Aumentan colectivos, subtes y peajes en CABA: cuánto costará el boleto mínimo a partir de octubre

El boleto de colectivo mínimo pasará de $887,99 a $920,48. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

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Desde este jueves 1 de octubre, viajar en colectivo y subte y circular por las autopistas porteñas será más caro. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicará una actualización del 3,7% en las tarifas del transporte público y los peajes, en el marco de un esquema que prevé nuevos ajustes mensuales.

La actualización contempla que los valores se modifiquen de acuerdo con un índice compuesto por la inflación que publica el Indec más un 2%. De esta manera, el boleto mínimo de colectivo pasará de $887,99 a $920,48, mientras que el viaje en subte aumentará de $1.753 a $1.817.

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En el caso de los colectivos, la nueva tarifa dependerá de la distancia recorrida. El boleto para trayectos de hasta 3 kilómetros será de $920,48; para viajes de entre 3 y 6 kilómetros, de $1.022,81; entre 6 y 12 kilómetros, de $1.101,59; y para recorridos de 12 a 27 kilómetros, de $1.180,44.

El sistema de pago también mantendrá las diferencias según el medio utilizado. Quienes abonen con SUBE continuarán pagando de acuerdo con los distintos tramos de distancia, mientras que los pasajeros que utilicen tarjetas o NFC accederán a una tarifa promedio, una modalidad implementada para agilizar el proceso de pago.

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De acuerdo al gobierno de la Ciudad, con este ajuste se busca recomponer el atraso de la tarifa, teniendo en cuenta que actualmente cubre el 70% de los subsidios.

En el subte, el nuevo valor será de $1.817. El gobierno porteño remarcó que continuarán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes: quienes superen los 20, 30 y 40 viajes tendrán bonificaciones del 20%, 30% y 40%, respectivamente. El premetro, por su parte, pasará de $635,95 a $1.011,16.

También seguirán los beneficios de la Red SUBE y los distintos pases y tarifas especiales integrados en la tarjeta, entre ellos los destinados a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.

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Según fuentes oficiales, el incremento busca avanzar en la recomposición de las tarifas y garantizar la sostenibilidad del servicio. En el caso del subte, indicó que los costos aumentaron 84,85% desde el último cálculo realizado en diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024.

A su vez, los ingresos tarifarios representaban el 23,7% de los costos a diciembre de 2024, mientras que el 76,3% restante era cubierto mediante subsidios.

Los nuevos valores también apuntan a financiar inversiones en el sistema. Entre los proyectos mencionados se encuentra la adquisición de 174 coches para renovar la flota de la Línea B, que transporta en promedio 180.000 pasajeros diarios, además de la compra de otros 40 coches para las líneas A y C y obras de renovación de estaciones e infraestructura.

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En paralelo, indicaron la Ciudad destina actualmente USD 390 millones al año al funcionamiento del sistema de transporte público: USD 170 millones para los colectivos y USD 220 millones para el subte.

Cuánto costarán los peajes

Los peajes de las autopistas porteñas también tendrán un aumento desde octubre. Para los autos en hora pico, el valor en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasará de $6.671,74 a $6.785,16, mientras que en la Autopista Illia subirá de $2.773,69 a $2.820,85.

“Los ajustes en la tarifa de peajes son necesarios para poder realizar los trabajos de mantenimiento en las autopistas porteñas que contribuyen a mejorar la seguridad vial de todos los que transitan por allí. La repavimentación de la calzada, iluminación de los diferentes tramos, demarcaciones, defensas y puentes, juntas y alambrados en todas las autopistas son condiciones necesarias para la seguridad vial”, sostuvieron desde el gobierno porteño.

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“Es importante resaltar que con los ingresos obtenidos AUSA mantiene no sólo las autopistas que tiene peajes (29 km) sino también las gratuitas (21 km): los tramos de Dellepiane que va desde Gral Paz hasta Lacarra en ambos sentidos, Frondizi (9 de julio sur), Cantilo, Lugones y AU 7 Cámpora”, agregaron.