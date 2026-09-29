Pidió dos pizzas y bebidas en una reconocida pizzería porteña: el ticket con lo que gastó se viralizó

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Un consumidor compartió el comprobante de una compra realizada el 13 de septiembre en El Cuartito, una pizzería ubicada en la avenida Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires. El ticket permite reconstruir qué productos eligió durante la visita y el gasto que demandó el pedido, integrado por pizzas y bebidas.

La operación quedó registrada a las 15.25 y fue emitida como factura B a consumidor final. En el comprobante figuran seis renglones de consumo, entre bebidas sin alcohol, dos medias pizzas grandes y una variedad de pizza entera. También identifica el salón, la mesa y al mozo que atendió el pedido.

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El comprobante indica que la compra alcanzó $ 120.800. La suma coincide con los importes consignados en cada producto: dos sifones de soda tuvieron un valor conjunto de $ 9.800; una gaseosa Sprite en botella de 350 mililitros costó $ 5.000 y un agua saborizada H2O, otros $ 5.000.

La parte principal del pedido estuvo compuesta por una media fugazzeta grande y una media mozzarella grande, ambos ítems con un precio de $ 26.250 cada uno. A eso se agregó una mozzarella con jamón, cuyo importe fue de $ 48.500. Los valores de las pizzas y las bebidas conforman el monto final que figura al pie de la factura.

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El documento no incluye cargos adicionales diferenciados por servicio de mesa, propina, postre o café. Por eso, el total expuesto corresponde a los productos detallados en la cuenta. La factura también discrimina $ 20.965,29 en concepto de IVA contenido, de acuerdo con la información fiscal impresa en el ticket.

El pedido incluyó una pizza entera de mozzarella con jamón y dos medias pizzas grandes de fugazzeta y mozzarella.

La elección incluyó formatos distintos de pizza. Las medias porciones grandes permitieron combinar fugazzeta y mozzarella en una misma comida, mientras que la mozzarella con jamón aparece como un pedido separado y de mayor valor dentro de la cuenta. No se especifica en el comprobante la cantidad de personas que participaron del consumo.

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En las bebidas, el consumo se repartió entre soda, gaseosa y agua saborizada. El ticket registra dos unidades de sifón y una unidad de cada una de las otras opciones. Esa combinación explica que los ítems líquidos representen una parte menor del gasto frente a los productos de cocina.

La fecha de emisión sitúa la compra en un domingo de septiembre, cerca del horario de almuerzo. El comprobante identifica el establecimiento como El Cuartito S.A. y consigna la dirección de avenida Corrientes 423, en la Ciudad de Buenos Aires. Estos datos permiten distinguir la operación de otros tickets y publicaciones sobre precios gastronómicos que pueden circular en redes sociales.

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La mozzarella con jamón concentró el importe individual más alto del pedido, con $ 48.500. La suma de las dos medias pizzas, por su parte, llegó a $ 52.500. De ese modo, las tres variedades de pizza explicaron $ 101.000 de los $ 120.800 abonados, antes de considerar las bebidas.

Un comprobante de la pizzería El Cuartito, ubicada en la avenida Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires, registró un gasto total de 120.800 pesos.

Las bebidas totalizaron $ 19.800: $ 9.800 por los dos sifones, $ 5.000 por la gaseosa y $ 5.000 por el agua saborizada. La distribución permite observar que la mayor parte de la cuenta se concentró en las pizzas, mientras que los productos para acompañar el pedido completaron el resto del consumo.

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El ticket presenta los valores con precisión de cuatro decimales en la línea de precio unitario, aunque el cobro final de cada ítem se muestra en pesos con dos decimales. En el caso de la soda, el comprobante registra dos unidades a $ 4.900 cada una. Para el resto de los productos se informa una unidad por renglón.

La factura cuenta con número de comprobante, código QR de referencia electrónica y los datos fiscales del comercio. Además de respaldar el pago, esos elementos permiten verificar la fecha, el horario, la composición del pedido y el total informado por el local.

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