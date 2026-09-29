Honduras: Tribunal fijará el 30 de octubre el fallo por la muerte de Keyla Martínez

1. Keyla Patricia Martínez fue encontrada sin vida en febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, Intibucá. (Foto: Archivo)

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El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque concluyó las conclusiones del juicio contra el policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por la muerte de la estudiante de enfermería. La resolución se conocerá a las 9:00 de la mañana.

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque fijó para el próximo 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana, la lectura del fallo en la repetición del juicio oral y público contra el agente policial Harold Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez, ocurrida en febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, Intibucá.

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La portavoz del Poder Judicial, Clara López, informó que este martes concluyó la etapa de conclusiones del proceso judicial, en la que las partes expusieron sus argumentos finales ante el tribunal encargado de conocer el caso.

La funcionaria explicó que, durante la audiencia, el Ministerio Público, la acusación privada y la defensa técnicapresentaron sus respectivas conclusiones, con lo que quedó pendiente la resolución de los jueces sobre la responsabilidad penal del imputado.

De acuerdo con López, el tribunal tiene dos posibles escenarios para la fecha establecida: un fallo absolutorio o uno condenatorio contra Perdomo Sarmiento, quien ya ha cumplido tres años de prisión por este caso.

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El agente policial Harold Rolando Perdomo Sarmiento enfrenta un nuevo juicio por la muerte de la estudiante de enfermería. (Foto: X)

La decisión judicial determinará si el agente policial es declarado culpable o absuelto en el proceso que busca esclarecer las circunstancias en las que murió la joven estudiante de enfermería mientras permanecía bajo custodia policial.

Keyla Patricia Martínez fue encontrada sin vida en febrero de 2021 dentro de una celda de la estación policial número 10 de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, después de haber sido detenida por supuesto incumplimiento de las restricciones de circulación establecidas durante la pandemia de covid-19.

La joven, quien cursaba estudios de enfermería, permanecía bajo custodia de las autoridades cuando ocurrió su muerte, un hecho que dio lugar a una investigación penal para determinar las circunstancias en las que perdió la vida.

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Desde entonces, el caso ha atravesado distintas etapas judiciales, incluida una primera sentencia contra el agente policial señalado por su presunta responsabilidad en los hechos.

Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, los peritos forenses sostuvieron que la causa de muerte de Martínez fue una asfixia, un elemento que forma parte de las pruebas examinadas durante el proceso.

3. El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque fijó para el 30 de octubre la lectura del fallo en el caso de Keyla Martínez. (Foto: Archivo)

La investigación y el juicio se han centrado en establecer la responsabilidad penal de Perdomo Sarmiento por lo ocurrido dentro de la celda policial, así como en valorar los elementos probatorios presentados por las partes.

En 2023, Harold Rolando Perdomo Sarmiento fue condenado por homicidio imprudente bajo la modalidad de comisión por omisión, en relación con la muerte de la estudiante de enfermería.

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La resolución judicial de ese momento estableció una responsabilidad penal por la conducta atribuida al agente policial en el caso, que posteriormente volvió a los tribunales tras la presentación de un recurso por parte del Ministerio Público.

Sin embargo, la sentencia no quedó como resolución definitiva, debido a que la Fiscalía presentó un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que se revisara el fallo emitido en el proceso.

Tras analizar el recurso, la Sala de lo Penal ordenó en 2026 la repetición del juicio oral y público, por lo que el caso regresó al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque para una nueva valoración judicial.

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5. El Ministerio Público, la acusación privada y la defensa presentaron sus conclusiones durante la última jornada del juicio. (Foto: Archivo)

La repetición del juicio permitió que las partes volvieran a presentar sus argumentos y que el tribunal conociera nuevamente los elementos relacionados con la muerte de Martínez.

La portavoz del Poder Judicial confirmó que la lectura del fallo está programada para las 9:00 de la mañana, una fecha que marcará un nuevo momento en el proceso judicial por la muerte de la estudiante.

La resolución del 30 de octubre determinará el resultado de esta nueva etapa judicial, en la que se examina la responsabilidad penal del agente policial por la muerte de Keyla Patricia Martínez, ocurrida mientras permanecía detenida en una estación policial de La Esperanza.

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