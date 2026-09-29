Internet se prepara para la llegada de los ordenadores cuánticos: así cambiará la seguridad de las páginas web

La seguridad HTTPS y los certificados digitales permiten identificar a las web y proteger a los usuarios.

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Cada vez que un usuario ingresa a una página web para realizar una compra, consultar su cuenta bancaria o introducir una contraseña, los certificados digitales ayudan a proteger esa conexión. Sin embargo, la llegada de los ordenadores cuánticos podría poner en riesgo algunos de los sistemas criptográficos que sostienen la seguridad de internet.

Ante ese escenario, Cloudflare ha anunciado que quiere convertirse en una autoridad de certificación pública y desarrollar una infraestructura preparada para afrontar esa futura amenaza.

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La iniciativa busca anticiparse a una tecnología que todavía no puede romper de forma generalizada las protecciones actuales, pero que podría hacerlo cuando alcance suficiente capacidad de procesamiento. La compañía pretende que la transición hacia nuevos certificados digitales se realice sin que los usuarios tengan que cambiar sus dispositivos ni modificar la manera en que navegan.

Por qué los ordenadores cuánticos representan un desafío para internet

Los certificados digitales son una pieza fundamental de las conexiones HTTPS, que permiten comprobar que una página web es auténtica y establecer una comunicación protegida. Aunque los usuarios suelen identificarlos por el candado que aparece junto a la dirección de una página, detrás de ese símbolo existe una infraestructura que permite verificar la identidad de millones de sitios.

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El sistema depende de entidades conocidas como autoridades de certificación, encargadas de emitir los certificados que utilizan los navegadores y los sistemas operativos para reconocer las páginas web legítimas.

Sistemas criptográficos podrían verse vulnerados por computadoras cuánticas. (Google)

El desafío surge porque algunos de los algoritmos criptográficos empleados actualmente podrían quedar expuestos ante ordenadores cuánticos suficientemente potentes. Estas máquinas utilizan principios de la física cuántica para procesar información y, en determinadas tareas, podrían superar las capacidades de los ordenadores convencionales.

Sin embargo, todavía no existe una máquina capaz de vulnerar de manera generalizada los sistemas criptográficos que protegen las conexiones web. La preocupación se centra en prepararse antes de que esa posibilidad se convierta en una amenaza real.

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Cloudflare quiere cambiar los certificados sin afectar a los usuarios

Para afrontar este escenario, Cloudflare pretende convertirse en una autoridad de certificación pública y desarrollar una infraestructura que permita utilizar certificados digitales preparados para la criptografía poscuántica.

La propuesta contempla combinar los certificados tradicionales con una nueva generación diseñada para resistir los futuros ataques cuánticos. De esta manera, la compañía busca facilitar una transición progresiva, sin obligar a sustituir de inmediato los sistemas que actualmente permiten navegar de forma segura.

Cloudflare busca desarrollar una tecnología para frenar los posibles ataques cuánticos.

Otro de los objetivos es conseguir que los nuevos certificados sean reconocidos por los principales navegadores y sistemas operativos. Para ello, Cloudflare ha solicitado incorporarse a los programas de confianza de Chrome, Apple, Microsoft y Mozilla.

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La compatibilidad con dispositivos antiguos también forma parte de sus planes. La compañía busca que la transición no deje fuera a móviles y ordenadores que ya no reciben actualizaciones, un aspecto importante para evitar que el cambio genere problemas de acceso a las páginas web.

Si el proyecto funciona según lo previsto, los usuarios podrán seguir comprando por internet, consultando sus cuentas bancarias e iniciando sesión sin realizar configuraciones adicionales. La transformación se produciría principalmente en la infraestructura que opera detrás de cada conexión.

Los certificados poscuánticos también deben mantener la velocidad

Uno de los principales obstáculos para adoptar esta tecnología es el tamaño de las firmas criptográficas. Los sistemas diseñados para resistir los ataques de los ordenadores cuánticos pueden generar certificados más grandes que los actuales. Esto podría aumentar la cantidad de información que se transmite y el tiempo necesario para establecer una conexión.

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Para reducir ese impacto, se están desarrollando los certificados de árbol de Merkle (MTC), una tecnología que busca facilitar el uso de criptografía poscuántica sin incrementar considerablemente la carga de las conexiones.

Las computadoras cuánticas ya existen, pero son usadas en labotarios.

Cloudflare prevé comenzar a emitir estos certificados en entornos de producción durante el primer trimestre de 2027. Antes deberá completar los procedimientos necesarios para que su nueva autoridad de certificación sea aceptada por los principales navegadores y sistemas operativos.

Una transición preventiva para el futuro de internet

El proyecto de Cloudflare no implica que el HTTPS actual vaya a desaparecer ni que las conexiones web hayan dejado de ser seguras. Se trata de una preparación anticipada frente a una amenaza tecnológica que todavía no se ha materializado.

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La compañía busca que los cambios necesarios se realicen antes de que los ordenadores cuánticos puedan comprometer los sistemas criptográficos actuales. El objetivo es mantener la confianza en las conexiones web y evitar que la llegada de nuevas capacidades informáticas obligue a modificar de manera abrupta la experiencia de navegación.