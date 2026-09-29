OpenAI lanzó dots: agentes de IA que trabajan las 24 horas en ChatGPT

OpenAI presenta dots, agentes de IA que pueden usar apps, escribir código y gestionar tareas. (Tomado de OpenAI)

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OpenAI lanzó dots, agentes de inteligencia artificial (IA) que pueden asumir tareas de forma continua y con distintos niveles de autonomía. La propuesta busca que cada usuario cuente con un asistente que aprenda sus prioridades, mantenga el contexto de los proyectos y prepare trabajos para su revisión.

Los dots funcionan con GPT-6 Astra, un modelo orientado a investigación, programación y tareas complejas de varios pasos, y disponen de una computadora propia en la nube, navegador y acceso a aplicaciones conectadas.

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Según Sam Altman, CEO de OpenAI, estos agentes pueden trabajar las 24 horas, organizar tareas, analizar información, escribir código y coordinar acciones bajo reglas, permisos y controles definidos por cada persona o empresa.

Sam Altman presentó dots como una herramienta que puede mantener el contexto de las tareas y comunicarse con el usuario desde ChatGPT y otros canales. (Foto: OpenAI)

Qué son los dots y qué tareas pueden asumir de forma autónoma

Un dot es un agente personal de OpenAI que puede recibir objetivos, conservar información de proyectos en marcha y ejecutar trabajo en segundo plano. El usuario puede ponerle un nombre, personalizarlo y asignarle responsabilidades sin necesidad de abrir conversaciones separadas para cada asunto.

La herramienta cuenta con una identidad propia para administrar permisos, una computadora virtual y un navegador. Según OpenAI, puede escribir y probar código cuando una tarea lo requiere. El objetivo es que pueda hacerse cargo de proyectos completos y atender varios encargos al mismo tiempo.

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OpenAI comenzará a habilitar dots de forma gradual en los planes Pro, Business Premium y Enterprise. Los usuarios de Enterprise podrán probar una versión beta si el administrador del espacio de trabajo la activa.

El primer dot estará incluido en los planes Pro y Business Premium sin costo adicional. Esos usuarios tendrán una cuota para tareas de mayor profundidad, con límites ampliados durante el primer mes posterior al lanzamiento. Las conversaciones con el dot no contarán dentro de los límites habituales de uso de ChatGPT.

Los dots solo están habilitados por el momento para un limitado grupo de usuarios. (Foto: OpenAI)

Cómo los dots aprenden las preferencias de cada usuario

Los dots incorporan comentarios y correcciones durante el uso. Con el tiempo, pueden identificar cómo trabaja cada persona, qué formato prefiere, cuáles son sus objetivos y qué considera un resultado aceptable. Esa memoria permite que el agente adapte sus entregas a criterios que el usuario haya expresado previamente.

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La empresa sostiene que la utilidad del sistema aumenta cuando el dot prepara un trabajo de una forma cercana a la que elegiría su usuario. En lugar de limitarse a responder consultas, el agente puede seguir tareas pendientes, detectar asuntos que requieren atención y presentar borradores para aprobación.

De qué forma se puede conversar con un dot

Los usuarios pueden comunicarse con su dot desde ChatGPT, por mensajes de texto, Slack o Microsoft Teams. Podrán hablar por llamada de voz cuando necesiten revisar una decisión, pedir explicaciones o aportar contexto sobre una tarea en marcha.

Además, la continuidad entre canales es uno de los elementos claves. Una persona puede iniciar un proyecto en ChatGPT, añadir una instrucción mediante mensaje de texto y compartir documentos en Slack. El dot conserva el contexto de esas interacciones para evitar que el usuario deba repetir información en cada plataforma.

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Los usuarios podrán interactuar con los dots desde ChatGPT. (Foto: OpenAI)

Los agentes podrán enviar actualizaciones, hacer preguntas y solicitar una aprobación cuando una decisión lo exija. Esta dinámica apunta a que el usuario mantenga una supervisión constante sin tener que dirigir cada etapa de trabajo.

Cuáles aplicaciones y herramientas pueden utilizar los dots

Los agentes se conectan con más de 4.000 aplicaciones a través de un ecosistema de plugins. Esa integración les permite acceder a servicios de trabajo, mensajería, documentos y otros sistemas que el usuario ya emplea en sus actividades cotidianas.

Entre los ejemplos presentados figura el caso de una persona dedicada a contenidos. Su dot puede revisar la transcripción de una entrevista, detectar pasajes aptos para clips, redactar notas del programa y preparar publicaciones para redes sociales. El usuario revisa los materiales, incorpora cambios y el agente aprende de esas correcciones.

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La demostración de dots muestra cómo un agente puede revisar una entrevista, proponer un texto para redes sociales y aplicar cambios tras la aprobación del usuario. (Foto: OpenAI)

Para quienes desarrollan software, el dot puede analizar comentarios de clientes, detectar problemas reiterados, definir el alcance de correcciones y preparar solicitudes de incorporación de cambios con pruebas y videos. En el ámbito científico, puede actualizar análisis y gráficos cuando recibe nuevos datos, además de señalar resultados que requieren revisión.

Qué controles de seguridad y privacidad incluye esta tecnología de OpenAI

Cada dot opera en una computadora en la nube separada de los dispositivos personales del usuario. La computadora local y su contenido permanecen aislados salvo que la persona decida conectarlos de forma expresa. En servicios compatibles, el agente puede usar contraseñas almacenadas sin mostrárselas al modelo.

Asimismo, los dots tienen reglas que establecen qué acciones pueden ejecutar por sí solos y cuáles requieren autorización. El usuario puede conceder permisos específicos, bloquear operaciones o exigir una aprobación previa. Algunas tareas sensibles, como cambiar contraseñas, quedan siempre bajo control directo de la persona.

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Cuando el usuario no está interactuando con el agente, este puede realizar una “investigación proactiva”. En esa modalidad, utiliza las aplicaciones autorizadas con herramientas restringidas: no puede enviar mensajes, modificar contenido ni manejar el navegador o la computadora del usuario.