El Salvador

El Salvador enviará helicópteros y tropas a Haití para misión antipandillas

Militares salvadoreños podrán operar en Haití y República Dominicana contra las pandillas: Se autorizó el despliegue del contingente militar en la nueva misión contra pandillas, para el personal centroamericano

La ley que El Salvador aprobó para desplegar su Fuerza Armada en Haití y las condiciones que impone a su contingente (Foto cortesía Fuerza Armada)
La ley que El Salvador aprobó para desplegar su Fuerza Armada en Haití y las condiciones que impone a su contingente (Foto cortesía Fuerza Armada)
Guardar

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley transitoria que habilita la participación de la Fuerza Armada en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, la misión que reemplazará a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS).

El decreto, remitido a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Defensa Nacional el 28 de septiembre, entrará en vigencia el 2 de octubre de 2026, tras su publicación en el Diario Oficial. La normativa tendrá una vigencia inicial de 12 meses y prevé una prórroga automática mientras se mantenga la operación o si las autoridades salvadoreñas consideran necesario extenderla.

PUBLICIDAD

La participación de El Salvador incluirá aeronaves de ala rotativa equipadas para tareas de misión, medios destinados a la protección de sus propios equipos y personal civil y militar. El texto también permite ampliar la asistencia de acuerdo con las necesidades operativas en Haití y con las capacidades institucionales del país centroamericano.

Contingente autorizado a operar desde Haití o República Dominicana

La ley establece que el contingente salvadoreño podrá colaborar con las tareas asignadas a la Fuerza de Supresión de Pandillas tanto desde territorio haitiano como desde República Dominicana. Para ello, el Gobierno deberá suscribir acuerdos entre Estados que regulen el despliegue, el mantenimiento de las aeronaves y las operaciones de abastecimiento.

PUBLICIDAD

La ley que El Salvador aprobó para desplegar su Fuerza Armada en Haití y las condiciones que impone a su contingente.
La ley que El Salvador aprobó para desplegar su Fuerza Armada en Haití y las condiciones que impone a su contingente.

El decreto define al contingente como el conjunto de personal civil y militar de la Fuerza Armada de El Salvador que contribuirá con la misión. Sus integrantes deberán respetar las leyes locales, mantener una conducta compatible con el carácter internacional e imparcial de la operación y ajustarse a los Convenios de Ginebra y sus protocolos.

La normativa también establece que el personal tendrá libertad de movimiento para cumplir las labores asignadas y quedará amparado por el Acuerdo de Protección de Estatus de la GSF en Haití, relativo a inmunidades y privilegios.

Transición desde la fuerza multinacional respaldada por Naciones Unidas

La nueva autorización se apoya en la resolución 2793 de 2025 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dispuso la transición de la MMAS hacia la GSF en coordinación con el Gobierno haitiano.

El documento recuerda que El Salvador ya había aprobado, en diciembre de 2024, la participación de su Fuerza Armada en la misión multinacional anterior. Aquella autorización vencía el 2 de octubre de 2026, fecha que coincide con la entrada en vigor del nuevo decreto.

El Gobierno salvadoreño informó a Naciones Unidas y a Estados Unidos su disposición a coordinar recursos para la operación. Según el texto legislativo, la Fuerza Armada está en condiciones de aportar ayuda militar y equipamiento de defensa para las tareas de seguridad previstas por la nueva fuerza.

(Foto cortesía Fuerza Armada)
(Foto cortesía Fuerza Armada)

Jurisdicción salvadoreña sobre el personal desplegado

El decreto reserva a El Salvador la jurisdicción sobre el personal que envíe a la misión, bajo el principio de nacionalidad. Además, faculta al presidente a negociar las condiciones necesarias para asegurar que los integrantes del contingente no sean entregados ni transferidos a tribunales internacionales, entidades u otros Estados, sin perjuicio de los tratados ratificados por el país.

La ley también prevé que el personal salvadoreño reciba un trato equivalente al concedido a otros efectivos que participen, bajo mandato de Naciones Unidas y con aval del Gobierno de Haití, en tareas de mantenimiento de la seguridad.

Finalmente, el texto excluye de la Ley de Compras Públicas las adquisiciones que realice el Ministerio de la Defensa Nacional para equipamiento, entrenamiento, predespliegue y traslado del contingente.

Temas Relacionados

HaitíPandillasmisiones de seguridadEl SalvadorRepública Dominicanapandillas en Haitíinseguridad en Haití

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador contabiliza más de 2,300 temblores durante este año; 225 fueron sentidos

El técnico en monitoreo geológico Manuel Barrios detalló a Infobae El Salvador que el registro incluye eventos locales y regionales percibidos por la población

El Salvador contabiliza más de 2,300 temblores durante este año; 225 fueron sentidos

El Salvador: ISDEMU registró 1,863 atenciones por violencia contra mujeres en seis meses

Del total de cosas atendidos durante el primera semestre del año por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, en el 73.3 % de los casos, los agresores fueron parejas o exparejas

El Salvador: ISDEMU registró 1,863 atenciones por violencia contra mujeres en seis meses

3 de cada 4 casos de cáncer de tiroides son mujeres, advierte especialista salvadoreño sobre una enfermedad que avanza sin señales

Un especialista en radiooncología advierte que esta neoplasia es la quinta causa de cáncer en mujeres a nivel mundial y que su detección temprana es difícil porque los tumores iniciales no generan molestias ni dolor

3 de cada 4 casos de cáncer de tiroides son mujeres, advierte especialista salvadoreño sobre una enfermedad que avanza sin señales

Tenía 15 años cuando el terremoto de 1986 lo llevó a atender el epicentro de la tragedia en El Salvador

En su testimonio, el jefe de Seguridad Ocupacional de Comandos de Salvamento estimó más de 1,500 fallecidos en el inmueble del centro capitalino en 1986 y más de 600 en Santa Tecla durante el terremoto de enero de 2001

Tenía 15 años cuando el terremoto de 1986 lo llevó a atender el epicentro de la tragedia en El Salvador

Los medicamentos lideraron el comercio intrarregional de Centroamérica con más de USD 800 millones, según FIFCA

La presidenta de FIFCA e INQUIFAR señaló que los medicamentos a dosis fija superaron a la categoría de alimentos y otras preparaciones dentro del comercio intrarregional centroamericano

Los medicamentos lideraron el comercio intrarregional de Centroamérica con más de USD 800 millones, según FIFCA

TECNO

Henry Cavill se une a Google para lanzar un videojuego desarrollado con Googlebook

Henry Cavill se une a Google para lanzar un videojuego desarrollado con Googlebook

Arzobispo Paglia avisa a Bill Gates: “Tenemos que ser conscientes de que la IA es un instrumento”

OpenAI presenta GPT-6.1 Sol: un modelo económico para programación y agentes inteligentes

Nvidia lanza plataforma de seguridad para evitar que los agentes de IA se descontrolen

Elon Musk aconseja a niños y jóvenes: “Obtén una educación lo más amplia posible: artes, ciencias, ingeniería y un amplio conocimiento general”

ENTRETENIMIENTO

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: fecha, modelos y artistas que estarán en el desfile

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

Sylvester Stallone lanza una dura crítica a los actores en películas de superhéroes: “¿De verdad creen que estos tipos son naturales?”

Sarah Paulson se enfrentó a la sombra de Charlize Theron al interpretar a Aileen Wuornos: “Es la actuación más gloriosa del mundo”

MUNDO

Merz aseguró que Rusia “no tiene ningún interés” en negociar el fin de la guerra en Ucrania

Merz aseguró que Rusia “no tiene ningún interés” en negociar el fin de la guerra en Ucrania

Hungría abrirá decenas de miles de archivos sobre la represión comunista

El nivel del mar podría subir casi 60 centímetros para 2100: por qué la posible llegada de especies invasoras sería un nuevo desafío

Rebeca Grynspan se consolida como la candidata con más votos para ser la próxima Secretaria General de la ONU

Mohamed VI nombró a Fátima Ezzahra el Mansouri al frente del Gobierno de Marruecos, la primera mujer en ocupar el cargo