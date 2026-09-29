La Argentina recibió otros seis aviones F-16: buscan adelantar las últimas entregas para el año electoral

Las seis nuevas aeronaves que arribaron

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(Envíado especial a Córdoba) “Ahora vamos a ir a recibir a papi que ya está llegando”, le dijo una mujer a su pequeño hijo, de unos 4 años, al bajar del avión de la Fuerza Aérea Argentina que los llevó desde Buenos Aires hasta el Área Material Río IV, en la provincia de Córdoba, para reencontrarse con el piloto que venía en uno de los seis nuevos F-16 que recibió este martes el país, completando así la mitad del paquete que le compró a Dinamarca.

Ya había comenzado a caer el sol cuando, pasadas las 16:00, los cazas surcaron el cielo e hicieron algunas pasadas de exhibición para el público que estaba en el lugar, antes de aterrizar finalmente en suelo nacional.

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Las aeronaves las esperaron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti; los jefes del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare, de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Valverde, del Ejército, teniente general Oscar Zarich, y de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y los diputados libertarios Carlos Zapata y Laura Soldano.

El arribo se retrasó unos minutos por algunos problemas meteorológicos que sorprendieron a los pilotos en el sur de Brasil, donde hicieron escala, y norte de la Argentina. A esto se le sumó que uno de los tanqueros se retrasó por falta de documentación, lo que impidió que se aprovechara una ventana de vuelo y los seis F-16 tuvieron que aguardar a la siguiente.

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“De todas formas, en el plan original estaba previsto que pudrieran pasar este tipo de cosas y por eso es que se manejaba un espacio de tiempo de llegada y no un horario exacto”, explicó uno de los pilotos que vino desde Dinamarca.

Con esta entrega, el país ya cuenta con 12 de las 24 aeronaves adquiridas por poco más de 300 millones de dólares y el Gobierno analiza la posibilidad de adelantar los dos lotes restantes para completar el programa durante 2027, en pleno año electoral.

Los cazas partieron el 22 de septiembre pasado desde la base aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, e hicieron escalas en Zaragoza y Gran Canaria, España, y la ciudad brasileña de Natal, antes de completar el último tramo hacia Río Cuarto.

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Los cazas permanecerán por el momento en Río IV

Durante la etapa más exigente del recorrido, entre las Islas Canarias y el nordeste del país vecino, la formación contó con apoyo de tres aviones cisterna KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El segundo lote está compuesto por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Los aviones viajaron junto con un Boeing 737 T-99 Islas Malvinas, encargado de transportar técnicos, mecánicos, repuestos y herramientas, y un KC-130H de la Fuerza Aérea Argentina, que participó en las tareas de respaldo logístico y contingencia.

Algunos de estos aviones estuvieron durante parte del trayecto al mando de pilotos argentinos que ya cumplieron con el entrenamiento, mientras que los otros fueron operados por el personal de la empresa norteamericana Top Aces, que es la que se encarga de la logística y de brindar las capacitaciones y elementos complementarios de este sistema de armas.

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Entre los primeros, estuvo el vicecomodoro Guillermo Gustavo Llana, el segundo al frente del programa nacional F-16 Peace Condor, a las órdenes del comodoro Juan Manuel Sosa.

De hecho, este último fue el encargado de presentarle formalmente a Romay las unidades que llegaron en este segundo Ferry, completando así la misión de la que estuvo a cargo.

Al llegar, los pilotos bajaron de los cazas, se quitaron los cascos y se dirigieron a saludar a las autoridades militares y políticas, veteranos e invitados especiales.

El niño, que minutos antes aterrizó en el Área Materias proveniente de Buenos Aires, corrió a recibir a su padre, con quien se fundió en un abrazo al que luego se le sumó la madre.

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Por su parte, Presti y Valverde firmaron el “libro de oro” que se guarda en el establecimiento y que tiene las rúbricas de las personas más importantes que visitaron el lugar.

Durante su discurso, el ministro destacó la importancia de esta adquisición para la Argentina y les remarcó a los pilotos que ellos ”tienen en sus espaldas la responsabilidad, no solo de operar estas aeronaves, sino también la de instruir a los que vendrán en el futuro”.

“Ustedes, que día a día llenan de orgullo a la República Argentina, con todo lo que hacen y les puedo asegurar que día a día van a seguir haciendo más y vamos a seguir avanzando. Esto es una carrera de largo aliento. Estamos dando recién los primeros pasos, pero estamos dando pasos firmes, concretos y con una visión claria clara hacia dónde va la fuerza de la Argentina”, agregó Valverde.

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En la ciudad, que por la mañana tuvo algunas lloviznas que hicieron peligrar el acto, ya había un cielo despejado y con poco viento, un ambiente ideal para el arribo de los aviones.

Si bien el destino final de los aviones será la Base Aérea de Tandil, permanecerán en Córdoba hasta que esa otra dependencia esté en condiciones para recibirlos, cuando finalicen las obras de modernización.

La presencia de la causa Malvinas

El arribo se dio en medio de la escalada diplomática por las islas Malvinas. Días atrás, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que la Argentina “no tiene capacidad” para tomar el control del archipiélago y aseguró que Reino Unido tiene condiciones para defenderlo.

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Las declaraciones llegaron después de que el presidente Javier Milei volviera a reclamar la soberanía argentina sobre las islas durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El tema sobrevoló el evento, no solo por la presencia de veteranos de la guerra en el Atlántico Sur, sino también por la banda musical de la Fuerza Aérea, que en la previo del arribo de las aeronaves interpretó en varias oportunidades la Marcha de las Islas Malvinas Argentinas.

Asimismo, Presti mencionó en su discurso “las enseñanzas que dejó” la guerra en el Atlántico Sur y que fueron el puntapié para el crecimiento y modernización: “Nuestra historia ofrece una prueba extraordinaria. En Malvinas, la Fuerza Aérea demostró profesionalismo, innovación, capacidad de adaptación y coraje. Sus hombres llevaron los medios disponibles hasta límites que sorprendieron al mundo y dejaron una marca permanente en la cultura militar. Ese legado atravesó generaciones, se sostuvo durante décadas. Y gracias a ese patrimonio profesional, hoy podemos recibir medios de esta complejidad, comprenderlos, dominarlos y hacerlos propio”, expresó.

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La incorporación de los F-16 forma parte del plan de reequipamiento que la Casa Rosada vincula con la recuperación de capacidades militares y con las medidas anunciadas recientemente para reforzar el reclamo sobre Malvinas.

Una de las unidades que ya estaba en Córdoba

El Gobierno ya dispuso partidas para la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, mientras impulsa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina.

Las seis aeronaves permanecerán en Río Cuarto mientras avanzan las tareas de adaptación y mantenimiento. El destino definitivo de la flota será la VI Brigada Aérea de Tandil, donde el Ministerio de Defensa realiza obras para adecuar hangares, sistemas de apoyo y otras instalaciones necesarias para operar los cazas.

El cronograma inicial establecía que estas unidades debían arribar en diciembre, pero la entrega se adelantó tres meses. Ese cambio abrió la posibilidad de acelerar también los dos grupos que todavía permanecen en Dinamarca.

El programa original contempla una tercera tanda y una última entrega a comienzos de 2028. Sin embargo, fuentes vinculadas con el proceso de incorporación reconocieron durante el evento que analizan concentrar las 12 aeronaves restantes durante 2027. Si esa alternativa se concreta, la Argentina podría completar la recepción de los 24 F-16 antes de que termine el año de las elecciones presidenciales.

La compra fue acordada con Dinamarca en abril de 2024 e incluyó aviones, motores adicionales, repuestos, simuladores, capacitación y equipamiento asociado. La operación requirió el aval de Estados Unidos, debido a que se trata de un sistema de armas de origen norteamericano.

La llegada de la segunda tanda permitirá ampliar el entrenamiento de pilotos y técnicos argentinos, un proceso que se realiza en paralelo con las obras en Tandil y la incorporación gradual de capacidades operativas.

Con los seis nuevos aviones ya en Córdoba, el Gobierno deberá definir ahora el calendario de las entregas pendientes y las condiciones para que la flota alcance su despliegue pleno.