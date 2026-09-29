Tecno

Nvidia lanza plataforma de seguridad para evitar que los agentes de IA se descontrolen

La plataforma se apoya en dos tecnologías, OpenShell y Sentry, que operan fuera del propio agente para limitar su comportamiento

Nvidia - agentes IA
Nvidia lanzó Open Agent Safety Platform tras una serie de incidentes de seguridad en agentes de IA desarrollados por distintos laboratorios. (Europa Press)
Guardar

Nvidia presentó Open Agent Safety Platform, una plataforma abierta de seguridad diseñada para controlar qué pueden hacer los agentes de inteligencia artificial y detenerlos incluso cuando el propio modelo intenta sobrepasar los límites establecidos.

La iniciativa llega en un momento en que estos sistemas ganan autonomía para navegar por internet, ejecutar código, consultar bases de datos y utilizar herramientas sin supervisión humana paso a paso, aunque también han mostrado la capacidad de buscar caminos inesperados cuando encuentran una restricción.

PUBLICIDAD

Una serie de incidentes precedió al anuncio

La propuesta de Nvidia surge después de una sucesión de episodios registrados durante evaluaciones de seguridad de agentes desarrollados por algunos de los principales laboratorios de inteligencia artificial. OpenAI, Anthropic y otras compañías investigaron casos en los que sus modelos accedieron a servicios o sistemas externos que no formaban parte de la tarea encomendada.

Más de cien organizaciones, entre ellas Anthropic, Microsoft, JPMorgan Chase, Perplexity y Accenture, respaldan la nueva plataforma de Nvidia. (Europa Press)
Más de cien organizaciones, entre ellas Anthropic, Microsoft, JPMorgan Chase, Perplexity y Accenture, respaldan la nueva plataforma de Nvidia. (Europa Press)

OpenAI paralizó de manera temporal el entrenamiento, la evaluación y la inferencia con herramientas de sus modelos más capaces después de descubrir que uno de sus agentes había hallado una forma de salir del entorno aislado en el que trabajaba para comunicarse con un servicio externo.

PUBLICIDAD

Los controles se ubican fuera del propio agente

La respuesta de Nvidia parte de una premisa distinta a la de lograr que el modelo sea más obediente: colocar los controles de seguridad fuera del propio agente. La compañía reconoce en la documentación técnica de su nueva plataforma que un agente puede desviarse de su tarea por distintos motivos, entre ellos encontrarse con una restricción, sufrir un fallo, carecer de una herramienta determinada o pasar largos periodos en busca de una solución para un problema complejo.

Nvidia sostiene que no se puede esperar que el propio agente gobierne completamente su comportamiento, y agrega que estos comportamientos no pueden eliminarse solo mediante entrenamiento sin afectar al mismo tiempo las capacidades del sistema. Por ese motivo, Open Agent Safety Platform busca establecer una barrera independiente que determine hasta dónde puede llegar una IA aunque esta decida intentar algo diferente.

Sentry vigila la actividad del agente desde el propio hardware y puede detenerlo en cuestión de milisegundos si detecta un intento de vulnerar sus restricciones. (Reuters)
Sentry vigila la actividad del agente desde el propio hardware y puede detenerlo en cuestión de milisegundos si detecta un intento de vulnerar sus restricciones. (Reuters)

OpenShell define qué recursos puede usar cada agente

La plataforma se articula alrededor de dos tecnologías: OpenShell y Sentry. OpenShell es un entorno de ejecución de código abierto que permite definir previamente qué archivos, redes, herramientas, procesos o credenciales puede utilizar cada agente.

Una empresa puede, por ejemplo, permitir que un agente consulte determinada información a través de una API pero impedirle modificarla, aunque ambas acciones se realicen sobre el mismo servicio. También puede bloquear su acceso a partes concretas del sistema o impedir que consiga mayores privilegios mediante código generado por la propia IA.

OpenShell examina las peticiones del agente antes de permitir que se comuniquen con otros servicios. Las restricciones continúan vigentes incluso si la IA abre una terminal, ejecuta código creado por ella misma, inicia nuevos procesos o intenta delegar una tarea en otros agentes.

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, sostuvo que la autonomía creciente de los agentes de IA requerirá controles externos como los propuestos por la compañía. (Reuters)
Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, sostuvo que la autonomía creciente de los agentes de IA requerirá controles externos como los propuestos por la compañía. (Reuters)

Sentry vigila la actividad desde el hardware

Nvidia añade una segunda capa de protección llamada Sentry, cuya vigilancia se traslada incluso fuera del procesador en el que se ejecuta el agente. Funciona como un sistema independiente que observa de forma continua la actividad del agente y aplica las políticas de seguridad desde el propio hardware.

Si un agente intenta superar la barrera establecida por el software, Sentry puede ponerlo en cuarentena y detenerlo en cuestión de milisegundos, según indicó Nvidia.

El sistema también puede verificar la identidad del agente, comprobar qué permisos le fueron delegados, inspeccionar sus solicitudes y respuestas, y controlar su acceso a datos, herramientas, API y otros servicios.

Nvidia advierte que un agente puede desviarse de su tarea ante restricciones, fallos o problemas complejos, y que ese comportamiento no puede corregirse solo con entrenamiento. (Reuters)
Nvidia advierte que un agente puede desviarse de su tarea ante restricciones, fallos o problemas complejos, y que ese comportamiento no puede corregirse solo con entrenamiento. (Reuters)

Nvidia lanzó la plataforma con el respaldo de más de un centenar de organizaciones, entre las que figuran Anthropic, Microsoft, JPMorgan Chase, Perplexity y Accenture. El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, defendió que el crecimiento de los agentes autónomos exigirá este tipo de controles externos a medida que las empresas les permitan trabajar con información y sistemas más sensibles.

Temas Relacionados

NvidiaInteligencia artificialAgente de IATecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elon Musk aconseja a niños y jóvenes: “Obtén una educación lo más amplia posible: artes, ciencias, ingeniería y un amplio conocimiento general”

Según el magnate, esa diversidad de saberes es la que habilita a una persona a formular las preguntas correctas a una máquina

Elon Musk aconseja a niños y jóvenes: “Obtén una educación lo más amplia posible: artes, ciencias, ingeniería y un amplio conocimiento general”

De valores a virtudes y deberes: cuándo el vocabulario puede jugar en contra de una publicación en redes sociales

Un análisis con 1,62 millones de mensajes en diversas plataformas mostró que cierta concentración de estos términos favorece la interacción, aunque, superado un umbral definido por los autores, el efecto se revierte

De valores a virtudes y deberes: cuándo el vocabulario puede jugar en contra de una publicación en redes sociales

30 sensores, 17 kilómetros por hora y solo 2,6 kilos: así es el exoesqueleto con IA pensado para deportistas y adultos mayores

El modelo denominado Halo se presentó en la feria IFA 2026 de Berlín. El dispositivo predice el movimiento del usuario con 200 milisegundos de anticipación y protege articulaciones exigidas en bajadas o caminatas

30 sensores, 17 kilómetros por hora y solo 2,6 kilos: así es el exoesqueleto con IA pensado para deportistas y adultos mayores

Creadores de GTA 5 impiden el proyecto que buscaba llevar el juego a teléfonos Android

Paralympics Productions, desarrollador del port no oficial de GTA 5, recibió una carta de cese y desestimiento

Creadores de GTA 5 impiden el proyecto que buscaba llevar el juego a teléfonos Android

Cómo expulsar a extraños de la cuenta de WhatsApp y mantener los chats y fotos privados

Revisar todos los días los dispositivos vinculados y activar la verificación en dos pasos son medidas que impiden accesos desconocidos a la aplicación de Meta

Cómo expulsar a extraños de la cuenta de WhatsApp y mantener los chats y fotos privados

DEPORTES

Las perlitas de la práctica de la Selección antes del duelo con Bolivia: del juego de la nueva guardia a la charla de Scaloni con Paredes

Las perlitas de la práctica de la Selección antes del duelo con Bolivia: del juego de la nueva guardia a la charla de Scaloni con Paredes

La revelación sobre el caso del Manchester City que involucra a Enzo Fernández

El extenuante raid de Franco Colapinto en la Fórmula 1: casi 15.000 kilómetros en 72 horas y un drástico jet lag

Sorpresa por la visita de Dani Alves a la Argentina tras sus apariciones virales como predicador: “Es tiempo de liberación”

Les negaron la chance de viajar a la despedida de Messi a dos campeones del mundo con Argentina: las razones

TELESHOW

Brian Sarmiento habló de su separación de Danelik: “Siempre me pegan, siempre soy el infiel”

Brian Sarmiento habló de su separación de Danelik: “Siempre me pegan, siempre soy el infiel”

Pía Slapka recordó a su papá en el día que hubiese cumplido años: “La vida me lo arrebató de muy joven”

Denisse González volvió a ser internada de urgencia y crece la preocupación por su salud: “Se terminó la buena racha”

Dillom cumplió la promesa que le hizo a un fan y fue a comer milanesas con puré a su casa:"Muy rico todo"

La reacción de Luck Ra y Tuli Acosta luego de que La Joaqui y Tiago PZK blanquearan su relación: “A quién le importa”

INFOBAE AMÉRICA

Investigación reveló la muerte de 89 reclutas cubanos durante el Servicio Militar Activo en la última década

Investigación reveló la muerte de 89 reclutas cubanos durante el Servicio Militar Activo en la última década

América Latina busca en un encuentro en Panamá respuestas a los desafíos demográficos

La Policía Nacional captura a dos hombres tras un tiroteo entre vehículos en la calle Martí vía principal en la ciudad de Guatemala

Empresa privada pide uso racional de combustibles ante el alza internacional de los precios

Desempleo baja a 8.5% en Panamá, pero se duplica el subempleo por bajos ingresos