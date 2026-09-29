El shock de La Joaqui al descubrir a una de sus bailarinas en Popstars: “¿Cómo tenías todos estos sueños y nunca lo vi?”

La Joaqui reconoció a la bailarina Lourdes entre las participantes del programa (Video: Popstars, Telefe)

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Una participante de Popstars (Telefe) desató un momento de fuerte emoción durante la última emisión del ciclo, cuando La Joaqui reconoció en el escenario a Lourdes, una bailarina que había trabajado junto a ella en videoclips de su último disco y que se presentó ante el jurado sin que la cantante supiera de su participación en el certamen. El reencuentro, cargado de sorpresa para ambas partes, se completó minutos después con la aparición del novio de la concursante, que le entregó un peluche de Sullivan, el personaje de Monsters Inc., en medio de la emisión.

La escena comenzó cuando el conductor Nico Vázquez presentó a la participante y notó de inmediato la reacción de La Joaqui, invitada como reemplazo de Ángela Torres, que rompió en aplausos apenas la vio subir al escenario. “Ella es mi bebé”, expresó la jurado, visiblemente conmovida, antes de que Vázquez le preguntara de dónde la conocía. La cantante explicó que Lourdes había bailado con ella en tres videoclips de su último disco y que, pese a ese vínculo profesional, desconocía por completo que la joven tuviera aspiraciones como cantante. “¿Cómo vos tenías todos estos sueños y nunca lo vi? Me siento un poco culpable de no haber visto que tenías tantos anhelos”, reconoció La Joaqui ante el jurado.

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La cantante expresó su asombro al descubrir la vocación musical de quien fue su bailarina

La propia Lourdes relató que la situación representó una sorpresa mutua. “Yo bailé con La Joaqui en tres videoclips de su último disco y la había conocido personalmente. Hoy que vino acá a Popstars, para mí fue una sorpresa y ella también se llevó una gran sorpresa porque no sabía que cantaba”, explicó la participante, que remarcó lo inesperado de mostrarse en una faceta distinta a la que conocía su entorno cercano. “Que me vean en otra faceta es muy flashero”, agregó, todavía conmovida por la reacción del jurado.

El clima emotivo escaló cuando Vázquez señaló la presencia de otro invitado sorpresa entre el público. “Imaginate lo hermoso que puede ser que en este momento te esté acompañando tu novio”, anticipó el conductor, justo antes de que la pareja de Lourdes se acercara con un obsequio en las manos. “Mirá lo que te encontré”, le dijo el joven, mientras le mostraba el peluche de Sullivan. La reacción de la participante fue inmediata: gritó, quedó en shock y posteriormente confesó que no tenía ninguna noción de lo que estaba por ocurrir. “No sabía nada de lo que estaba pasando. Quedé blanca, en shock”, relató, todavía temblando por la sorpresa.

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“¿Cómo vos tenías todos estos sueños y nunca lo vi? Me siento un poco culpable de no haber visto que tenías tantos anhelos”, reconoció La Joaqui frente a Lourdes (Popstars, Telefe)

El novio de Lourdes explicó el sentido del regalo ante el jurado y el resto de los participantes. “Encontré un amigo que te va a acompañar siempre en este camino ahora. Que te dice ‘sé feliz’, como te dice siempre”, expresó, en referencia al peluche que le entregó a la joven en pleno escenario. La escena generó también la reacción de Nicki Nicole, otra de las integrantes del jurado, que celebró el momento con entusiasmo. “Ay, amo este día. Este día es mi día favorito”, exclamó la cantante, que minutos después bromeó sobre el maquillaje que llevaba puesto ante la posibilidad de emocionarse hasta las lágrimas.

Durante el intercambio, el novio de la participante aprovechó para explicar los motivos por los que Lourdes había mantenido en secreto su costado como cantante hasta ese momento. “Son inseguridades. Hoy en día, con todo lo que pasa por todas las redes sociales, hay mucho hate, mucho el qué dirán, lo que hace que ella no se muestre, no pueda confiar en ella. Por eso yo le digo, confiá en vos, porque cuando vos confiás en vos y tenés diez personas que te hablan mal, vos vas a saber que por más que esas diez personas te hablen mal, vos sabés lo que sos”, explicó el joven ante el jurado.

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La pareja de la joven le regaló un peluche del personaje Sullivan como símbolo de apoyo para su carrera

Esas palabras motivaron una respuesta directa de La Joaqui, que remarcó el respaldo del jurado hacia la joven. “Quiero que vayas y le digas a esos diez pelot... que le dijeron cosas feas, que estos tres capos le dijeron que se quede acá con nosotros”, sostuvo la cantante, en referencia a sí misma y al resto del jurado. Vázquez cerró la escena con un pedido de aplausos para la participante, que continuará su camino dentro de la competencia.