Deportes

La familia de Daniel Osvaldo reveló detalles sobre su estado de salud: el comunicado completo

El círculo íntimo del ex jugador brindó un largo mensaje a través de las redes sociales

Random - Daniel Osvaldo
Daniel Osvaldo permanece internado a raíz de un derrame pleural (Candela Teicheira)
Guardar

La familia de Daniel Osvaldo emitió un comunicado en las redes sociales del ex jugador y cantante para dar claridad sobre su estado de salud, luego de su internación a fines de este mes en el Hospital de Llavallol a causa de una infección que obligó a los médicos a realizarle una biopsia, según le habían confiado a Infobae fuentes cercanas al hombre con pasado en Boca Juniors.

Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”, fue una de las partes más destacadas del mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Instagram, y que rápidamente se llenó de comentarios de ánimo para superar este momento.

PUBLICIDAD

A continuación, su círculo íntimo transmitió una cuota de calma y desmintió una serie de versiones sobre el ex atacante de 40 años: “Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello)”.

“Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos”, contaron. Osvaldo se encontraba activo en su faceta artística hasta su internación porque tenía programado un show para el 31 de octubre en el Café Berlín junto a su banda.

PUBLICIDAD

Dani Osvaldo lleva la camiseta azul y amarilla de Boca Juniors y una cinta negra en la cabeza mientras gesticula
Metió 7 goles y brindó 2 asistencias en 21 partidos con la camiseta de Boca Juniors

La familia de Dani Stone detalló cuáles son los próximos pasos, mientras aguardan por el resultado de los estudios médicos: “Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto —es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene— y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”. “Queremos aprovechar este momento para agradecer profundamente el excelente trabajo, la dedicación y el amor que demuestra todo el equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo”, añadieron.

Con ciudadanía argentina e italiana, Daniel Osvaldo construyó una trayectoria destacada entre Europa y la Argentina. Formado en las divisiones inferiores de Huracán, debutó en 2005 y poco después continuó su carrera en Italia, donde integró los planteles de Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna. Más tarde llegó al Espanyol de Barcelona: marcó 20 goles en 44 partidos y se afirmó como una de las figuras ofensivas de La Liga.

En 2011, Roma pagó cerca de 15 millones de euros por su incorporación. Con el conjunto capitalino jugó 56 encuentros y convirtió 27 goles, el registro más alto de su carrera en un mismo club.

Luego de su experiencia en Southampton, en la Premier League, el delantero pasó a préstamo por Juventus e Inter de Milán. Con Juventus obtuvo la Serie A 2013-14. Después volvió a la Argentina para vestir la camiseta de Boca Juniors, club con el que ganó el torneo local de 2015 y la Copa Argentina.

Su recorrido profesional incluyó una etapa en Porto, un regreso breve a Boca y sus últimos partidos en Banfield, en 2020. Según Transfermarkt, disputó 272 encuentros oficiales y anotó 88 goles. También representó a la selección de Italia: sumó 14 partidos y cuatro tantos.

El comunicado completo de la familia de Daniel Osvaldo

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud
El mensaje de la familia de Daniel Osvaldo sobre su estado de salud

Buenas tardes, Hacemos este comunicado por decisión de Dani.

Primero, queremos agradecer a todos los que se están comunicando con preocupación y por otro lado pedirles encarecidamente a los medios que corresponda respeto en este delicado momento.

Lamentablemente (algunos) han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información.

Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello).

Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón.

Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos.

Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto —es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene— y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta. Queremos aprovechar este momento para agradecer profundamente el excelente trabajo, la dedicación y el amor que demuestra todo el equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo.

Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo.

Agradecemos infinitamente tantos mensajes de apoyo, cariño y fuerza que nos llegan constantemente.

La familia de Dani

Temas Relacionados

Daniel OsvaldoBoca JuniorsÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Es David contra Goliat”: el curioso enfrentamiento entre Endrick y un rival de casi dos metros de altura en el amistoso Brasil-Australia

El futbolista de la selección de Carlo Ancelotti se enojó con el gigante Harry Souttar y lo empujó por la espalda. La Verdeamarela se impuso 4-2 en Brisbane

“Es David contra Goliat”: el curioso enfrentamiento entre Endrick y un rival de casi dos metros de altura en el amistoso Brasil-Australia

Una estrella de Hollywood sorprendió al contar una anécdota sobre uno de sus hijos y Lionel Messi: “Es un puente hacia cosas maravillosas”

Anne Hathaway brindó una entrevista en la que se refirió a su vínculo con la Argentina y dejó palabras elogiosas a la Pulga

Una estrella de Hollywood sorprendió al contar una anécdota sobre uno de sus hijos y Lionel Messi: “Es un puente hacia cosas maravillosas”

Milei nombró a Adolfo Cambiaso embajador extraordinario para promover el deporte argentino en el mundo

El presidente le entregó al polista un decreto que le otorga, con carácter ad honorem, el rango protocolar más alto para difundir los valores y los logros deportivos del país en el exterior

Milei nombró a Adolfo Cambiaso embajador extraordinario para promover el deporte argentino en el mundo

Las perlitas de la práctica de la Selección antes del duelo con Bolivia: del juego de la nueva guardia a la charla de Scaloni con Paredes

El elenco nacional se entrenó en el predio de Ezeiza antes de viajar a Córdoba para el primer amistoso tras el Mundial

Las perlitas de la práctica de la Selección antes del duelo con Bolivia: del juego de la nueva guardia a la charla de Scaloni con Paredes

La revelación sobre el caso del Manchester City que involucra a Enzo Fernández

El club fichó al mediocampista argentino por 125 millones de libras apenas días después de conocer, en privado, el veredicto que lo declaró culpable de graves infracciones financieras cometidas durante nueve temporadas

La revelación sobre el caso del Manchester City que involucra a Enzo Fernández

MALDITOS NERDS

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

‘TMNT: Splintered Fate’ llega a 1,5 millones y adelanta próximas novedades

Naughty Dog amplía ‘The Last of Us’ con dos proyectos todavía sin formato confirmado

Sony limita la compra de PlayStation 5 Pro en Japón a jugadores con 60 horas

Apple TV presenta el tráiler de ‘Nocturno’ con Liev Schreiber y Zazie Beetz

ENTRETENIMIENTO

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

Sylvester Stallone lanza una dura crítica a los actores en películas de superhéroes: “¿De verdad creen que estos tipos son naturales?”

El exprometido de Hayden Panettiere inicia un proceso legal para proteger la herencia de su hija tras la muerte de la actriz

‘La chispa del amor’: todo sobre el nuevo Kdrama romántico que llega a Netflix con Chae Soo-bin

La primera película de ‘Game of Thrones’ ya tiene fecha de estreno: todo sobre ‘La conquista de Aegon’

INFOBAE AMÉRICA

Dos mujeres fueron detenidas en Costa Rica por presuntas estafas con cursos de manejo ofrecidos en redes sociales

Dos mujeres fueron detenidas en Costa Rica por presuntas estafas con cursos de manejo ofrecidos en redes sociales

Honduras: Tribunal fijará el 30 de octubre el fallo por la muerte de Keyla Martínez

Consumo de energía en Colombia: así funciona la medida del Gobierno Nacional para el ahorro

El regreso de Keylor Navas a Costa Rica, entre la reconstrucción de una selección y un récord histórico

El ciclo de Hernán Darío Gómez recibe su peor derrota con el 6-0 frente a Guatemala