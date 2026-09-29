La reacción de La Joaqui tras la opinión de Tuli Acosta sobre su relación con Tiago PZK

Luego de ser señalada como la tercera en discordia, la bailarina se mostró molesta por el nuevo vínculo de la cantante (Video: Puro Show-El Trece)

Guardar

La separación de La Joaqui y Luck Ra, confirmada el 29 de julio de este año, desató una catarata de rumores que terminaron apuntando a un tercer nombre: el de Tuli Acosta, señalada como posible causa de la ruptura. Aunque tanto Luck Ra como Acosta negaron en reiteradas ocasiones cualquier vínculo romántico, las versiones no cedieron. Ahora La Joaqui se encuentra en una nueva relación y está saliendo con Tiago PZK, amigo tanto de ella como de Luck Ra. Ante esta situación, las cámaras de Puro Show (El Trece) fueron a bucar a Tuli para saber que opinaba acerca de este nuevo vinculo.

Cuando el cronista del ciclo le señaló que “se dio vuelta la tortilla” y que el foco mediático, que antes recaía sobre ella y Luck Ra, ahora apunta a La Joaqui, Acosta optó por la mesura. “¿Qué decirte, querido?”, respondió entre risas, antes de confirmar que no había anticipado el giro. “No, no, no. No, pero bueno”, cerró.

PUBLICIDAD

El cronista le comunicó que Luck Ra describió la situación como una traición, y Acosta no tardó en validarlo. “Sí, sí, sí. Obvio. Obvio que lo fue”, respondió sin titubeos. Consultada sobre su vínculo previo con Tiago PZK y ante la muestra de una fotografía juntos, la influencer fue categórica: “No, yo no compartiría de nuevo, la verdad”.

El cantante se mostró con Tuli Acosta luego de que su expareja confirmara su nueva relación (Video: TikTok)

Aun así, se mostró cauta a la hora de emitir un veredicto moral. “No juzgo, pero no comparto”, sintetizó, y amplió: “Todo esto me sirvió para volver a ver mis vínculos, volver a elegir. Cuando la vida te remueve y te hace que te saque la mugre de la alfombra, es básicamente para eso”.

PUBLICIDAD

Más allá de lo ocurrido entre los artistas, Tuli reveló que la dimensión que más la golpea es el efecto sobre su familia. “Me duele mucho más por mis papás, porque les llega más a ellos que a mí”, admitió ante las cámaras del ciclo. La influencer también confesó que, aunque intentó mantener el humor como escudo, el proceso fue difícil. “Siempre busqué tomármelo con humor, por más que me dolía”, señaló, y agregó que el episodio la hizo crecer “en lo personal, como persona”, y que lo considera “una lección de vida”.

Respecto de Luck Ra, cuyo nombre real es Facundo, Acosta prefirió destacar su fortaleza antes que la coyuntura. “Facu ha pasado muchas difíciles en su vida. Creo que por eso tampoco nunca me preocupé mucho, porque sé que es un chabón muy fuerte”, declaró. Y añadió: “Dejarle saber siempre que mi consejo va a estar ahí, porque así es la amistad”.

PUBLICIDAD

Tiago oficializó su relación con la Joaqui en redes sociales

Sobre si creía que su amigo era el “villano de una historia mal contada”, la bailarina no se guardó su opinión y tu tajante a la hora de marcar su pensamiento. “Creo que hubo muchas historias mal contadas”, respondió. “Se involucró mucha gente, se dañó mucha gente totalmente al pedo. Pero bueno, es un poco el monstruo de esta generación: el hablar gratis”, concluyó.

La reacción de la cantante de RKT fue inmediata. Una cuenta de Instagram compartió el video de la entrevista de la bailarina con El Trece, en la que entrevistaron a Joaquinha, y la cantante dejó un comentario breve, aunque elocuente: “Jajaja”. Todo ocurrió luego de que Joaqui y Tiago hicieran oficial su relación en redes sociales al publicar una foto mientras bajaban de un avión privado. Utilizaron ese avión para viajar a La Rioja, donde la cantante tenía pactado un concierto para el domingo por la noche.

PUBLICIDAD

El cuartetero ya había mostrado su malestar por esta nueva relación y la opinión de Tuli no estuvo alejada de lo que su amigo ya había dicho.