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Una estrella de Hollywood sorprendió al contar una anécdota sobre uno de sus hijos y Lionel Messi: “Es un puente hacia cosas maravillosas”

Anne Hathaway brindó una entrevista en la que se refirió a su vínculo con la Argentina y dejó palabras elogiosas a la Pulga

La actriz de Hollywood recordó un tierno momento con el astro argentino como protagonista
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Lionel Messi se transformó en una voz que lleva la bandera argentina a lo más alto del mundo. El emblema de la Selección generó alegrías a todos los hinchas con sus goles y transmitió un legado que supera al deporte hasta ser una inspiración en toda la población o el punto de conexión para entablar los vínculos de la vida diaria. Así le sucedió a la actriz de Hollywood, Anne Hathaway, quien contó una anécdota sobre uno de sus dos hijos y una amistad que nació a partir del 10.

La mujer de 43 años, quien está embarazada de su tercer hijo después de los nacimientos de Jonathan (10) y Jake (6), fruto de su relación con Adam Shulman, brindó una entrevista con TN y, a la hora de hablar sobre la Argentina, dejó elogiosas palabras: “Tienen muchísimos embajadores increíbles. Dios mío... También tienen a todo su equipo de fútbol”.

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A propósito de esa mención a la selección nacional subcampeona en la última Copa del Mundo, Hathaway procedió a concentrar su mirada en la figura de la Pulga: “Tienen a Messi... Presencié un momento muy tierno. El otro día estaba con mi hijo y él estaba conociendo a un nene nuevo y, vieron que los niños pueden ser tímidos entre ellos, entonces me dirigí al otro niño y le pregunté: ‘¿Te gusta Messi?’ Y él respondió: ‘¡Ah, sí!’ Y mi hijo dijo: ‘Me encanta Messi‘. Y ahí mismo se hicieron mejores amigos”.

La charla se dio en el marco del estreno de la película Verity: la sombra de un engaño, que se podrá ver en los cines argentinos desde el 1 de octubre y también está protagonizada por Dakota Johnson y Josh Hartnett.

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La foto de Anne Hathaway con David Beckham
La foto de Anne Hathaway con David Beckham (Instagram de David Beckham)

Una de las figuras de El diablo viste a la moda ya había tenido un guiño hacia el 10 meses atrás. En septiembre de 2024, posó con la camiseta del Inter Miami en una fotografía junto a David Beckham, uno de los fundadores de las Garzas. “Muchas gracias por traer a tu hermosa familia para apoyar al Inter Miami”, escribió Beckham en redes sociales con su postal junto a la actriz desde el Yankee Stadium, donde la franquicia había igualado ese fin de semana ante New York City FC (1-1) por la MLS.

El ida y vuelta de Anne Hathaway con TN concluyó con una nueva frase de la mujer en referencia a la palabra mágica que supone la sola mención de Messi:Sí, lo es. Es un puente hacia tantas cosas. Un puente para tantas cosas maravillosas”.

En este sentido, Dakota Johnson también dejó una frase muy cariñosa hacia la Argentina: “La amo. Amo tanto Buenos Aires. Ha sido un placer enorme estar allí. He estado allí tantas veces en mi vida. Me encanta la gente, la comida, la cultura. Me fascina”.

Tiempo atrás, Matt Damon fue otra de las voces que enalteció el talento de Lionel Messi. Es el más grande. Es el mejor de la historia y, por supuesto, es un héroe en mi casa, manifestó el hombre de 55 años que está en pareja con la salteña Luciana Barroso. En medio de la Copa del Mundo, Damon lamentó que esta edición haya sido la última de Leo: “Estoy triste porque este va a ser su último Mundial”.

Los actores hablaron de fútbol en una entrevista en la que presentaron su nueva película: "A cualquier precio"

Además, Mark Wahlberg, protagonista de éxitos como Ted, Guerra de Papás, Transformers o El Peleador, ponderó su actualidad en el tramo final de su carrera: “Yo creo que la cantidad de presión y estrés bajo la que debe estar sometido, cargando el peso de todo un país, y lo importante que es el fútbol para ellos —los argentinos—, solo puedo imaginarlo. Es demasiada presión. Debe ser muy, muy estresante. No creo que iba a esperar otros cuatro años para volver al Mundial. Es increíble que aún siga jugando, y jugó muy bien en el Mundial. Hace unos días marcó cuatro goles con Miami. Acá les está enseñando cómo jugar de verdad. ¿Cuántos goles vas a anotar hoy: cuatro, cinco? Okay, no hay problema”.

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