La familia de Daniel Osvaldo reveló detalles sobre su estado de salud: el comunicado completo

Daniel Osvaldo permanece internado a raíz de un derrame pleural (Candela Teicheira)

Guardar

La familia de Daniel Osvaldo emitió un comunicado en las redes sociales del ex jugador y cantante para dar claridad sobre su estado de salud, luego de su internación a fines de este mes en el Hospital de Llavallol a causa de una infección que obligó a los médicos a realizarle una biopsia, según le habían confiado a Infobae fuentes cercanas al hombre con pasado en Boca Juniors.

“Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”, fue una de las partes más destacadas del mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Instagram, y que rápidamente se llenó de comentarios de ánimo para superar este momento.

PUBLICIDAD

A continuación, su círculo íntimo transmitió una cuota de calma y desmintió una serie de versiones sobre el ex atacante de 40 años: “Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello)”.

“Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos”, contaron. Osvaldo se encontraba activo en su faceta artística hasta su internación porque tenía programado un show para el 31 de octubre en el Café Berlín junto a su banda.

PUBLICIDAD

Metió 7 goles y brindó 2 asistencias en 21 partidos con la camiseta de Boca Juniors

La familia de Dani Stone detalló cuáles son los próximos pasos, mientras aguardan por el resultado de los estudios médicos: “Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto —es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene— y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”. “Queremos aprovechar este momento para agradecer profundamente el excelente trabajo, la dedicación y el amor que demuestra todo el equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo”, añadieron.

Con ciudadanía argentina e italiana, Daniel Osvaldo construyó una trayectoria destacada entre Europa y la Argentina. Formado en las divisiones inferiores de Huracán, debutó en 2005 y poco después continuó su carrera en Italia, donde integró los planteles de Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna. Más tarde llegó al Espanyol de Barcelona: marcó 20 goles en 44 partidos y se afirmó como una de las figuras ofensivas de La Liga.

PUBLICIDAD

En 2011, Roma pagó cerca de 15 millones de euros por su incorporación. Con el conjunto capitalino jugó 56 encuentros y convirtió 27 goles, el registro más alto de su carrera en un mismo club.

Luego de su experiencia en Southampton, en la Premier League, el delantero pasó a préstamo por Juventus e Inter de Milán. Con Juventus obtuvo la Serie A 2013-14. Después volvió a la Argentina para vestir la camiseta de Boca Juniors, club con el que ganó el torneo local de 2015 y la Copa Argentina.

Su recorrido profesional incluyó una etapa en Porto, un regreso breve a Boca y sus últimos partidos en Banfield, en 2020. Según Transfermarkt, disputó 272 encuentros oficiales y anotó 88 goles. También representó a la selección de Italia: sumó 14 partidos y cuatro tantos.

PUBLICIDAD

El comunicado completo de la familia de Daniel Osvaldo

El mensaje de la familia de Daniel Osvaldo sobre su estado de salud

Buenas tardes, Hacemos este comunicado por decisión de Dani.

Primero, queremos agradecer a todos los que se están comunicando con preocupación y por otro lado pedirles encarecidamente a los medios que corresponda respeto en este delicado momento.

Lamentablemente (algunos) han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información.

Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello).

PUBLICIDAD

Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón.

Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos.

Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto —es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene— y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta. Queremos aprovechar este momento para agradecer profundamente el excelente trabajo, la dedicación y el amor que demuestra todo el equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo.

PUBLICIDAD

Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo.

Agradecemos infinitamente tantos mensajes de apoyo, cariño y fuerza que nos llegan constantemente.

La familia de Dani