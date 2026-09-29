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“Es David contra Goliat”: el curioso enfrentamiento entre Endrick y un rival de casi dos metros de altura en el amistoso Brasil-Australia

El futbolista de la selección de Carlo Ancelotti se enojó con el gigante Harry Souttar y lo empujó por la espalda. La Verdeamarela se impuso 4-2 en Brisbane

El futbolista brasileño Endrick, de 1.78 metros de estatura, se peleó con el australiano Harry Souttar, que mide 1.98 metros durante el amistoso entre ambas selecciones en Brisbane
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El duelo amistoso que los seleccionados de Brasil y Australia disputaron en Brisbane tuvo un condimento extra en el campo de juego. En medio del partido, un incidente no pasó inadvertido en el Suncorp Stadium y tuvo como protagonista a una de las estrellas del equipo que dirige Carlo Ancelotti.

El tenso episodio ocurrió a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando el brasileño Endrick intentaba levantarse del suelo tras una disputa de pelota con el “gigante” Harry Souttar. El defensor australiano, que mide 1.98 metros de altura con un porte físico imponente, se apoyó sobre la pierna del delantero para impedirle incorporarse, lo que desató la furia del delantero del Real Madrid, que apenas alcanza los 173 centímetros.

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Endrick empujó a Souttar por la espalda y la situación escaló de inmediato: jugadores de los dos equipos se acercaron al foco del conflicto y se desató una trifulca con empujones e insultos. En medio del tumulto, el jugador brasileño de 20 años recibió un golpe en la cara de un rival australiano y cayó al suelo. Las imágenes se hicieron virales por la diferencia de tamaño de ambos futbolistas que quedó en evidencia. “Está peleando contra un tipo del doble de su tamaño. Está completamente loco”, comentó un usuario en la red social X (antes Twitter). Otros comentaron con humor: “Los australianos son gigantes”, “Endrick no tiene miedo alguno” y “es David contra Goliat”.

Endrick tuvo un cruce con el gigante australiano Harry Souttar, de casi dos metros de altura
Endrick tuvo un cruce con el gigante australiano Harry Souttar, de casi dos metros de altura

Ante esta situación, el árbitro intervino y sancionó a los dos protagonistas del incidente. Endrick y Souttar fueron amonestados al minuto 22 del segundo tiempo, pero ambos permanecieron en el campo y el partido continuó. El altercado se produjo en uno de los momentos de mayor tensión de un encuentro que ya venía caldeado: en el primer tiempo, el VAR había anulado un gol a Brasil por falta de Bruno Guimarães sobre el propio Souttar en la acción previa, y al mismo defensor australiano que milita en el Leicester City le habían sancionado un penal por una infracción imprudente sobre Danilo.

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Más allá del escándalo, el seleccionado de Ancelotti se impuso por 4 a 2 en un encuentro vibrante. Guimarães, flamante refuerzo del Arsenal por casi 100 millones de dólares, fue uno de los goleadores de la noche. Brasil abrió el marcador apenas a los 3 minutos gracias a un tanto de Vanderson con asistencia de Gabriel Bontempo. Sin embargo, Australia dio vuelta el marcador con goles de Alessandro Circati (28′) y Connor Metcalfe (33′), para sorprender al elenco sudamericano con un 2-1 a favor de los Socceroos.

Vinícius Júnior convirtió de penal al minuto 80 para sellar el resultado final de 4 a 2 ante Australia (DARREN ENGLAND/AAP via REUTERS)
Vinícius Júnior convirtió de penal al minuto 80 para sellar el resultado final de 4 a 2 ante Australia (DARREN ENGLAND/AAP via REUTERS)

La Verdeamarela encontró la igualdad antes del descanso: Raphinha convirtió desde los doce pasos (penal) al filo del entretiempo (45′+1) para dejar el partido 2-2. En la segunda etapa, con el incidente de Endrick y Souttar como telón de fondo, Guimarães puso el 3-2 a los 69 minutos con asistencia del propio Endrick. Vinícius Júnior cerró la cuenta con otro penal al minuto 80 para establecer el definitivo 4-2.

El resultado fue la revancha de Brasil tras haber empatado 1-1 en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA contra Australia, jugado días antes en Townsville, donde Rayan rescató la igualdad en tiempo de descuento. Finalizada la gira por el país de Oceanía, el seleccionado brasileño tendrá por delante un nuevo amistoso internacional: el 3 de octubre enfrentará a la India en un partido cuya sede aún no fue confirmada oficialmente.

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