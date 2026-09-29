El Salvador: Piden frenar la fertilización de nubes en Honduras y coordinar respuesta regional

Honduras utilizará yoduro de plata como parte del procedimiento destinado a modificar los procesos internos de determinadas nubes. (FOTO: La Tribuna)

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Ricardo Navarro, presidente del organismo ambientalista CESTA Amigos de la Tierra, recomendó este martes que las autoridades de El Salvador abran un canal de diálogo con Honduras por los procesos de fertilización de nubes con yoduro de plata que, según afirmó, se desarrollan en ese territorio para inducir lluvias.

Navarro sostuvo que estas intervenciones pueden alterar la distribución de las precipitaciones en la región centroamericana. “Dependiendo de la magnitud de la intervención, así va a ser la magnitud del impacto”, señaló ante medios de comunicación.

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El ambientalista planteó que el tema podría abordarse en la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y pidió que se procure evitar este tipo de procedimientos.

Efectos regionales en la distribución de lluvias

“Quisiera recomendar a las autoridades de nuestro país que inicien conversaciones con las autoridades de la hermana República de Honduras”, dijo Navarro, quien vinculó ese posible diálogo con las prácticas de fertilización de nubes que atribuyó al país vecino.

El programa hondureño de estimulación de nubes inicia con un vuelo sobre el Corredor Seco.

Según el dirigente, la discusión debe considerar que los sistemas atmosféricos no se limitan a las fronteras nacionales. “Esta intervención va a generar impactos en la distribución de lluvia en la región”, manifestó.

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Durante sus declaraciones, Navarro mencionó un antecedente en Emiratos Árabes Unidos, donde, según relató, hubo procesos de fertilización de nubes con yoduro de plata hace dos años.

El presidente del CESTA aseguró que, tras esa intervención, algunas zonas registraron en 24 horas una cantidad de lluvia equivalente a la que normalmente habría caído durante dos años y medio. La afirmación fue expuesta como ejemplo de los efectos que, a su juicio, pueden producir este tipo de operaciones.

“Yo recomendaría tratar de evitar estos procesos”, expresó.

Deforestación y degradación ambiental, factores de vulnerabilidad

El programa hondureño de estimulación de nubes inicia con un vuelo sobre el Corredor Seco.

Navarro vinculó la vulnerabilidad ante la variabilidad climática con el deterioro ambiental en Centroamérica. Señaló que, aunque los países de la región no figuran entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, enfrentan las consecuencias del cambio climático.

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El ambientalista consideró que la región podría mejorar sus condiciones hídricas si detuviera la deforestación y rehabilitara los territorios afectados por la degradación ambiental.

“Si nosotros detuviéramos la deforestación y rehabilitáramos las zonas que ya han sido deterioradas, estaríamos en una mejor condición hídrica”, afirmó.

Este mes, ante la prolongada sequía que sufren algunas regiones de Honduras a causa del fenómeno de El Niño, el país centroamericano procedió a partir vuelos que provocarán una “estimulación artificial” de las nubes para que llueva, informaron este viernes fuentes oficiales.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, dijo a periodistas que en cada vuelo -a cargo de una empresa mexicana- se utilizarán unos 100 litros de yoduro de plata para desencadenar las lluvias.

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Se anunció también que serían estimuladas las nubes para que llueva en el sector del Aguán (norte), una de las zonas agrícolas más importantes del país, lo mismo que en el centro, donde se localiza Tegucigalpa. La capital, con una población de dos millones de habitantes, sufre drásticos racionamientos de agua, por lo que ésta se suministra a los usuarios cada nueve días.