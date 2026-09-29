Cuba

La Habana, imágenes de una ciudad atrapada en el tiempo y marcada por el deterioro

El deterioro de edificios, calles e infraestructura contrasta con el esplendor de una ciudad que alguna vez fue uno de los principales destinos de América Latina. Estas imágenes muestran la cara más deteriorada de La Habana y a quienes continúan habitándola.

La Habana, lo que un día fue un punto turístico del mundo atractivo, ahora atraviesa una crisis social y política que deteriora la calidad de vida de sus habitantes. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
La Habana, lo que un día fue un punto turístico del mundo atractivo, ahora atraviesa una crisis social y política que deteriora la calidad de vida de sus habitantes. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
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La Habana conserva en sus calles las huellas de siglos de historia, pero también las marcas visibles del deterioro. Fachadas descascaradas, balcones corroídos, paredes agrietadas y edificios que han perdido parte de sus estructuras forman parte del paisaje cotidiano de una ciudad donde el paso del tiempo se hace evidente en cada esquina.

El deterioro no se limita a construcciones abandonadas: también alcanza viviendas habitadas, calles y espacios públicos. El déficit de viviendas en Cuba supera las 800.000 unidades y en La Habana todavía existen edificios de más de un siglo con derrumbes parciales o en riesgo de colapso en los que permanecen personas.

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Esplendorosas edificaciones ahora parecen desahuciadas, acompañadas por el la escasa energia eléctrica. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Esplendorosas edificaciones ahora parecen desahuciadas, acompañadas por el la escasa energia eléctrica. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
En distintas zonas de La Habana, se pueden observar acumulaciones de desechos sólidos que invaden las calles, vía pública y expone a sus pobladores a enfermedades. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
En distintas zonas de La Habana, se pueden observar acumulaciones de desechos sólidos que invaden las calles, vía pública y expone a sus pobladores a enfermedades. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Una madre carga a su hijo en el pasillo del edificio donde reside, en medio de un apagón que le impide continuar con su ritmo de vida normal. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Una madre carga a su hijo en el pasillo del edificio donde reside, en medio de un apagón que le impide continuar con su ritmo de vida normal. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que la isla mantiene una de las mayores contracciones previstas en la región debido a la escasez de combustible, la baja generación eléctrica y las limitaciones de inversión. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que la isla mantiene una de las mayores contracciones previstas en la región debido a la escasez de combustible, la baja generación eléctrica y las limitaciones de inversión. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Las recientes semanas, Cuba ha sido objeto coyuntural en la asamblea de la ONU, donde mandatarios del mundo se refieren a la situación de la isla como crítico. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Las recientes semanas, Cuba ha sido objeto coyuntural en la asamblea de la ONU, donde mandatarios del mundo se refieren a la situación de la isla como crítico. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Conseguir alimentos ahora es una "odisea" según sus habitantes. Los altos precios, y escasez de productos, limita una alimentación básica y necesaria de sus pobladores. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Conseguir alimentos ahora es una "odisea" según sus habitantes. Los altos precios, y escasez de productos, limita una alimentación básica y necesaria de sus pobladores. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Un hombre saca una jaula con su pájaro mascota fuera de su casa, mientras la ciudad percibe al menos un apagón diario, sus habitantes luchan por mantener la normalidad en medio de la sobrevivencia. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Un hombre saca una jaula con su pájaro mascota fuera de su casa, mientras la ciudad percibe al menos un apagón diario, sus habitantes luchan por mantener la normalidad en medio de la sobrevivencia. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Un auto clásico americano transita por las sombrías calles de La Habana, donde la crisis energética golpea diariamente el dinamismo que tenía la capital de Cuba. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Un auto clásico americano transita por las sombrías calles de La Habana, donde la crisis energética golpea diariamente el dinamismo que tenía la capital de Cuba. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Un joven barbero espera la llegada de clientes fuera de puerta de su casa, en la vía pública, donde cada día es más común ver estos oficios en la calle. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Un joven barbero espera la llegada de clientes fuera de puerta de su casa, en la vía pública, donde cada día es más común ver estos oficios en la calle. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Lo sombrío invade el panorama en La Habana. Sus calles, edificaciones históricas que pudieran parecer en el abandono, aún son utilizados por miles como una casa "provisional" (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Lo sombrío invade el panorama en La Habana. Sus calles, edificaciones históricas que pudieran parecer en el abandono, aún son utilizados por miles como una casa "provisional" (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)

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