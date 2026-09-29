Papelera de WhatsApp: cómo vaciarla y qué archivos se pueden borrar del celular

La aplicación cuenta con una sección donde permanecen temporalmente ciertos archivos eliminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La papelera de WhatsApp funciona como un espacio de almacenamiento intermedio en el que se acumulan fotos, videos, audios y documentos que parecían eliminados, pero todavía ocupan memoria en el celular. Revisarla permite identificar contenido innecesario y liberar espacio sin borrar conversaciones completas.

Para encontrarla, hay que ingresar a WhatsApp, tocar “Ajustes”, ir a “Almacenamiento y datos” y seleccionar “Administración de almacenamiento”.

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Allí aparece debajo de la sección “Revisa y elimina elementos”, desde donde se pueden revisar los archivos que permanecen guardados en la aplicación.

Para borrar contenido, se debe pulsar “Seleccionar”, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera. Esta sección también permite recuperar un archivo eliminado por error antes de que se borre de forma definitiva.

Aunque ya no estén visibles en los chats, algunos archivos pueden seguir consumiendo espacio en el dispositivo. (WhatsApp)

Qué se puede borrar de la papelera de WhatsApp

En esta sección se pueden eliminar fotos, videos, audios y documentos que siguen almacenados en el teléfono. Con el uso diario de la aplicación, esos archivos pueden acumularse y ocupar una cantidad considerable de espacio.

Los videos suelen ser uno de los contenidos que más memoria consumen, especialmente cuando fueron enviados en grupos activos o se descargaron de forma automática. Los documentos, los audios y los GIF también pueden aumentar el espacio que utiliza WhatsApp.

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Antes de borrar archivos, conviene revisarlos para evitar eliminar fotos, videos o documentos que todavía puedan ser necesarios. Una limpieza periódica ayuda a mantener la aplicación más liviana y a optimizar el rendimiento del celular.

Examinar esta herramienta ayuda a eliminar archivos prescindibles sin necesidad de eliminar chats enteros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras formas hay de ahorrar espacio en WhatsApp

Los grupos con mucha actividad suelen concentrar una gran cantidad de archivos multimedia. Revisar los chats más activos y eliminar contenido pesado o repetido permite reducir el espacio que ocupa la aplicación.

Es posible modificar la configuración de descarga automática de archivos. En “Almacenamiento y datos”, WhatsApp permite desactivar la descarga automática de determinados contenidos, como videos o documentos, para evitar que se acumulen sin que el usuario lo advierta.

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Las copias de seguridad de las conversaciones también pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en la nube. Revisar la configuración de los respaldos ayuda a evitar que crezcan de manera sostenida.

Para acceder a esta función, el usuario debe abrir la configuración de WhatsApp y entrar en el menú de administración del almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por qué WhatsApp consume espacio en el celular

WhatsApp guarda los archivos que se reciben y envían en los chats, incluidos fotos, videos, notas de voz, documentos, GIF y stickers. Cuanto mayor es la actividad en grupos y conversaciones, más contenido puede quedar almacenado en el dispositivo.

El problema puede extenderse a otros elementos del teléfono. Eliminar aplicaciones que no se usan, borrar contenido duplicado de la galería y mover fotos o videos a servicios en la nube, como Google Fotos o iCloud, son opciones para recuperar capacidad de almacenamiento.

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Además, los datos temporales de las apps pueden ocupar varios gigabytes con el tiempo. Limpiar la caché de las aplicaciones permite liberar espacio y mejorar el funcionamiento general del celular.

El proceso consiste en marcar los elementos que se quieren eliminar y confirmar la acción con el botón de la papelera. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp incorporó nuevas funciones para mejorar las llamadas, reforzar la seguridad de las cuentas y facilitar la gestión de conversaciones desde distintos dispositivos.

Entre las actualizaciones más recientes, la aplicación permite hacer y recibir llamadas de audio y video desde WhatsApp Web, tanto individuales como grupales. La versión para navegadores incluye opciones como compartir pantalla, enviar reacciones, consultar el historial de llamadas y acceder a contactos favoritos.

La plataforma también habilitó la transferencia de llamadas activas entre dispositivos, una sala de espera para enlaces de llamadas grupales, video en alta definición desde los primeros segundos y una herramienta de supresión de ruido para mejorar el audio en entornos ruidosos.

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La plataforma añadió herramientas orientadas a optimizar las llamadas, proteger a los usuarios y simplificar el uso de los chats en varios equipos. (WhatsApp)

En los grupos, WhatsApp sumó encuestas con horario de cierre, la posibilidad de ocultar los nombres de quienes votan y una opción para editar la pregunta durante los primeros 15 minutos. También incorporó la mención @all para notificar a todos los integrantes de un chat.

Para liberar memoria, la aplicación permite localizar y eliminar archivos grandes desde cada conversación, sin borrar el historial del chat. Además, los usuarios pueden tener dos cuentas activas en un mismo iPhone y transferir el historial entre dispositivos iOS y Android.