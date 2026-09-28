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Bill Gates propone reservar ya los empleos en educación y salud mental solo para humanos

El cofundador de Microsoft sostiene que la IA transformará el mercado laboral y desplazarán empleos, por lo que algunas tareas deberían seguir reservadas para las personas

Bill Gates plantea que determinadas ocupaciones deberían seguir siendo realizadas exclusivamente por personas. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo
Bill Gates plantea que determinadas ocupaciones deberían seguir siendo realizadas exclusivamente por personas. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo
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Algunos puestos de trabajo deben reservarse para los humanos, según Bill Gates, ante el avance de la inteligencia artificial y los robots. El empresario considera que muchos empleos desaparecerán de forma permanente a medida que estas tecnologías asuman tareas que hoy requieren trabajadores capacitados.

Gates planteó que la educación y la salud mental podrían mantener un modelo mixto: un ser humano a cargo utilizaría la tecnología para ampliar sus capacidades, sin que las máquinas reemplacen por completo la intervención humana.

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El concepto que sustenta esta propuesta es la “reserva humana”. Gates lo compara con las reservas naturales: espacios donde sería posible construir, pero que se preservan porque la pérdida sería demasiado grande.

En este caso, se trataría de actividades laborales que las sociedades decidirían mantener en manos de personas.

Gates advierte que la automatización podría eliminar numerosos trabajos de manera definitiva. REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo
Gates advierte que la automatización podría eliminar numerosos trabajos de manera definitiva. REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo

Qué es la reserva humana que propone Bill Gates

Gates recordó la experiencia de su padre, quien falleció de Alzheimer en 2020. Durante las últimas etapas de la enfermedad, fue atendido día y noche por cuidadores remunerados que podían comprenderlo incluso cuando le resultaba difícil expresarse.

El empresario señaló que su padre no siempre podía comunicar cuándo tenía hambre, pero los cuidadores lo sabían. “La atención que le brindaron a mi padre fue insustituiblemente humana”, afirmó Gates, quien consideró que ningún robot podría ni debería haber realizado esa tarea.

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A partir de esa experiencia, propuso reservar ciertas actividades exclusivamente para las personas. La medida podría aplicarse por razones económicas, para evitar que las máquinas desplacen a trabajadores que no pueden cambiar de empleo con facilidad, o por factores sociales y humanos.

En sectores como la enseñanza y la salud mental, la tecnología podría complementar la labor humana sin sustituirla por completo. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo
En sectores como la enseñanza y la salud mental, la tecnología podría complementar la labor humana sin sustituirla por completo. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

Cómo afectará la IA el trabajo, según Gates

Gates advirtió que los empleos más expuestos son los de nivel básico e intermedio. Los nuevos puestos que surjan, en cambio, requerirán habilidades cuya adquisición puede demandar muchos años.

Entre las áreas que podrían verse afectadas primero mencionó las ventas, la atención al cliente en línea y por teléfono, la ingeniería de software y la asistencia jurídica. La transformación también alcanzaría tareas como la evaluación de solicitudes de préstamos, el análisis de datos y la clasificación de pacientes.

El impacto no se limitaría al trabajo de oficina. Gates prevé que los robots inteligentes podrían competir con las personas en tareas físicas, como la construcción y la hostelería, para finales de la década.

La idea central de Gates recibe el nombre de “reserva humana”. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
La idea central de Gates recibe el nombre de “reserva humana”. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Cómo se transformarán los trabajos, según Gates

Para Gates, la adopción de inteligencia artificial y robots puede generar una presión competitiva entre empresas: cuando una compañía reduzca costos con estas herramientas, sus rivales tendrán incentivos para hacer lo mismo.

El empresario sostuvo que esta dinámica obligará a muchas personas a cambiar de empleo y a reciclarse profesionalmente. Sin una intervención, advirtió, podrían quedar menos puestos de calidad y los beneficios de la tecnología concentrarse en un grupo reducido.

En ese escenario, Gates propuso preservar algunas ocupaciones para los humanos, por razones económicas o sociales. La decisión podría variar entre países y sectores, pero la educación y la salud mental aparecen como ámbitos donde la tecnología complementaría a las personas, en lugar de sustituirlas.

Gates prevé que los robots también podrían disputar empleos manuales a los trabajadores. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo
Gates prevé que los robots también podrían disputar empleos manuales a los trabajadores. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

Gates propone un impuesto para los robots

Bill Gates propone gravar a los robots y a los tokens de inteligencia artificial para financiar la transición laboral provocada por la automatización. El cofundador de Microsoft advierte que, si las personas trabajan menos horas o pierden sus empleos, caerá la recaudación vinculada a los salarios.

En cambio, las empresas suelen deducir la compra de robots como gasto, una diferencia tributaria que, según él, incentiva el reemplazo de trabajadores por máquinas.

El impuesto buscaría desacelerar esa sustitución y obtener recursos para capacitación, reconversión profesional y una red de seguridad social destinada a quienes más sufran las pérdidas. Gates admite que la medida podría resultar ineficiente desde una mirada económica, pero sostiene que preservar empleo también aporta valor social.

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