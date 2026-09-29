Cómo tomar fotos y videos sin que ocupen demasiado espacio en la memoria del celular

El incremento en la definición de las fotos de los teléfonos acelera el consumo del almacenamiento interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los teléfonos actuales prometen fotos de calidad profesional, pero ese salto en definición tiene un costo silencioso: el almacenamiento interno se llena mucho más rápido de lo que parece.

Ajustar unas pocas opciones de la cámara, antes de disparar, permite reducir el peso de cada archivo sin que la diferencia visual resulte perceptible en el uso cotidiano.

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Cómo reducir los megapíxeles sin arruinar la foto

Los megapíxeles determinan el tamaño final de una fotografía. Un sensor de 64 megapíxeles no obliga a disparar siempre a esa resolución máxima: de hecho, muchos teléfonos ya configuran por defecto valores de 16 o 12 megapíxeles.

Mantener esa resolución intermedia conserva una calidad suficiente para el uso diario y reduce de forma notable el peso de cada imagen. El modo de máxima resolución conviene reservarlo para ocasiones puntuales en las que se necesite el mayor detalle posible, no para el uso cotidiano.

El formato RAW genera archivos pesados, mientras que el formato JPEG satisface las necesidades del uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato RAW responde a la misma lógica: ofrece más información por imagen, pero también genera archivos mucho más pesados. Para el día a día, el formato JPEG del modo “Foto” estándar resulta suficiente en la mayoría de las situaciones.

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Bajar de la máxima resolución a 12 o 16 megapíxeles en fotos, y de 4K a 1.080p en vídeos, reduce sustancialmente el peso de los archivos sin una pérdida de calidad perceptible en el uso diario del teléfono.

Grabar en Full HD en lugar de 4K u 8K

Con las cámaras actuales es posible grabar en 4K o incluso 8K, resoluciones pensadas para producciones que después se editan o montan con cierto nivel profesional.

Para el vídeo cotidiano, el FullHD (1.080p) mantiene una calidad adecuada mientras reduce el tamaño del archivo de forma considerable, en ocasiones por varios gigabytes de diferencia frente al 4K.

La grabación en Full HD a 1080p reduce gigabytes de espacio frente al uso de resoluciones en 4K u 8K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los ajustes de grabación también suele aparecer la opción de 720p HD, un escalón por debajo del FullHD. No es necesario llegar a ese mínimo, pero conviene tenerlo presente si el espacio disponible es realmente escaso.

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La resolución más alta puede reservarse para grabaciones puntuales: eventos importantes o vídeos que luego se piensan editar con mayor detalle, dejando el resto de las grabaciones diarias en formatos más livianos.

Activar los ajustes de ahorro de la propia cámara

Buena parte de los teléfonos incluyen, dentro de la configuración de la cámara, un apartado orientado específicamente a optimizar el almacenamiento.

Estos ajustes suelen reducir de forma automática la resolución de fotos y vídeos, además de aplicar otros pequeños cambios pensados para ahorrar espacio sin sacrificar demasiada calidad visual.

Los menús de configuración de la cámara incluyen opciones nativas para optimizar el espacio de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación exacta de esta opción varía según el fabricante y el modelo de teléfono, ya que cada marca organiza sus menús de manera distinta. En general, conviene revisar el menú de configuración dentro de la propia aplicación de cámara para localizarlo.

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Trucos para ahorrar almacenamiento con fotos y videos

Buscar y borrar fotos y vídeos duplicados

Es habitual terminar con varias fotografías casi idénticas de la misma escena, o con archivos que se duplicaron al compartirlos por otras aplicaciones. Estos archivos repetidos ocupan espacio de forma innecesaria, en particular los vídeos.

En los iPhone, la propia aplicación Fotos incluye una función para localizar duplicados y fusionarlos, quedándose con la versión de mejor calidad.

En Android, esta tarea requiere recurrir a aplicaciones de terceros especializadas en detectar imágenes repetidas. Dado que este tipo de herramientas necesita acceso completo a la galería del teléfono, conviene revisar previamente sus condiciones de privacidad.

Los servicios como iCloud Fotos y Google Fotos liberan memoria del teléfono al guardar el contenido en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recurrir a la nube o a un pendrive

Cuando el almacenamiento ya está comprometido y no se quiere renunciar a la calidad de los archivos existentes, la alternativa pasa por sacarlos del teléfono.

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Los servicios de almacenamiento en la nube, como iCloud Fotos en iPhone y Google Fotos en Android, permiten guardar el contenido y consultarlo desde cualquier dispositivo, liberando espacio interno del teléfono.

Otra opción es un pendrive USB. Basta con que cuente con conector USB-C, el mismo que usan la mayoría de los teléfonos actuales para cargarse, o con un adaptador si el dispositivo utiliza otro tipo de puerto. Los modelos de iPhone anteriores al iPhone 15 requieren, en cambio, un conector Lightning.

Conectado al teléfono, un pendrive permite mover archivos con cualquier gestor de archivos del sistema, una solución especialmente útil para los vídeos, que suelen ser los que más espacio ocupan dentro de la memoria interna.

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