La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

Mario Pergolini celebró la clasificación de Boca Juniors tras superar a Racing Club (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

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Mario Pergolini abrió una nueva emisión de Otro Día Perdido (Eltrece) visiblemente eufórico por la clasificación de Boca Juniors ante Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina, un partido que el propio conductor calificó como una revancha simbólica frente a su equipo rival. Entre risas y aplausos del público, el conductor relató punto por punto la remontada del Xeneize, que había comenzado el encuentro perdiendo dos goles y terminó por imponerse en el alargue.

La emisión arrancó con Pergolini recibido entre ovaciones, en un clima de celebración que contrastó con su costumbre de mantener un perfil más comedido frente al micrófono. Cuando su compañera Evelyn Botto le preguntó por el motivo de su buen humor, el conductor evitó de entrada hacer referencia al resultado deportivo y mencionó primero el show de Lali en el estadio de River. Recién después, ante la insistencia de Botto, el conductor del ciclo reconoció el verdadero origen de su entusiasmo. “Ah, sí, sí”, respondió, entre risas, al ser consultado directamente por el partido de Boca.

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Pergolini explicó el sistema de eliminación directa de la Copa Argentina al humorista Agustín Aristarán

El conductor se tomó unos minutos para explicar el formato de la Copa Argentina a Agustín “Rada” Aristarán, otro de los humoristas del ciclo, y remarcó que se trata de un torneo en el que participan equipos de todas las categorías del fútbol argentino. “Todos, todos, desde la D. Todo, todo. Se eliminan entre si”, detalló Pergolini, antes de bromear sobre la posibilidad de que equipos considerados chicos terminen protagonizando sorpresas ante planteles de mayor jerarquía. En medio del relato, Pergolini lanzó una chicana directa hacia los hinchas de Racing presentes en el estudio. “Si hay alguien de Racing, váyase ya, hágame caso”, bromeó el conductor

Con ese contexto, Pergolini repasó minuto a minuto el desarrollo del partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito. Recordó que Boca llegó a estar en desventaja por dos goles al finalizar el primer tiempo, un resultado parcial que había generado malestar entre los hinchas del equipo. “Perdíamos dos a cero, todo mal, todos nos sentíamos mal”, relató el conductor, antes de describir el quiebre del encuentro a partir de los 70 minutos del complemento.

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El futbolista Enner Valencia anotó los tres goles que completaron la remontada de Boca Juniors (FOTOBAIRES)

El descuento llegó de la mano de un futbolista que, según el propio Pergolini, no atravesaba su mejor presente en el equipo. “De golpe, un jugador nuestro que no venía en su mejor momento, seamos sinceros... pum, gol”, relató, en referencia al primer tanto de la remontada. Ese mismo jugador, Enner Valencia, completó minutos después su segundo gol de cabeza para igualar el marcador 2 a 2, un resultado que, según Pergolini, ya dejaba conforme al plantel de cara a una eventual definición por penales.

Sin embargo, el desenlace del partido tuvo un capítulo adicional que el conductor relató con particular entusiasmo. En los minutos finales del tiempo adicionado, el mismo futbolista que había marcado los dos goles anteriores completó su actuación con un tercer tanto que selló la clasificación de Boca. “El mismo que metió antes... pah, tres a dos”, describió Pergolini, mientras Botto agregaba el detalle del resultado final. “A casita”, remató el conductor, en tono de festejo hacia los hinchas de Racing, que quedaron eliminados del certamen pese a la ventaja inicial que habían conseguido en el estadio rosarino.

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El cierre del relato incluyó una frase directa hacia los seguidores del equipo de Avellaneda, en alusión a una costumbre habitual entre los hinchas de Racing. Cada vez que el equipo consigue una victoria importante, suelen citar al día siguiente una frase de un personaje interpretado por Guillermo Francella, hincha reconocido del club, para celebrar el triunfo. Con ese código como blanco de la broma, Pergolini lanzó su chicana entre las risas del estudio. “Y con esto la frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter en el o... todo el tiempo que quieras”, disparó el conductor, antes de cerrar el segmento con un saludo general a la audiencia.