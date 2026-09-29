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Así fue el primer cumpleaños de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister: globos, juegos y amor en familia

La pareja celebró el primer año de vida de la pequeña que tienen en común y compartieron las fotos de la fiesta

Alexis Mac Allister, Ailén Cova y una niña posan sonrientes frente a un arco decorado con globos y un cartel que dice Alaia
Alexis Mac Allister y Ailén Cova posan junto a su hija Alaia durante la celebración de su primer año de vida (Instagram)
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Alaia cumplió un año y sus padres lo celebraron convirtiendo la fecha en la ocasión más importante del mundo, porque para ellos lo fue. Ailén Cova y Alexis Mac Allister organizaron una fiesta en tonos pastel y la compartieron con sus seguidores a través de decenas de fotografías que mostraron, imagen por imagen, cómo es la vida de los tres juntos.

Primer añito de la nena que llegó para enseñarnos que el amor de padres es totalmente diferente a todo, gracias por tanta alegría y cariño, te amamos Alaia”, escribieron en la publicación conjunta que subieron a sus redes sociales y que en pocas horas acumuló miles de interacciones.

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La estética del festejo giró en torno a una paleta de rosa, celeste, amarillo y verde pastel que se mantuvo constante desde la entrada hasta el último rincón del salón. Un cartel con la leyenda “Bienvenidos al primer añito de Alaia” recibía a los invitados flanqueado por un arco de globos, mientras en el interior una escenografía de bloques gigantes de madera deletreaba el nombre “ALAIA” junto a un panel a rayas rosas con una foto de la cumpleañera con lentes de sol y la frase “Un año de alegría”. Cortinas rosadas y detalles florales completaban la ambientación, y una cascada de globos en tonos pastel y metalizados caía desde el techo sobre los bloques donde Alaia posó de pie con su conjunto rojo y jean.

Una niña pequeña está de pie junto a cubos de colores que forman el nombre ALAIA frente a un adorno de globos y carteles
La decoración de la fiesta fue en colores pastel
Dos imágenes de un hombre, una mujer y una niña en un tren de juguete sobre césped, rodeado por globos y una valla blanca
La familia ambiento todo para que la pequeña disfrute de su primer cumpleaños
Un hombre con gorra roja y camiseta a rayas sostiene en brazos a una niña pequeña vestida de rojo
"Primer añito de la nena que llegó para enseñarnos que el amor de padres es totalmente diferente", escribieron en el pie de foto de la publicación

El exterior sumó dos atracciones que concentraron buena parte de las imágenes del festejo. Primero, un carrusel blanco con forma de trencito, rodeado por una cerca de madera del mismo color, donde los tres se sentaron juntos con globos en la mano. Después, un auto a pedal celeste en el que Alaia jugó con el volante mientras Mac Allister y Ailén la observaban desde un sillón blanco contiguo, él inclinado hacia ella, ella sonriendo a su lado. Dentro del salón, un inflable blanco con lunares de colores y fotos de la nena bebé estampadas en su estructura fue el escenario de dos escenas de cercanía entre madre e hija: en una, Ailén la sostuvo en brazos mientras le arrojaba un globo gris; en otra, ambas aparecieron agachadas, riendo, mientras la nena sujetaba un chupete prendido a su ropa.

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Los momentos de afecto entre los tres se repitieron a lo largo de toda la jornada. En los primeros registros, con un fondo de luces cálidas y un arco decorado, Alexis besó la mejilla de Alaia mientras Ailén la sostenía en brazos. Más tarde, ya en el jardín con plantas verdes de fondo, la misma escena volvió a repetirse: él con gorra roja, inclinado hacia la nena; ella abrazándola por detrás. El punto más emotivo llegó con la torta: la pareja sopló juntos la vela con el número uno, con Alaia en brazos de su madre, y al apagarse la llama se dieron un beso mientras sostenían a la nena.

Mac Allister también protagonizó postales individuales con su hija: la sostuvo en brazos frente a los ventanales arqueados del salón mientras ella miraba hacia un costado, y la cargó en el jardín con gesto atento mientras Alaia, con su cola de caballo y moño rojo, observaba algo fuera de cuadro. La familia posó además en varios retratos grupales: frente al cartel de bienvenida, caminando tomados de la mano hacia la puerta arqueada con vitrales del salón, y cerca del inflable, donde Alaia extendió el brazo para señalar hacia adelante mientras su madre reía con la boca abierta y su padre sostenía una copa entre sonrisas.

Dos fotos de Alexis Mac Allister y Ailén Cova junto a su hija frente a un pastel de cumpleaños decorado con la cifra uno y globos pastel
Alexis, Ailén y Alaia posaron junto a la torta
Una mujer de cabello oscuro sostiene a una niña con zapatillas rojas que sostiene dos globos pequeños ante un cartel con el nombre Alaia
Cova eligió un jean y una musculosa celeste para celebrar el primer año de vida de su hija
Un hombre con gorra roja besa a una niña pequeña sostenida en brazos por una mujer en un espacio al aire libre
En el día del cumpleaños, la pareja tuvo una celebración íntima y pequeña en su hogar (Video: Instagram)

En cuanto a la indumentaria, Alexis mantuvo el mismo look durante buena parte del festejo: remera a rayas en celeste, blanco y rojo, jean amplio y gorra roja. Ailén alternó entre un top celeste de encaje con jean amplio y una cartera Lady Dior en el mismo tono pastel, y un top lila con breteles y sandalias rojas a tono con la ropa de su hija. Alaia, por su parte, fue la constante visual de todas las imágenes: top tejido rojo con volados, jean con corazones bordados en rosa, zapatillas rojas estilo Converse y colitas altas con moños rojos que se repitieron en cada foto del cumpleaños.

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