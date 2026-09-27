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Cómo guardar tus secretos en WhatsApp: así se pueden ocultar chats para que nunca te espíen

Las notificaciones de las conversaciones restringidas omiten el nombre del contacto y muestran únicamente un aviso genérico

WhatsApp permite ocultar conversaciones individuales y grupales en una carpeta protegida por autenticación o clave personalizada. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
WhatsApp permite ocultar conversaciones individuales y grupales en una carpeta protegida por autenticación o clave personalizada. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Ocultar conversaciones privadas en WhatsApp ya no requiere aplicaciones externas ni trucos improvisados. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, tiene una función que traslada chats seleccionados a una carpeta protegida por autenticación, de forma que ni una notificación en pantalla ni un vistazo rápido al teléfono revelen su contenido.

La herramienta, conocida como restringir chat o bloquear chat según el idioma del dispositivo, funciona en Android, iPhone y también en la versión de escritorio. Permite ocultar tanto conversaciones individuales como grupos, incluidos los que están silenciados.

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Qué hace exactamente la función de restringir chats en WhatsApp

Cuando un chat queda restringido, desaparece de la lista principal de conversaciones y pasa a una carpeta aparte llamada Chats restringidos. Para entrar en ella se necesita el mismo método de desbloqueo del teléfono (código, huella o Face ID) o, si se configuró, un código secreto propio.

El cambio también afecta a las notificaciones. En lugar de mostrar el nombre del contacto y un fragmento del mensaje, la pantalla exhibe solo un aviso genérico: “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”. La persona restringida no recibe ningún tipo de alerta sobre esta acción y puede seguir escribiendo con normalidad.

La función de restringir chat no bloquea al contacto ni interrumpe la recepción de llamadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La función de restringir chat no bloquea al contacto ni interrumpe la recepción de llamadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Restringir un chat no equivale a bloquear al contacto: la comunicación continúa activa. Tampoco impide las llamadas, que siguen llegando sin restricción alguna. Si además se hace una copia de seguridad y se restaura en otro teléfono, los chats restringidos conservan esa condición, aunque para abrirlos será necesario volver a configurar la autenticación del dispositivo.

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Cómo activar el bloqueo paso a paso en cada plataforma

El proceso varía apenas entre sistemas operativos. En Android, los pasos son los siguientes:

  1. Mantener presionado el chat que se quiere proteger.
  2. Tocar el ícono de más opciones (tres puntos verticales).
  3. Seleccionar Restringir chat.

En iPhone o iPad el procedimiento es similar:

  1. Deslizar hacia la izquierda sobre el chat o mantenerlo presionado.
  2. Tocar el ícono de más opciones.
  3. Seleccionar Restringir chat.
  4. Activar Face ID, Touch ID o el código del teléfono si todavía no está configurado.

Desde WhatsApp Web o la versión de escritorio, la acción se completa con un clic derecho sobre el chat y la selección de Restringir chat. En este caso es imprescindible haber creado antes el código secreto desde el teléfono principal, ya que no puede generarse desde la computadora.

Si el dispositivo no tiene configurado ningún método de autenticación, la aplicación lo solicitará antes de permitir la restricción.

La versión de escritorio de WhatsApp requiere la creación previa del código secreto en el teléfono para restringir conversaciones. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)
La versión de escritorio de WhatsApp requiere la creación previa del código secreto en el teléfono para restringir conversaciones. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Cómo crear un código secreto y ocultar la carpeta por completo

Una vez restringido al menos un chat, puede añadirse una segunda clave, distinta del PIN del teléfono, para reforzar la privacidad. Los pasos son:

  1. Deslizar hacia abajo en la lista de chats y tocar Chats restringidos.
  2. Tocar el ícono de más opciones (tres puntos verticales).
  3. Seleccionar Ajustes para restringir chats > Código secreto.
  4. Ingresar el código deseado y tocar Siguiente.
  5. Volver a escribirlo para confirmarlo y tocar OK.

Con ese código creado, existe además la posibilidad de que la propia carpeta Chats restringidos desaparezca de la vista general. Para activarlo:

  1. Entrar en Chats restringidos.
  2. Tocar el ícono de más opciones > Ajustes para restringir chats.
  3. Seleccionar Ocultar chats restringidos.

A partir de ese momento, la carpeta solo aparece cuando se escribe el código secreto en la barra de búsqueda de WhatsApp. Para revertir el ocultamiento, el mismo menú permite desactivarlo, y el código secreto puede eliminarse desde Ajustes para restringir chats > Código secreto > Desactivar.

La carpeta oculta reaparece en la pantalla únicamente al ingresar el código secreto en la barra de búsqueda. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La carpeta oculta reaparece en la pantalla únicamente al ingresar el código secreto en la barra de búsqueda. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué ocurre si se olvida el código secreto

El principal riesgo de esta configuración aparece cuando se pierde el código secreto y la carpeta está oculta. WhatsApp ofrece una vía de escape, pero con un costo: dejar de restringir los chats y vaciarlos.

Para hacerlo:

  1. Tocar el ícono de más opciones > Ajustes > Privacidad.
  2. Seleccionar Restringir chat > Dejar de restringir y vaciar los chats restringidos.
  3. Confirmar la acción.

Esta operación elimina el código secreto y devuelve todas las conversaciones a la lista principal, pero borra por completo mensajes, fotos y videos de esos chats. La única manera de recuperar ese contenido es contar con una copia de seguridad realizada antes de vaciar la carpeta, y aun así solo se restauran los datos enviados hasta esa fecha.

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