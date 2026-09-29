Tecno

FBI admite que hackers robaron datos médicos y psiquiátricos de sus agentes

Experto en seguridad nacional calificó el robo de información como un desastre de contrainteligencia para el gobierno de EE.UU.

El FBI reconoció a sus empleados que un ciberataque al portal FBIJobs.gov expuso datos personales de agentes y postulantes. (REUTERS/Carlo Allegri)
El FBI reconoció a sus empleados que un ciberataque al portal FBIJobs.gov expuso datos personales de agentes y postulantes. (REUTERS/Carlo Allegri)
Guardar

El FBI reconoció ante sus propios empleados que un ciberataque contra el portal de postulación a empleos de la agencia expuso información personal de agentes, incluidos números de seguro social, y datos médicos y psiquiátricos, según una notificación interna citada por el periodista Ken Dilanian y confirmada por TechCrunch.

Es el primer reconocimiento formal de la agencia sobre el alcance del robo, después de que la semana pasada solo admitiera que un grupo de hackers reclamaba la autoría de un ataque cuyo resultado era, en sus palabras, “todavía indeterminado”.

PUBLICIDAD

Qué encontraron los hackers en los archivos del FBI

El grupo conocido como ShinyHunters le dijo a TechCrunch que posee “datos de casi todo el FBI”, además de información “sustancial” sobre postulantes que aplicaron a través del portal FBIJobs.gov.

Los atacantes ingresaron al explotar una vulnerabilidad en un servidor Oracle PeopleSoft, el sistema que aloja los registros de recursos humanos de agentes y de personas que se postularon para trabajar en la agencia.

Persona con sudadera con capucha usando una computadora portátil junto al emblema del Buró Federal de Investigaciones y un fondo binario.
Los atacantes ingresaron al sistema a través de una vulnerabilidad en un servidor Oracle PeopleSoft de recursos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BBC y Reuters confirmaron después que parte de los datos robados incluye información médica, como registros de análisis de sangre y orina, y reportes psiquiátricos de empleados del FBI.

Los hackers afirmaron que no buscan un rescate económico, sino que exigen en cambio que la agencia corrija un informe previo que, sostienen, tergiversa sus actividades.

PUBLICIDAD

Un problema de contrainteligencia

Justin Sherman, experto en seguridad nacional, calificó la filtración como un “desastre de contrainteligencia” para el gobierno de Estados Unidos en un artículo publicado en el sitio especializado Lawfare.

Sherman advirtió que el robo de datos podría exponer a miles de empleados del FBI a perfilamiento, ataques de phishing y intentos de reclutamiento por parte de servicios de inteligencia extranjeros.

Silueta de una persona con traje que sostiene una tableta entre hileras de servidores iluminados por luces LED azul y ámbar.
La filtración incluye números de seguro social junto con registros médicos y reportes psiquiátricos de los trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley federal exige notificar al Congreso cuando una intrusión alcanza la categoría de “incidente mayor”, algo que ocurre si el robo de datos personales puede causar “un daño demostrable” a la seguridad nacional del país.

Todavía no está claro si el FBI ya cumplió con ese trámite ante los legisladores que supervisan a la agencia. De confirmarse, sería el segundo aviso de este tipo que el FBI envía al Congreso en lo que va del año, después de que en abril un grupo de hackers, sospechados de operar desde China, vulnerara un sistema utilizado para gestionar escuchas telefónicas y órdenes de vigilancia.

Un vocero del FBI no respondió al pedido de comentarios de TechCrunch, y una vocera de la Casa Blanca tampoco contestó una consulta sobre si la agencia había declarado formalmente un “incidente mayor”.

El sitio FBIJobs.gov, la principal vía para postularse a un puesto en la agencia desde 2017 según ABC News, permanecía fuera de servicio al momento de la publicación de la nota de TechCrunch.

Lupa de marco dorado sobre un circuito digital con símbolos de divisas y una huella dactilar con figura de rostro en el centro.
El especialista Justin Sherman advirtió que la exposición de datos facilita intentos de reclutamiento por inteligencia extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FBI advierte sobre una nueva ciberestafa con IA

El FBI emitió una alerta sobre Kali365, una plataforma de phishing que utiliza inteligencia artificial para secuestrar cuentas de Microsoft 365. A diferencia de los métodos tradicionales, esta amenaza no roba contraseñas ni intercepta códigos de autenticación multifactor: apunta directamente a los tokens OAuth, los fragmentos digitales que mantienen una sesión activa sin necesidad de reingresar credenciales.

El sistema opera bajo el modelo de “phishing as a service”, identificado en abril de este año, lo que permite que delincuentes con escasos conocimientos técnicos ejecuten ataques complejos.

El engaño comienza con un correo que suplanta plataformas de productividad y pide a la víctima verificar un código de dispositivo en una página legítima de Microsoft. Al hacerlo, en realidad autoriza el acceso del atacante desde otro dispositivo, que roba los tokens y mantiene el control incluso si la víctima cambia su contraseña.

La inteligencia artificial automatiza señuelos, campañas y paneles de monitoreo en tiempo real. Ante esto, el FBI recomendó desconfiar de correos que soliciten validar códigos, revisar sesiones activas y limitar permisos en aplicaciones vinculadas a las cuentas corporativas.

Temas Relacionados

FBIFiltración de datosPhishingDatos personalesEstados UnidosCiberseguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

WhatsApp hackeado: cómo recuperar tu cuenta y evitar que los delincuentes accedan a tus mensajes

Desde verificar los dispositivos vinculados hasta activar la autenticación en dos pasos, existen medidas para recuperar tu cuenta y reforzar su seguridad

WhatsApp hackeado: cómo recuperar tu cuenta y evitar que los delincuentes accedan a tus mensajes

WhatsApp te avisará del cumpleaños de tus contactos con esta alerta

La aplicación obtiene las fechas de nacimiento directamente desde la agenda del teléfono del usuario

WhatsApp te avisará del cumpleaños de tus contactos con esta alerta

Muse, la IA de Meta, filtra la dirección de un youtuber a un comprador de Facebook Marketplace sin permiso

El creador de contenido Matt Robb denunció que el asistente virtual rebajó el precio del producto y citó al comprador en la entrada de su casa sin autorización

Muse, la IA de Meta, filtra la dirección de un youtuber a un comprador de Facebook Marketplace sin permiso

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su valor este 29 de septiembre

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su valor este 29 de septiembre

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este día

DEPORTES

Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

David Trezeguet explicó cómo su fichaje por River Plate derivó en su divorcio y habló sobre los rumores de conflicto con Cavenaghi

“Frena muy tarde”: el paso a paso de la maniobra de Franco Colapinto que terminó con el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú

Ailín Pérez celebró con un provocativo video: subió al 2° del ranking y podría ser la primera argentina en pelear por un título de UFC en la historia

Tras el choque en Bakú, Franco Colapinto reveló el plan de trabajo especial que empleó para correr en Malasia por primera vez

TELESHOW

“No puedo tener contacto físico con él”: Evelyn Botto expuso a Mario Pergolini ante Gabriel Rolón en Otro día perdido

“No puedo tener contacto físico con él”: Evelyn Botto expuso a Mario Pergolini ante Gabriel Rolón en Otro día perdido

Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”

Juli Poggio entró a MasterChef Celebrity con una icónica frase de la China Suárez: la reacción de Wanda Nara

Cuánto midió el regreso de Masterchef Celebrity: 24 figuras, un nuevo jurado y el carisma de Wanda Nara

Jimena Barón abandonó el estudio de Es mi sueño tras escuchar la frase de una participante: “¿Cómo puede ser?”

INFOBAE AMÉRICA

Tres hijos, un cuarto con roedores y la ayuda social suspendida: la madre cubana que parte salchichas en tres para que alcancen

Tres hijos, un cuarto con roedores y la ayuda social suspendida: la madre cubana que parte salchichas en tres para que alcancen

Cuánto nos acerca a la Luna y a Marte la prueba exitosa del cohete Starship de Elon Musk

De 15 a 80 años de cárcel: imponen condenas por violencia contra niñas y mujeres en El Salvador

La recaudación tributaria de El Salvador crece 12.5% hasta agosto y supera la meta presupuestaria

Decomisan siete kilos de cocaína en un bote carguero en Roatán, Honduras