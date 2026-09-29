Denisse González volvió a ser internada de urgencia y crece la preocupación por su salud: “Se terminó la buena racha”

Denisse González ingresó a la clínica por tercera vez para realizarse una punción de médula tras registrar una nueva baja en sus plaquetas (Video: Instagram)

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Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, fue internada por tercera vez en los últimos meses debido a un cuadro de salud que la afecta desde hace tiempo. La influencer compartió la noticia a través de sus redes sociales y contó que los médicos le realizarán una punción de médula para intentar determinar el origen de la caída sostenida en sus plaquetas.

“Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, escribió González junto a un video grabado desde la clínica, donde también explicó que el equipo médico continuará con la búsqueda de respuestas. “Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos”, agregó, en un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores. Pese al nuevo revés, la joven intentó transmitir tranquilidad: “En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir”, expresó.

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La exparticipante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para compartir novedades médicas a través de un video desde el hospital

En el video que compartió desde la cama del hospital, González eligió apelar al humor para relatar la situación, fiel al estilo que mantuvo durante sus internaciones anteriores. “¿Dónde estará la que no responde? Yo internada por tercera vez”, ironizó en la grabación, mientras comía una zanahoria con gesto sereno. La publicación recibió de inmediato un fuerte respaldo de sus seguidores, que llenaron la casilla de comentarios con mensajes de aliento.

Como en las oportunidades anteriores, Bautista Mascia, su pareja desde hace más de dos años y ganador de la edición 2024 de Gran Hermano, acompañó a González durante este nuevo proceso. Al ver la publicación, el cantante le dejó un breve mensaje que rápidamente sumó cientos de likes: “Las veces que sea necesario”, escribió, en un gesto que reflejó el sostén que viene teniendo con la joven desde el inicio de su enfermedad.

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La afección que atraviesa González es la trombocitopenia severa, también conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, un cuadro que provoca una caída abrupta en la cantidad de plaquetas y que requiere control médico constante debido al riesgo de hemorragias. Según explicó la propia influencer en una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, el diagnóstico llegó de manera fortuita, a partir de un análisis de sangre de rutina que reveló un nivel de plaquetas extremadamente bajo. “Llegué a tener mil plaquetas, no tenía absolutamente nada, era el número más bajo”, relató, en referencia al valor normal que oscila entre 150.000 y 450.000 unidades.

Bautista Mascia acompaña a la influencer durante las internaciones y reafirma su apoyo constante en la búsqueda de un tratamiento

González contó además que, durante su primera internación, atravesó una noche especialmente difícil en la que llegó a temer por su vida. “Esa noche que estaba sola hice un dibujito de despedida”, reveló la joven, quien decidió no contarle a su familia lo que estaba viviendo para no preocuparlos a la distancia, ya que sus padres residen en Chubut. “Lloré toda la noche. Estaba angustiada”, relató sobre aquellas primeras horas en la clínica.

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La influencer explicó que, hasta el momento, no logró determinar la causa de su enfermedad, calificada como idiopática por no responder a un origen identificable. “Todavía no sé por qué me enfermé y es muy probable que nunca lo sepa”, admitió, tras haber descartado otras patologías autoinmunes como el lupus o la hepatitis a través de sucesivos estudios. Los tratamientos que recibió hasta ahora, agregó, tampoco lograron estabilizar de forma definitiva sus niveles de plaquetas, que oscilaron en las últimas semanas entre las 100.000 y las 200.000 unidades antes de la nueva caída.

Días antes de esta tercera internación, González había compartido un mensaje especial por el aniversario de su relación con Mascia, que también transcurrió en medio de un tratamiento médico. “Felices 2 años. Este año nos tocó vivir de todo, cosas hermosas y también momentos muy difíciles, y si algo me quedó claro es que no podría haber elegido una mejor persona para compartir mi vida”, escribió la joven junto a una foto del cantante acompañándola desde la camilla del sanatorio.

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