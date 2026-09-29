OpenAI presenta GPT-6.1 Sol: un modelo económico para programación y agentes inteligentes

GPT-6.1 Sol es una versión mejorada de GPT-6 Sol que reduce la brecha de capacidad con GPT-6 Astra. (OpenAI)

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OpenAI lanzó GPT-6.1 Sol, una actualización de su modelo GPT-6 Sol que acerca el rendimiento al de GPT-6 Astra, su modelo de mayor capacidad, con un costo equivalente a una quinta parte de los precios estándar de Astra por tokens de entrada y salida.

La compañía posiciona a este modelo como la opción con la mejor relación entre costo y rendimiento entre sus alternativas disponibles, con mejoras en programación, uso de la computadora, trabajo profesional e investigación científica.

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Qué es GPT-6.1 Sol y por qué mejora la relación costo-rendimiento

GPT-6.1 Sol es una versión mejorada de GPT-6 Sol que reduce la brecha de capacidad con GPT-6 Astra, el modelo de vanguardia de OpenAI, a un costo considerablemente menor.

GPT-6.1 Sol muestra mejoras sustanciales respecto de GPT-6 Sol en las evaluaciones de alineación de OpenAI. REUTERS/Carlos Barria

Su entrada en caché cuesta USD0,10 por millón de tokens, un descuento del 95% sobre el precio de entrada estándar, lo que lo vuelve más económico para cargas de trabajo con agentes que reutilizan contexto en solicitudes repetidas.

Según explica OpenAI en su sitio web, “GPT‑6 Astra sigue siendo nuestro modelo de vanguardia con mayor capacidad general. GPT‑6.1 Sol ofrece un nuevo equilibrio entre capacidad y costo para el trabajo importante que los usuarios quieren realizar con mayor frecuencia y para los clientes de la API que crean y ejecutan aplicaciones a escala”.

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La compañía mantiene tres niveles de modelos con precios diferenciados. GPT-6 Astra, definido como el más inteligente para obtener los mejores resultados, cuesta 10 dólares por entrada, 50 dólares por salida y un dólar por entrada en caché.

GPT-6.1 Sol se ubica en un punto intermedio con 2 dólares por entrada, 10 dólares por salida y 0,10 dólares por entrada en caché. GPT-6 Luna, orientado al trabajo cotidiano rápido y eficiente a escala, tiene los valores más bajos: 0,10 dólares por entrada, 0,50 dólares por salida y 0,01 dólares por entrada en caché.

GPT-6 Luna está orientado al trabajo cotidiano rápido y eficiente a escala. (OpenAI)

Rendimiento en programación y uso de la computadora

En DeepSWE v1.1, evaluación que mide tareas complejas de ingeniería de software en bases de código reales, GPT-6.1 Sol iguala a GPT-6 Astra a aproximadamente una quinta parte del costo. Además, supera la mejor puntuación de GPT-6 Sol por 6,4 puntos porcentuales con menor esfuerzo de razonamiento y costo asociado.

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En el terreno del uso de la computadora, los avances también resultan sustanciales. En el conjunto sin conexión de OSWorld 2.0, que evalúa a los agentes en flujos de trabajo exigentes de interacción con aplicaciones, GPT-6.1 Sol supera a GPT-6 Sol por siete puntos porcentuales con el máximo esfuerzo de razonamiento, a menos de la mitad del costo.

Con esa misma configuración, GPT-6.1 Sol queda a solo 2,1 puntos porcentuales de la puntuación de Astra, pero a aproximadamente una séptima parte del costo por tarea, según los datos difundidos por la compañía.

La compañía posiciona a este modelo como la opción con la mejor relación entre costo y rendimiento entre sus alternativas disponibles. REUTERS/Dado Ruvic

Trabajo profesional y automatización de flujos empresariales

En GDP.pdf, evaluación que mide la precisión de respuesta a preguntas profesionales a partir de documentos PDF complejos con tablas, gráficos, diagramas y detalles en letra pequeña, GPT-6.1 Sol supera la puntuación de Opus 5.5 con modelos de respaldo a menos de la mitad del costo por tarea. También se acerca al rendimiento de GPT-6 Astra a aproximadamente una quinta parte de su costo.

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En AutomationBench, que evalúa si los agentes completan correctamente flujos de trabajo empresariales de varios pasos, GPT-6.1 Sol supera a Opus 5.5 por 2,2 puntos porcentuales con un esfuerzo de razonamiento medio, a aproximadamente un tercio del costo. Esa misma puntuación supera en 4,8 puntos porcentuales a la obtenida por GPT-6 Sol bajo idéntica configuración.

Investigación científica y precisión factual del modelo

En Terminal-Bench Science 0.1, evaluación de flujos de trabajo científicos como análisis de datos, simulación y demostración de teoremas, GPT-6.1 Sol obtiene más del doble de la puntuación de GPT-6 Sol con el máximo esfuerzo de razonamiento, a menos de la mitad del costo por tarea.

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Con el esfuerzo al máximo, GPT-6.1 Sol cuesta en promedio 5,47 dólares por tarea, frente a los 23,21 dólares de Opus 5.5 y los 23,80 dólares de Astra, lo que representa un costo más de un 75% menor que el de cualquiera de esos dos modelos.

OpenAI presenta a GPT-6.1 Sol con la característica principal de ofrecer un rendimiento muy cercano al modelo avanzado GPT-6 Astra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, GPT-6 Astra continúa con la puntuación más alta entre los modelos evaluados, con un 68,1%, por lo que sigue siendo la opción recomendada para las tareas de investigación científica más exigentes.

En materia de precisión factual, GPT-6.1 Sol también exhibe mejoras. Con un esfuerzo de razonamiento muy alto, su tasa de errores factuales es del 4,1%, inferior al 4,5% de GPT-6 Sol y cercana al 4,0% de Astra bajo la misma configuración, a un costo por tarea aproximadamente un 83% menor que el de Astra.

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Esta evaluación mide la proporción de respuestas con al menos un error factual en conversaciones donde los usuarios señalaron previamente errores de un modelo anterior, por lo que no resulta representativa del uso habitual.

Alineación y comportamiento seguro del modelo

GPT-6.1 Sol muestra mejoras sustanciales respecto de GPT-6 Sol en las evaluaciones de alineación de OpenAI, lo que lo acerca al comportamiento de GPT-6 Astra. El modelo resulta más transparente sobre sus propias limitaciones y más confiable al respetar la intención del usuario y las restricciones de seguridad establecidas.

El modelo GPT-6.1 Sol de OpenAI sirve principalmente para ejecutar tareas profesionales complejas basadas en agentes y flujos de trabajo autónomos. REUTERS/Bhawika Chhabra

En evaluaciones exigentes, GPT-6.1 Sol muestra tasas de fallas más bajas que su predecesor al informar sobre herramientas de búsqueda que no funcionan, al respetar restricciones explícitas y al evitar resultados no autorizados en tareas ejecutadas con agentes.

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OpenAI precisó que no se observaron intentos de evadir a un revisor de seguridad automatizado, un comportamiento consistente con el registrado en GPT-6 Astra y GPT-6 Sol. La compañía aclaró que estas evaluaciones ponen a prueba deliberadamente situaciones difíciles y no miden las tasas de fallas en el uso habitual del modelo.

Disponibilidad y precios de GPT-6.1 Sol en la API

GPT-6.1 Sol está disponible desde hoy para todos los usuarios de Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu en ChatGPT Work y Codex, aunque todavía no llega a Chat. Los desarrolladores también pueden acceder a él a través de la API de OpenAI bajo el nombre gpt-6.1-sol.

Según OpenAI, GPT-6.1 Sol tiene una inteligencia cercana a la de Astra por una quinta parte del precio, con un rendimiento sostenido de vanguardia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus precios estándar en la API son de 2 dólares por millón de tokens de entrada, 0,10 dólares por millón de tokens de entrada en caché y 10 dólares por millón de tokens de salida.

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Junto con este lanzamiento, OpenAI presentó también GPT-6 Astra Ultrafast, descrito como el modelo de vanguardia más rápido del mundo, con hasta ocho veces la velocidad de GPT-6 Astra, además de una versión GPT-6.1 Sol Ultrafast.

Ambos están disponibles en la API y en ChatGPT Work y Codex para los usuarios del nuevo nivel Pro, que ofrece los mayores límites de uso por 500 dólares al mes.

“Con GPT‑6.1 Sol Ultrafast, los desarrolladores pueden obtener una inteligencia cercana a Astra con hasta 8 veces la velocidad, por aproximadamente el mismo gasto en la API que antes requería GPT‑6 Astra”, señaló OpenAI.