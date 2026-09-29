Mató de un balazo a un mecánico y le pidió disculpas a la familia en pleno juicio: “Yo te perdono, loco” (Video/Gentileza Diario Jornada)

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Una particular escena se vivió durante la mañana de este lunes en la sala de la Cámara Penal de Trelew, cuando Alexis Maximiliano Schmidt, acusado de matar de un balazo al mecánico Jonatan Prim en septiembre de 2025, pidió hablar frente a la familia de la víctima luego de reconocer su responsabilidad por el crimen y aceptar una pena de 12 años de prisión en el marco de un juicio abreviado.

“No sé por dónde empezar... La verdad es que nunca quise hacer lo que hice. Nunca fue mi intención. Les pido perdón de todo corazón. Espero que alguna vez me puedan perdonar”, les dijo Schmidt.

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Del otro lado de la sala lo escuchaba Elian Prim, hermano de la víctima, quien decidió responderle: “Yo te perdono, loco. Este tiempo aprovechalo y dale un buen ejemplo a tu hijo, loco, que es chiquito”.

El intercambio, que ahora encabeza esta nota, quedó registrado en un video que filmó Rolando Tobarez, periodista de Diario Jornada, que cubrió la audiencia. “Que no siga el mismo camino que vos”, completó el hermano de Jonatan. “Gracias”, respondió Schmidt.

El condenado Alexis Maximiliano Schmidt y Elian Prim, el hermano de Jonatan

El crimen de Jonatan Prim

El homicidio ocurrió el 8 de septiembre de 2025, cerca de las 14.52, en inmediaciones de Gualjaina 455, en Trelew. De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Prim se encontraba trabajando como mecánico cuando fue atacado con un arma de fuego por Schmidt. Uno de los disparos impactó en su cuerpo y le provocó las lesiones que posteriormente determinaron su muerte.

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Según contó Diario Jornada, el agresor llegó al lugar a bordo de una moto de baja cilindrada. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital, donde finalmente murió.

El arma utilizada en el homicidio nunca fue encontrada, aunque la investigación consiguió reconstruir los movimientos del acusado antes y después del crimen a partir de cámaras de seguridad y testimonios.

A esos registros se sumaron los relatos de testigos. La investigación también avanzó sobre redes sociales, donde los pesquisas detectaron una moto con características similares a la utilizada durante el ataque, que posteriormente fue localizada durante uno de los allanamientos de la causa.

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Incluso Google Street View formó parte de la pesquisa. Según publicó Diario Jornada, los investigadores analizaron imágenes de un domicilio vinculado con Schmidt y obtuvieron otro elemento para establecer su relación con uno de los lugares investigados.

El homicidio ocurrió el 8 de septiembre de 2025, cerca de las 14.52, en inmediaciones de Gualjaina 455, en Trelew (Foto/Maps)

El juicio abreviado y el pedido de 12 años

Este lunes, Schmidt se sentó ante el juez Marcos Nápoli y reconoció su responsabilidad penal por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, prestó conformidad con la calificación jurídica y con una pena de 12 años de prisión de efectivo cumplimiento.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Mauro Quinteros, acompañado por la abogada de fiscalía Camila Nardelli, mientras que la defensa fue ejercida por Carlos del Mármol.

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Al fundamentar la pena acordada, Quinteros explicó que se tuvieron especialmente en cuenta la modalidad de la agresión, la utilización de un arma de fuego, el hecho de que Prim se encontraba desarrollando su actividad laboral cuando fue atacado y las consecuencias del homicidio.

El fiscal también se dirigió a los familiares de la víctima y aclaró qué significaban los 12 años solicitados.

“Esta pena no pretende ponerle un valor a su vida ni medir la dimensión de su pérdida. La vida de una persona no puede expresarse en una cantidad de años de prisión”, sostuvo.

Alexis Maximiliano Schmidt junto a su su defensor Carlos del Mármol (Foto/mpfchubut.gov.ar)

Según informó el MPF, el acuerdo había sido comunicado previamente a la familia de Jonatan Prim, que estuvo presente durante la audiencia y pudo expresar su posición.

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Fue hacia el final cuando Schmidt pidió hablar y se dirigió directamente a los familiares. Además de pedirles perdón, reconoció la dimensión de lo ocurrido.

“Sé que lo que hice es irreparable”, dijo. Y agregó: “Nunca tuve nada en contra de ustedes ni quise tenerlo. Espero alguna vez me puedan perdonar”.

Elian Prim aceptó sus disculpas y le pidió que utilizara los años que pasará detenido para darle otro ejemplo a su hijo.

Concluida la audiencia, resta ahora que el juez Nápoli resuelva si homologa el acuerdo y dé a conocer la sentencia. Hasta entonces, Schmidt continuará detenido bajo prisión preventiva y alojado en un establecimiento carcelario.

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