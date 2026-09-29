Tecno

Arzobispo Paglia avisa a Bill Gates: “Tenemos que ser conscientes de que la IA es un instrumento”

El diálogo se produjo en el marco del evento Goalkeepers 2026 de la Fundación Gates

Bill Gates, cofundador de Microsoft, dialoga con el arzobispo Vincenzo Paglia en el marco del evento Goalkeepers 2030, en Nueva York. Crédito Gates Foundation

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El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, sostuvo un diálogo público con Bill Gates en el que advirtió sobre los límites que debe tener el desarrollo de la inteligencia artificial. “Tenemos que ser conscientes de que la IA es un instrumento. Tenemos que humanizar la tecnología, no lo contrario”, afirmó el religioso.

El intercambio se produjo en el marco de Goalkeepers 2026, el evento anual de la Fundación Gates celebrado en Nueva York el 21 y 22 de septiembre, en coincidencia con la Asamblea General de la ONU. El encuentro tuvo como lema oficial “Make This Matter: AI, Equity, and the Choice We Can’t Delay” (Haz que esto importe: inteligencia artificial, equidad y la elección que no podemos retrasar).

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El diálogo entre Paglia y Gates

Paglia abrió la conversación con una frase que marcó el tono del resto del encuentro: “No tengo miedo de la IA. Tengo miedo de la estupidez humana”. Gates respondió con una risa antes de que el arzobispo completara la idea: “Porque ese es el problema. Tenemos que soñar un mundo nuevo para todas las personas, para todas las naciones, para todas las situaciones de nuestra vida”.

Entrevista con monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida
El arzobispo Vincenzo Paglia sostiene que la inteligencia artificial debe humanizarse en lugar de tecnologizar a los seres humanos.

El fundador de Microsoft destacó el valor de que ciencia y religión coincidieran en una misma pregunta. “Es interesante que la ciencia y la religión se unan para decir, ¿qué estamos tratando de preservar para no perder nuestra humanidad?”, planteó.

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Paglia respondió con el concepto central de su intervención: la tecnología debe estar subordinada al criterio humano y no al revés. “Tenemos que usar esta tecnología para ser más fuertes, para que nuestra compasión sea más humana”, agregó el arzobispo hacia el final del intercambio.

El rol del Vaticano en la gobernanza tecnológica

La presencia de Paglia en el foro de la Fundación Gates no fue un hecho aislado. Según Religion News Service, el arzobispo mantuvo un encuentro privado de dos horas con Gates tres meses antes del evento y volvió a reunirse con él en privado durante la jornada del 21 de septiembre.

El Vaticano promueve la algor-ética, un marco de gobernanza que busca subordinar el desarrollo tecnológico a principios morales. (Reuters)
El Vaticano promueve la algor-ética, un marco de gobernanza que busca subordinar el desarrollo tecnológico a principios morales. (Reuters)

El Vaticano promueve desde hace tiempo lo que denomina algor-ética, un marco de gobernanza que busca someter el desarrollo de la IA a principios morales explícitos. La Academia Pontificia para la Vida y comisiones aliadas presionan además para que las naciones en desarrollo no queden al margen de la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China, según consignó el medio Zenit.

Gates, por su parte, ya mantuvo reuniones con el presidente Donald Trump y su equipo y expresó su intención de reunirse este año con el presidente chino Xi Jinping, lo que añade una dimensión geopolítica a sus conversaciones con el Vaticano.

Equidad, idiomas locales y mil millones de dólares

El eje del encuentro entre Paglia y Gates se enmarcó en el décimo Informe Goalkeepers, presentado por la fundación bajo el título “Make This Matter”. El documento advierte que la inteligencia artificial puede reducir la desigualdad global o profundizarla, según cómo se desarrolle y despliegue.

La Fundación Gates anunció una inversión de 1.000 millones de dólares para ampliar el acceso a la inteligencia artificial en países en desarrollo. (Reuers)
La Fundación Gates anunció una inversión de 1.000 millones de dólares para ampliar el acceso a la inteligencia artificial en países en desarrollo. (Reuers)

Gates resumió el núcleo de su postura al sostener que “las personas y las relaciones deben permanecer en el centro de cómo usamos la IA”. El objetivo declarado por la fundación es que la tecnología funcione como un “copiloto” que empodere a médicos, maestros y agricultores en lugar de reemplazarlos.

La Fundación Gates anunció una inversión de 1.000 millones de dólares durante los próximos dos años para ampliar el acceso a la inteligencia artificial en países en desarrollo. Del total, el 40% se destinará a educación, otro 40% a salud, un 10% a agricultura y el 10% restante a infraestructura digital, incluidos conjuntos de datos en idiomas que los sistemas actuales de IA no cubren adecuadamente.

En sintonía con ese objetivo, la fundación presentó una coalición de 60 organizaciones —entre ellas Anthropic, Google y OpenAI Foundation— que trabajará para que la inteligencia artificial incorpore idiomas subrepresentados. La iniciativa aspira a alcanzar a más de 3.000 millones de personas en cinco años mediante la coordinación de esfuerzos ya existentes en el sector.

Bill Gates señaló que las personas y las relaciones deben permanecer en el centro del uso de la inteligencia artificial. (Europa Press)
Bill Gates señaló que las personas y las relaciones deben permanecer en el centro del uso de la inteligencia artificial. (Europa Press)

Durante su participación en Goalkeepers, Gates también señaló que 26 de las 34 naciones más ricas del mundo redujeron su ayuda al desarrollo el año pasado, una tendencia que calificó de contradictoria frente a lo que definió como “algunas de las mejores innovaciones jamás creadas para mejorar la vida de las personas”.

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