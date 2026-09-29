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Un ataque en un colegio de Eslovaquia dejó al menos un muerto y dos heridos

La víctima, de 61 años, había sufrido una herida con arma blanca, dijeron los servicios de emergencias

Un ataque en un colegio de Eslovaquia dejó al menos un muerto y dos heridos EFE/EPA/Slovak Police Force
Un ataque en un colegio de Eslovaquia dejó al menos un muerto y dos heridos EFE/EPA/Slovak Police Force
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Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en un ataque en un colegio en Staskov, en el noroeste de Eslovaquia, informaron este martes los servicios de socorro.

La víctima, de 61 años, había sufrido una herida con arma blanca, dijeron los servicios de emergencias a la AFP.

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Un niño en estado crítico y una docente de 44 años con una herida de arma blanca en el pecho fueron trasladados al hospital, precisaron los rescatistas.

La policía aseguró en un comunicado “que la situación está actualmente bajo control”.

Medios locales indicaron que el ataque habría sido perpetrado por un alumno.

“Me entristece profundamente el trágico incidente ocurrido en la escuela de Staskov”, declaró el presidente eslovaco, Peter Pellegrini, quien dijo estar “conmocionado de que se trate de un nuevo caso en que un alumno ataca a docentes y un compañero de clase”.

“Constatamos que la agresividad y el clima de intolerancia, propagados principalmente por las redes sociales y, lamentablemente, también por ciertos políticos, están envenenando literalmente el espacio público e influyen en el comportamiento de nuestros niños en la escuela”, agregó Pellegrini en un comunicado.

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El primer ministro, Robert Fico, envió sus condolencias a la familia de la persona fallecida y dijo acompañar de cerca la situación.

En enero de 2025, un adolescente mató a un compañero de clase y una docente e hirió a otra persona en un ataque con cuchillo en un colegio en la localidad de Spisska Stara Ves, en el noreste de Eslovaquia.

Agentes de policía. REUTERS/Antonio Bronic
Agentes de policía. REUTERS/Antonio Bronic

El episodio ocurrió un año después de otro ataque con cuchillo en una escuela eslovaca. En enero de 2025, un adolescente mató a un compañero y a una profesora e hirió a otra persona en Spisska Stara Ves, en el noreste del país.

La víctima tenía 61 años y sufrió una herida de arma blanca, precisaron los servicios de emergencia. La docente herida, de 44 años, recibió una puñalada en el pecho y fue trasladada al hospital junto al menor.

Un presunto alumno y el clima de intolerancia

La Policía afirmó en un comunicado que “la situación está actualmente bajo control”. Los medios locales indicaron que el presunto agresor fue un alumno del colegio.

El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, declaró que estaba “conmocionado” porque se trató de “un nuevo caso en que un alumno ataca a docentes y un compañero de clase”. También advirtió que la agresividad y la intolerancia difundidas en redes sociales y por ciertos políticos “están envenenando literalmente el espacio público” e influyen en el comportamiento de los niños en las escuelas.

El primer ministro, Robert Fico, envió sus condolencias a la familia de la víctima y afirmó que seguía de cerca la situación.

(Con información de AFP)

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