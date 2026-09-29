Steam tiene Watch Dog 2 con descuento del 95% para PC por tiempo limitado

Watch_Dogs 2 se ofrece con una rebaja del 95% en Steam como parte de una promoción de fin de semana. (Steam)

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Watch_Dogs 2 tiene un descuento del 95% en Steam durante por tiempo limitado. El juego de Ubisoft puede incorporarse a la biblioteca de la plataforma con una rebaja sobre su precio habitual.

La promoción estará disponible hasta el 1 de octubre de 2026, según indica la tienda de Steam. La oferta también alcanza a las ediciones Deluxe y Gold del título.

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El juego fue lanzado en 2016 y está disponible con interfaz, voces y subtítulos en español de Hispanoamérica.

El título de Ubisoft puede sumarse a la biblioteca del usuario por un valor muy inferior al habitual. (Steam)

Cómo acceder al juego en Steam

Para comprar Watch_Dogs 2, los usuarios deben ingresar a Steam desde la aplicación de escritorio o desde su sitio web, iniciar sesión con su cuenta y buscar el juego en la tienda.

Una vez en la página del producto, deben seleccionar la edición estándar, que es la que tiene el 95% de descuento, y pulsar el botón para añadirla al carrito. Después, podrán completar el pago con el método disponible en su región.

Tras la compra, el título quedará asociado a la biblioteca de Steam de forma permanente. Para ejecutarlo, será necesario instalarlo en una computadora compatible y vincular una cuenta de Ubisoft, antes conocida como Uplay, con la cuenta de Steam.

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En la página del juego, los usuarios deben elegir la edición estándar y agregarla al carrito. (Steam)

De qué trata Watch_Dogs 2

Watch_Dogs 2 es un juego de acción y aventura de mundo abierto desarrollado y publicado por Ubisoft. La historia transcurre en la zona de la bahía de San Francisco, una región marcada por el auge de las empresas tecnológicas.

El jugador controla a Marcus Holloway, un hacker que se une a DedSec, un grupo que busca exponer el uso de ctOS 2.0. En el juego, ese sistema operativo permite vigilar y manipular a los ciudadanos a gran escala.

La propuesta incluye exploración, sigilo, combate y hackeo de dispositivos conectados. También permite utilizar vehículos por radiocontrol, drones, armas impresas en 3D y herramientas para intervenir la infraestructura de la ciudad.

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Para jugarlo, será necesario instalarlo en una computadora compatible y conectar las cuentas de Steam y Ubisoft. (Steam)

Qué requisitos necesita una PC para acceder al juego

Para ejecutar Watch_Dogs 2 con la configuración mínima, la computadora debe contar con Windows 10 o Windows 11, un procesador Intel Core i5-2400S a 2,5 GHz o AMD FX-6120 a 3,5 GHz, además de 6 GB de memoria RAM.

En el apartado gráfico, Steam indica como requisito mínimo una NVIDIA GeForce GTX 660 o una AMD Radeon HD 7870, ambas con 2 GB de memoria de video. El juego requiere además 27 GB de espacio libre en el almacenamiento y una conexión de banda ancha a internet.

Para la configuración recomendada, Ubisoft sugiere un Intel Core i5-3470 a 3,2 GHz o un AMD FX-8120 a 3,9 GHz, 8 GB de RAM y una NVIDIA GeForce GTX 780 o AMD Radeon R9 290 con 3 GB de memoria de video. Estas especificaciones apuntan a jugar en 1080p, a más de 30 cuadros por segundo y con ajustes gráficos altos.

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La configuración mínima exige Windows 10 o Windows 11, 6 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870. (Steam)

Cómo encontrar juegos gratis en Steam

Steam permite encontrar juegos gratuitos en Steam mediante filtros y búsquedas específicas. En la barra principal, los usuarios pueden escribir “gratis” o seleccionar categorías de títulos gratuitos.

Conviene revisar las páginas de ofertas especiales, donde Steam agrupa promociones temporales y juegos que pueden añadirse sin costo a la biblioteca.

Algunas campañas permiten conservar el título de forma permanente, mientras que otras habilitan pruebas por tiempo limitado.

Antes de descargar, es recomendable verificar los requisitos técnicos, el idioma disponible y las reseñas. Es posible seguir desarrolladoras y añadir títulos a la lista de deseados para recibir avisos sobre rebajas.

Steam también permite localizar títulos sin costo mediante filtros, búsquedas y la sección de ofertas especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos títulos gratuitos son:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2