Economía

Jugueterías en crisis: “Se han cerrado más de doscientas en el último año”, afirmó el presidente de la Cámara de la Industria del Juguete

La caída del consumo, el aumento de los costos y la competencia de productos importados golpean a los comercios del sector, que también enfrentan el crecimiento de las compras puerta a puerta

El cierre definitivo de la tradicional juguetería Tío Mario refleja la crisis del sector, que registró la pérdida de más de doscientas tiendas en el último año
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El cierre definitivo de Tío Mario expone las dificultades de las jugueterías argentinas, entre caída del consumo, costos operativos y competencia de productos importados. La cadena lanzó una liquidación en avenida Pueyrredón 1529, tras casi tres décadas de actividad.

Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete afirmó que “se han cerrado más de doscientas jugueterías en el último año”. Agregó que algunos comercios trasladaron sus ventas a internet para liquidar el stock disponible.

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También atribuyó la situación a la caída del consumo y al incremento de alquileres, servicios y salarios. Según planteó en Infobae Al Amanecer, esos gastos afectan a los locales que mantienen estructuras físicas.

Fachada de un local de colores verde y azul con el letrero Tío Mario y texto blanco pintado en el vidrio que dice 26/9 ÚLTIMO DÍA
El cierre definitivo de la tradicional juguetería Tío Mario refleja la crisis del sector, que registró la pérdida de más de doscientas tiendas en el último año

Compras puerta a puerta y competencia de importaciones

De acuerdo con el titular de la Cámara, hoy por hoy, “lo principal es el puerta a puerta”. Cuestionó que consumidores compren juguetes en plataformas internacionales sin los mismos costos que afrontan los comercios locales.

Al mismo tiempo afirmó que las jugueterías pagan impuestos, alquileres, luz, gas, agua y salarios. Aseguró que deben competir con productos importados que llegan desde el exterior.

También cuestionó la desregulación de reglamentos técnicos para juguetes importados. Señaló que esas compras pueden incluir artículos sin controles de calidad para niños.

Furió mencionó el caso de Squishy Gamzee y dijo que ese producto contenía benceno. “Vos podés comprar un juguete tóxico”, dijo y remarcó que quienes compran en locales físicos cuentan con un comercio al cual reclamar.

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Fachada de vidrio de un local comercial con el texto 26/9 ÚLTIMO DÍA pintado en blanco y avisos de liquidación total
El incremento en alquileres, servicios públicos y salarios condiciona la operatividad de las jugueterías físicas en un contexto de caída de las ventas

Contrabando, precios y cambios en el consumo

El dirigente afirmó que “está el 30% del mercado del juguete es de contrabando”. Vinculó esa cifra con el ingreso de mercadería por fronteras y aduanas.

Furió sostuvo que la eliminación de tablas de valores facilita la subfacturación de productos importados. Explicó que un juguete valuado en cinco dólares puede declararse por un dólar.

Sobre los precios, afirmó que “un juguete va a estar más barato que una golosina o un alimento”. Dijo que existen autitos, camioncitos y pelotas desde mil pesos.

También señaló que la tecnología redujo la edad hasta la cual niños y niñas juegan con juguetes. Según indicó, las jugueterías venden más productos para menores de tres y cuatro años.

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El crecimiento de las compras internacionales mediante el sistema puerta a puerta impone una competencia desigual frente a los comercios locales (Adrián Escandar)

El presidente de la cámara afirmó que Argentina cuenta con 2.800 jugueterías. También sostuvo que algunos juguetes nacionales, como masas para moldear, camioncitos, muñecas sin mecanismo y juegos de mesa, compiten en precio con los importados.

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