, el 53% del total, fueron trámites de recuperación de piezas.

Las restantes 11.939 unidades, equivalentes al 46,3%, se registraron bajo las categorías de destrucción, siniestro, desguace o envejecimiento. Hubo además 198 bajas por exportación definitiva, apenas el 0,8% del total.

Las bajas por siniestros, desguace o envejecimiento representa casi el 47% de los trámites.

Otro dato es el de año-modelo, que permite establecer que los vehículos retirados del registro no fueron, en su mayoría, unidades extremadamente antiguas. La antigüedad mediana fue de 14 años entre los 25.588 casos con información válida para realizar el cálculo.

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El segmento más numeroso fue el de vehículos de entre 10 y 14 años, con 7.112 unidades que representaron el 27,8% de los registros. Le siguieron los autos de 15 a 19 años, con 6.004 bajas y el 23,5%.

Ambos grupos permiten establecer que el 51,3% del total tienen menos de 20 años desde 0 km. Como curiosidad, también hubo 2.352 bajas de unidades de hasta cuatro años de edad, que representaron el 9,2%.

Las marcas que más se dan de baja

Volkswagen fue la marca con más bajas absolutas en los primeros ocho meses de 2026, con 3.906 unidades, el 15,1% del total. Le siguieron Renault, con 3.431; Ford, con 3.059; Fiat, con 2.885; Peugeot, con 2.814; y Chevrolet, con 2.718.

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Las seis marcas concentraron cerca de 18.800 bajas, casi el 75% del total. Detrás quedaron Toyota, con 1.709 unidades; Citroën, con 1.172; Mercedes-Benz, con 638; Honda, con 466; y Nissan, con 437.

Por su mayor volumen de ventas durante muchos años, el Volkswagen Gol es también el auto que mayores bajas de unidades tiene en Argentina.

El listado por modelos también muestra el peso de vehículos de amplia presencia histórica en el mercado argentino. Y ese es el motivo por el cual la versión Gol 1.6 de Volkswagen encabezó el registro con 400 bajas, seguida por el Gol Trend 1.6, con 260, y el Gol 1.4 L, con 144.

Después aparecen el Chevrolet Classic 4P 1.4, con 141; el Fiat Fiorino 1.4, con 132; y Volkswagen Voyage 1.6, con 123 unidades.

También figuran entre los modelos con más trámites el Volkswagen Fox 1.6, Fiat Uno Fire, el Volkswagen Bora 2.0, Ford EcoSport 1.6 XLS, Fiat Cronos Drive 1.3, Fiat Palio Attractive 1.4, Fiat Siena EL 1.4 y Toyota Etios XLS 1.5.

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