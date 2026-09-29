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El enfrentamiento de Germán Martitegui con la Negra Vernaci en el debut de MasterChef Celebrity: “Esto no es una radio”

El chef frenó a la conductora cuando le daba su devolución sobre su plato en el primer programa del reality. El tenso momento

Las conductoras se sacaron chispas en la primera actividad en conjunto del reality (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)
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Elizabeth “La Negra” Vernaci y la China Ansa protagonizaron uno de los cruces más tensos del debut de MasterChef Celebrity (Telefe), luego de que el sorteo de parejas las obligara a cocinar juntas en la primera prueba grupal de la temporada. El momento que más dio que hablar fue el cruce que mantuvo la conductora radial con el jurado, más específicamente con Germán Martitegui.

En el primer programa del reality de cocina, pese a no conocerse previamente, la integrante de Telefe Noticias y la conductora de Olga dejaron en claro desde el primer momento que la convivencia en la cocina no sería sencilla, algo que se hizo evidente apenas se conoció la composición de las duplas.

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La dupla de la Negra Vernaci y la China Ansa tuvo sus roces en el debut del reality (MasterChef Celebrity, Telefe)
La dupla de la Negra Vernaci y la China Ansa tuvo sus roces en el debut del reality (MasterChef Celebrity, Telefe)

El desafío consistía en preparar una canasta de ingredientes bajo la consigna de “merluza galáctica”, según indicó Martitegui al anunciar la prueba. Cuando Wanda Nara pidió a los participantes que compartían el llamado pin Galaxia que levantaran la mano, quedó confirmado que Vernaci y Ansa formarían pareja para esa noche. La reacción de la locutora fue inmediata: “Yo con vos no quiero preparar nada”, lanzó, ante la sorpresa del jurado y de la propia conductora, que indagó sobre el origen de esa tensión. “¿Pero se conocen de algún lado? ¿Por qué están así?”, preguntó Nara, a lo que Vernaci respondió con humor, “de recién, pero ya no”, mientras Ansa remataba, “ya no nos bancamos”.

El tenso ida y vuelta no fue casual. Antes de comenzar a cocinar, Vernaci se había confesado con Wanda sobre sus propios temores frente a la exigencia del certamen. “Tengo miedo de mí, de perder el humor por la obsesión”, había anticipado la conductora radial, que remarcó lo desafiante que resultaba para ella exponerse en un terreno desconocido. “Es un desafío porque ponerme en un lugar que no conozco puede sacar lo mejor o lo peor de mí”, había insistido en las entrevistas previas al inicio de la grabación.

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germán martitegui elizabeth vernaci
“No quiero una lección de vida", lanzó la Negra Vernaci después de los consejos de Germán Martitegui. "Esto no es radio", la cruzó él

Esa incomodidad se profundizó apenas se anunció la dinámica en duplas. “Yo quiero irme, no es lo que yo esperaba, ya me puse de mal humor”, expresó Vernaci ante cámara, disconforme con el formato de la primera prueba. La situación escaló al punto de que, cuando Maru Botana consultó a los participantes si estaban listos para comenzar, todos respondieron de manera afirmativa excepto Vernaci, que permaneció en silencio apoyada en la mesada. “No estoy lista, ¿por qué tenemos que hacerlo?”, cuestionó.

Ya en plena cocción, el vínculo entre ambas participantes mostró matices. Ansa reconoció que le había dado libertad a su compañera para tomar decisiones sobre el plato, un gesto que Vernaci relativizó con ironía: “¿Cómo no me vas a dar libertad? ¿Qué sos, mi marido?”, respondió, en un intercambio que combinó la tensión inicial con momentos de complicidad. Fue Damián Betular quien intervino para asesorarlas sobre la técnica de cocción de la merluza y la preparación de la salsa y las guarniciones, con un puré de zanahoria y otro de espinaca como acompañamiento.

Pese a los desacuerdos, la dupla logró avanzar en la elaboración del plato. Ambas coincidieron en que exponer la tensión desde el arranque terminó por destrabar el clima de trabajo. “No, venimos bien porque nos superorganizamos”, planteó Vernaci hacia el final de la prueba, mientras Ansa remarcaba, entre risas, que en el fondo no lograban ponerse de acuerdo en nada.

negra vernaci china ansa
Al final de la primera gala, la Negra Vernaci y la China Ansa estuvieron entre los mejores platos

El momento de mayor tensión llegó con la devolución de Martitegui, conocido por ser el jurado más estricto, que suele generar reacciones encontradas entre los participantes. “La cocina es un trabajo en equipo”, señaló el chef, en un comentario que ninguna de las dos recibió con agrado. “No quiero una lección de vida, quiero aprender a cocinar”, retrucó Vernaci en las entrevistas posteriores a la devolución. El cruce se agudizó cuando la conductora radial intentó explicar la dinámica de trabajo que habían adoptado y Martitegui la interrumpió de forma tajante: “Esto no es una radio, vos estás en una pausa así yo puedo dar mi opinión”.

La respuesta de Vernaci no se hizo esperar. “Ah, así venimos, ok”, reaccionó en el momento, para luego insistir en las entrevistas grabadas: “La bardeada dejala afuera, ¿qué te pasa, Germán? Dale”. Pese al clima áspero que rodeó buena parte de la prueba, tanto Vernaci como Ansa lograron superar el primer desafío grupal de la temporada y pudieron subir al balcón para participar de la próxima noche de beneficios del certamen.

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