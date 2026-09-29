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Steam tiene Watch Dog 2 con descuento del 95% para PC por tiempo limitado

Este es un juego de acción publicado por Ubisoft ambientado en San Francisco y protagonizado por el hacker, Marcus Holloway

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Watch_Dogs 2 se ofrece con una rebaja del 95% en Steam como parte de una promoción de fin de semana. (Steam)
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Watch_Dogs 2 tiene un descuento del 95% en Steam durante por tiempo limitado. El juego de Ubisoft puede incorporarse a la biblioteca de la plataforma con una rebaja sobre su precio habitual.

La promoción estará disponible hasta el 1 de octubre de 2026, según indica la tienda de Steam. La oferta también alcanza a las ediciones Deluxe y Gold del título.

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El juego fue lanzado en 2016 y está disponible con interfaz, voces y subtítulos en español de Hispanoamérica.

Captura de interfaz con una vista del puente Golden Gate entre niebla, la imagen promocional de Watch Dogs 2 y texto sobre el videojuego
El título de Ubisoft puede sumarse a la biblioteca del usuario por un valor muy inferior al habitual. (Steam)

Cómo acceder al juego en Steam

Para comprar Watch_Dogs 2, los usuarios deben ingresar a Steam desde la aplicación de escritorio o desde su sitio web, iniciar sesión con su cuenta y buscar el juego en la tienda.

Una vez en la página del producto, deben seleccionar la edición estándar, que es la que tiene el 95% de descuento, y pulsar el botón para añadirla al carrito. Después, podrán completar el pago con el método disponible en su región.

Tras la compra, el título quedará asociado a la biblioteca de Steam de forma permanente. Para ejecutarlo, será necesario instalarlo en una computadora compatible y vincular una cuenta de Ubisoft, antes conocida como Uplay, con la cuenta de Steam.

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Un hombre agachado usa una tableta en una colina mientras un dron vuela sobre casas con la interfaz de un juego en pantalla
En la página del juego, los usuarios deben elegir la edición estándar y agregarla al carrito. (Steam)

De qué trata Watch_Dogs 2

Watch_Dogs 2 es un juego de acción y aventura de mundo abierto desarrollado y publicado por Ubisoft. La historia transcurre en la zona de la bahía de San Francisco, una región marcada por el auge de las empresas tecnológicas.

El jugador controla a Marcus Holloway, un hacker que se une a DedSec, un grupo que busca exponer el uso de ctOS 2.0. En el juego, ese sistema operativo permite vigilar y manipular a los ciudadanos a gran escala.

La propuesta incluye exploración, sigilo, combate y hackeo de dispositivos conectados. También permite utilizar vehículos por radiocontrol, drones, armas impresas en 3D y herramientas para intervenir la infraestructura de la ciudad.

Un personaje dispara una escopeta contra un guardia de seguridad que cae al suelo dentro de un invernadero con plantas
Para jugarlo, será necesario instalarlo en una computadora compatible y conectar las cuentas de Steam y Ubisoft. (Steam)

Qué requisitos necesita una PC para acceder al juego

Para ejecutar Watch_Dogs 2 con la configuración mínima, la computadora debe contar con Windows 10 o Windows 11, un procesador Intel Core i5-2400S a 2,5 GHz o AMD FX-6120 a 3,5 GHz, además de 6 GB de memoria RAM.

En el apartado gráfico, Steam indica como requisito mínimo una NVIDIA GeForce GTX 660 o una AMD Radeon HD 7870, ambas con 2 GB de memoria de video. El juego requiere además 27 GB de espacio libre en el almacenamiento y una conexión de banda ancha a internet.

Para la configuración recomendada, Ubisoft sugiere un Intel Core i5-3470 a 3,2 GHz o un AMD FX-8120 a 3,9 GHz, 8 GB de RAM y una NVIDIA GeForce GTX 780 o AMD Radeon R9 290 con 3 GB de memoria de video. Estas especificaciones apuntan a jugar en 1080p, a más de 30 cuadros por segundo y con ajustes gráficos altos.

Vista aérea de una ciudad con rascacielos, un cuerpo de agua con embarcaciones, zonas verdes, calles con vehículos y un puente al fondo
La configuración mínima exige Windows 10 o Windows 11, 6 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870. (Steam)

Cómo encontrar juegos gratis en Steam

Steam permite encontrar juegos gratuitos en Steam mediante filtros y búsquedas específicas. En la barra principal, los usuarios pueden escribir “gratis” o seleccionar categorías de títulos gratuitos.

Conviene revisar las páginas de ofertas especiales, donde Steam agrupa promociones temporales y juegos que pueden añadirse sin costo a la biblioteca.

Algunas campañas permiten conservar el título de forma permanente, mientras que otras habilitan pruebas por tiempo limitado.

Antes de descargar, es recomendable verificar los requisitos técnicos, el idioma disponible y las reseñas. Es posible seguir desarrolladoras y añadir títulos a la lista de deseados para recibir avisos sobre rebajas.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam también permite localizar títulos sin costo mediante filtros, búsquedas y la sección de ofertas especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos títulos gratuitos son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2

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