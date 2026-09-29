Comenzó MasterChef Celebrity: así Wanda Nara presentó a las 24 figuras de esta temporada

MasterChef Celebrity comenzó una nueva temporada conducida por Wanda Nara y entregará un premio de 70 millones de pesos al ganador (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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La nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe) reunió a sus 24 participantes en el debut del ciclo, con Wanda Nara al frente de una presentación marcada por los nervios, las bromas y las primeras advertencias sobre la exigencia de la competencia. El programa entregará un premio de 70 millones de pesos y el trofeo al ganador.

Alejandro Lerner abrió la ronda de ingresos y reconoció que llegó “sobreestimulado y ansioso”. Luego fue el turno de Elizabeth “La Negra” Vernaci y Diego Ramos, quienes dijeron sentirse sorprendidos por formar parte del reality gastronómico. Nazareno Casero se mostró más confiado ante el desafío. “El estudio es imponente. Me agarra nervios, pero me interesa, me gusta, lo siento mi ambiente natural”, expresó el actor.

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Elizabeth "La Negra" Vernaci se mostró sorprendida por formar parte del reality gastronómico

Tras recibir a todos los concursantes, la conductora subrayó la composición de la nueva temporada. “No he visto en la televisión argentina ni en otras temporadas un equipazo como este. Es una estrella al lado de la otra”, afirmó la conductora. La lista está integrada por Josefina “China” Ansa, Luck Ra, Lizy Tagliani, Marta Fort, Julieta Nair Calvo, Morena Beltrán, Pablo Migliore, Nazareno Casero, Pachu Peña, Luciana Geuna, Elizabeth Vernaci, Diego Ramos, Alejandro Lerner, Seba Presta, Rocío Robles, Paula Trapani, Campi, Hernán “Mala Fama” Coronel, Pablo Giralt, Karina Mazzocco, Juli Poggio, Grego Rossello, Edith Hermida y Mike Amigorena.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity se presentaron ante Wanda Nara y el jurado en el debut de la nueva temporada

Juli Poggio tuvo una de las intervenciones que más repercusión generó al saludar con un “Hola, Wanda, me muero”, una frase que remitió directamente a la parodia que la propia ex Gran Hermano hizo en su momento de un comentario de la China Suárez. La participante sostuvo que le genera orgullo sumarse a un formato que acostumbraba ver con su familia, en sintonía con lo que planteó Luciana Geuna, que también remarcó el vínculo cotidiano con el programa y contó que juega a MasterChef con su hija. Por su parte, Julieta Nair Calvo señaló que el certamen representa un reto personal, ya que deberá mostrarse ante las cámaras fuera de los personajes de ficción que interpreta como actriz.

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Luciana Geuna contó que suele jugar a MasterChef junto a su hija

Edith Hermida sorprendió al admitir que llegó nerviosa pese a su experiencia televisiva. Durante el intercambio, le recordó a Nara que siempre la respaldó: “Yo siempre te banqué, Wanda”, le dijo la conductora de Bendita (El Nueve). La animadora le aclaró de inmediato que su palabra no tendrá incidencia en las devoluciones, ya que las decisiones corresponden al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. “No corta ni pincha”, resumió la conductora sobre su propio rol en las evaluaciones. “Yo estoy del lado de los participantes. Con el jurado es una guerra aparte”, afirmó la conductora, en una definición que marcó el tono de su relación con los concursantes de cara a la temporada.

Músicos, actores, periodistas y deportistas conforman el elenco de la nueva edición del reality de Telefe

Lizy Tagliani apareció con un peinado que definió como “explosivo” y lo relacionó con su falta de práctica frente al horno. La comediante reconoció que tiene poca experiencia culinaria y sostuvo que su reciente maternidad no modificó esa situación. “Si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder”, dijo. Marta Fort también habló de sus limitaciones en la cocina. “Estoy que me meo encima. A mí me encanta esta experiencia sin saber. Sé cosas básicas. Mi menú es pollo, arroz y puré”, relató la hija de Ricardo Fort.

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Lizy Tagliani llegó con un peinado "explosivo" y reconoció tener poca experiencia en la cocina. A su lado, La China Ansa y Nazareno Casero. De bajo, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco y Luck Ra

Seba Presta anticipó que dejará el humor a un lado al momento de cocinar, aunque explicó sin vueltas cuál es su objetivo en el certamen: “Yo vine por la guita”. Rocío Robles, en cambio, aseguró que se desempeña bien bajo presión y que buscará disfrutar el proceso. Pablo Migliore, exarquero de Boca, San Lorenzo y Huracán, se sumó a la lista de exfutbolistas que participaron del ciclo. “Me siento extraño, pero trato de llevarlo de la mejor manera”, comentó durante su presentación.

Josefina “China” Ansa reconoció que el nerviosismo le juega en contra antes de empezar. La presentadora aseguró que se siente “desfigurada” cuando se mira al espejo por la tensión previa a la competencia. Nara le pidió que no pierda la sonrisa que la caracteriza. Pablo Giralt anticipó que trasladará a la cocina la pasión con la que relata partidos de fútbol. Mike Amigorena explicó que reunirá los conocimientos que tiene porque la gastronomía ocupa un lugar importante en su vida.

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Pablo Migliore, exarquero de Boca, San Lorenzo y Huracán, reconoció sentirse "extraño" en su debut. A su lado, Pablo Giralt, Pachu Peña, Juli Poggio, Grego Rossello, Luciana Geuna y Hernán Coronel

Luck Ra volvió al programa después de haber participado en la temporada anterior en reemplazo de La Joaqui, entonces su pareja. El músico prometió no repetir las lágrimas que mostró en aquella participación, cuando presentó una milanesa como homenaje a las madres. Campi aportó humor con un peluquín que luego cambió por una gorra, mientras que Grego Rossello bromeó sobre las fotos de comidas que publica en Instagram y aseguró que, en realidad, son platos de delivery. Pachu Peña manifestó que su principal objetivo será entretener al público.

Hernán "Mala Fama" Coronel protagonizó la primera polémica al señalar que hay "gente rara" en el elenco

El cierre de las presentaciones dejó la primera controversia de la temporada. Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, afirmó que dentro del elenco “hay gente rara dando vueltas”, una frase que anticipó el clima de convivencia que podría atravesar la competencia.

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