Pía Slapka recordó a su papá en el día que hubiese cumplido años: “La vida me lo arrebató de muy joven”

La modelo usó sus redes sociales para rendirle homenaje a Alfredo en un día cargado de recuerdos (Video: Instagram)

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Pía Slapka eligió las redes sociales para recordar a su padre en la fecha de su nacimiento. Con fotografías familiares de época y un mensaje en video, la modelo y conductora argentina revisitó el vínculo que los unió y habló del peso de haber perdido a ambos padres en un lapso de catorce años.

Las imágenes que compartió llegaron acompañadas de un texto escrito y de una reflexión más extensa sobre la pérdida y el legado familiar. En la primera foto, aparecen sus dos padres, que fallecieron con años de diferencia, ella viste un conjunto a rayas, lleva el cabello suelto y rizado, y Alfredo Slapka luce traje oscuro con corbata y sostiene una copa. Ambos sonríen.

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En la primera story, Slapka escribió: “Hoy cumpliría años mi papá. Qué lindo sería que esté conmigo. La vida me lo arrebató de muy joven. Los años compartidos me dejó, me enseñó cosas que sigo llevando en mi corazón en mi día a día. Su inteligencia, ese humor que hacía reír hasta al más oscuro, tan cariñoso siempre conmigo. Te amo, te extraño, Pappo”.

Pía recordó a su padre en el día que hubiese cumplido años

La segunda fotografía es un retrato grupal al aire libre, tomado en un parque o jardín. Un grupo de más de diez personas, entre adultos y niños pequeños, posa entre árboles frondosos, con el emoji de un corazón violeta superpuesto sobre la figura de Alfredo.

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En el video que acompañó las imágenes, la conductora comenzó: “Buen día. Hoy es el cumple de mi papá. Sería el cumple de mi papá”. Tras una pausa, continuó: “Ay, extraño un montón a mis papás, me encantaría tenerlos, pero bueno, la realidad es otra. Me quedo con todo lo que viví con ellos, lo que me enseñaron. Es así”.

Luego se refirió a la muerte de su madre y al momento en que quedó sin sus padres: “Yo me acuerdo cuando falleció mi mamá en el 2019. Mi papá ya había fallecido, así que en el 2019 me quedé huérfana y en ese momento sentí, me acuerdo, lo hablaba en mi terapia, sentí como una amputación, le decía a mi terapeuta”.

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Pía Slapka comparte una fotografía de su infancia junto a su padre y su familia en un parque durante la celebración de su cumpleaños.

Slapka relató la respuesta que recibió en terapia: “Es muy gráfico y es muy como real eso que sentís, porque a las personas que, bueno, les amputan un miembro lo siguen sintiendo a eso”. La modelo explicó que esa comparación le permitió poner en palabras la ausencia.

Finalmente, profundizó sobre el vínculo que conserva con su madre: “Y a mí lo que me pasaba con mi mamá era como que me la arrebataron, pero yo la seguía sintiendo conmigo. Y bueno, ese es el legado que nos dejan”.

En marzo de este años, la conductra recordó a su madre y contó la señal que recibió en medio de un viaje por Indonseia. Desde la habitación de su hotel, rodeada de vegetación y el sonido suave del mar, la modelo grabó un video y narró lo que vivió durante un paseo por la playa. “Hoy me pasó algo increíble. Yo creo mucho en este tipo de señales, que las personas que ya no están se presentan de alguna manera”, empezó relatando, visiblemente conmovida. La modelo contó que mientras recorría la costa se cruzó con una vendedora ambulante.

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“Estaba en la playa y me pongo a hablar con una vendedora que estaba vendiendo pareos, justo le había comprado uno. Me quedo ayudándola, ordenando un poco”, recordó, dando detalles de ese encuentro casual que terminó siendo mucho más que una simple conversación.

En su viaje por Indonesia, una mujer le hizo acordar a su mamá, July

En medio de esa charla espontánea bajo el sol de Bali, llegó el momento que Pía sintió como una auténtica señal. “Me pregunta mi nombre, yo el de ella. Le digo: ‘Ay, Pía’. ‘Yo… July’, me dice. Y era chiquitita, menudita la señora. ‘Sí, sí, July’, me dice. ‘Ay’, le digo, ‘como mi mamá, mi mamá se llamaba July’”, relató. Lo que parecía una coincidencia terminó de sorprenderla cuando la mujer le confesó: “A mí me dicen Mamá July”. Entre la sorpresa y la emoción, Pía no dudó: “Obvio que es una señal de mi vieja. Está mi vieja, ¿entienden? Yo lo viví así. Mamá July”.

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