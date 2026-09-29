La sentida carta del Papu Gómez tras darle un giro inesperado a su carrera: “Llegó el momento”

El Papu Gómez integró el plantel campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022

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A sus 38 años, Alejandro Gómez decidió afrontar un nuevo desafío en su carrera porque dejó el Calcio Padova, de la Segunda División de Italia, para emigrar al Forte Virtus, equipo que milita en la misma categoría de los Emiratos Árabes Unidos. A raíz de esta decisión, este martes emitió un comunicado en sus redes sociales para despedirse del club europeo que marcha en mitad de tabla al cabo de cinco presentaciones.

“Hoy llegó para mí el momento de saludar a un club especial y a una ciudad que se convirtió en un verdadero hogar para nosotros”, inició la carta del Papu en su perfil oficial de Instagram.

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A continuación, dejó palabras de elogio para la institución a la que arribó a mitad de 2025 y jugó nueve compromisos sin goles ni asistencias: “Un agradecimiento de corazón a todos mis compañeros de equipo, a quienes compartieron cada momento del club y que, detrás de escena, ponen pasión todos los días; y a ustedes, extraordinarios hinchas, por su apoyo incondicional y por la cálida bienvenida que nos brindaron. Les deseo siempre el mayor de los éxitos. ¡Vamos Padova! Con mucho respeto y afecto".

Vale destacar que el Papu ya había tenido una oferta para emigrar al fútbol asiático. Sucedió después de rescindir su contrato con el Sevilla y antes de la confirmación del doping positivo, pero en aquel momento decidió permanecer en Europa y fichar por el Monza de Italia. “Por un lado, no era una oferta imperdible, una que te cambia la vida. Luego, cuando busqué en el atlas la ciudad donde debería haberme mudado, en medio del desierto, pensé: ‘gracias, pero no llevaré a mis tres hijos allí...”, explicó sobre las razones para rechazar el ofrecimiento proveniente de Arabia Saudita.

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El mensaje de despedida del Papu Gómez

Su salida al Forte Virtus había sido anticipada por el periodista César Merlo y el especialista en transferencias Gianluca Di Marzio. La operación para concretar el traspaso llevó a que el futbolista argentino resigne tres meses de sueldo en el Padova para quedar con el pase en su poder de manera inmediata. De acuerdo con la información, su nuevo contrato se prolongará hasta junio de 2027.

El club que lo recibirá tiene sede en el barrio de Mirdif, en Dubái, y pertenece a Maurizio Setti, ex presidente del Hellas Verona, detalló el medio Estadio Deportivo. La ventana de incorporaciones de los Emiratos Árabes permaneció abierta hasta el 28 de septiembre, lo que explicó la celeridad del movimiento. Actualmente, está cuarto en el campeonato con 9 puntos, a cuatro del líder Al-Arabi.

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Su esposa Linda Raff publicó una serie de imágenes familiares junto al Papu Gómez para confirmar la mudanza con un mensaje difundido en las últimas horas: “Nueva etapa, nuevo país. Lo que se repite es lo de siempre: la familia. ¿Cuál fue el lugar que más te cambió?”.

La publicación de Linda Raff en Instagram

“Nací en Argentina. Viví en Italia, España y ahora en Abu Dhabi. Mis 3 hijos nacieron en Italia y van a crecer sabiendo que el mundo tiene muchas maneras de vivir. Solo tenemos una vida. Me gusta llenarla de experiencias y que mis hijos estén abiertos a cualquier reto cultural y social. Porque si no es ahora, entonces, ¿cuándo?”, señaló.

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El vínculo amoroso entre ambos inició en la adolescencia y ya supera las dos décadas. Se casaron en 2012 y, al año siguiente, fueron padres de Bautista, seguido por Constanza y Milo, sus tres hijos en común. Los cinco integrantes de la familia comenzarán una nueva etapa en sus vidas.

Alejandro Gómez se había incorporado al Calcio Padova en condición de agente libre durante el mercado de junio de 2025, tras su etapa en el Monza. Su etapa de mayor estabilidad fue en el Atalanta, club en el que jugó 252 encuentros y marcó 50 tantos entre 2014 y 2021. Durante la temporada 2019-20, acumuló 16 asistencias y fijó el récord de la Serie A para una sola campaña.

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El vínculo entre Linda Raff y Papu Gómez ya supera las dos décadas

Previo a su llegada a Bérgamo, el delantero pasó por Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Catania y Metalist Kharkiv. Posteriormente integró el Sevilla entre 2021 y 2023, con 66 presencias y nueve tantos, y con la selección argentina alcanzó 17 apariciones, tres goles y participó del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022.

La carrera del Papu estuvo marcada además por una sanción que lo mantuvo fuera de las canchas por casi dos años. En octubre de 2023 se dio a conocer un resultado positivo por terbutalina en un control efectuado en noviembre de 2022, previo al Mundial de Qatar, cuando el futbolista aún formaba parte del Sevilla. El deportista explicó que había consumido de manera involuntaria el jarabe para la tos destinado a uno de sus hijos.

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La FIFA le aplicó una pena de dos años, que el argentino calificó de excesiva. “Tomás cocaína, fumás un porro y te dan seis meses. A mí me dieron dos años por tomar el jarabe de mi hijo”, expresó en un mano a mano con el periodista Julián Polo. El Sevilla dio por finalizado su vínculo contractual tras lo ocurrido y, después de un breve paso por el Monza, Gómez terminó de cumplir la sanción el 18 de octubre de 2025 y regresó a la actividad el 22 de noviembre de ese año, en el cotejo entre Padova y Venezia, tras 776 días de ausencia.